Verbálne násilie prichádza nielen od opozície, ale aj od Ficovej koalície. Migaľ podáva pozmeňujúci návrh

11.12.2024 (SITA.sk) - Verbálne násilie prichádza nielen od opozičných, ale aj koaličných politikov, preto by uznesenie na ich odsúdenie Národnou radou SR malo byť pripravené zo širšieho pohľadu. Tvrdí to poslanec Samuel Migaľ , ktorý spolu s niektorými kolegami z Hlasu-SD podáva pozmeňujúci návrh k návrhu uznesenia, o ktorom bude parlament rokovať v stredu popoludní.„Podávame pozmeňujúci návrh, aby sa toto uznesenie urobilo v širšom spektre a aby sme odsúdili výroky ako opozičných, tak aj koaličných politikov, ktoré smerujú k rôznym skupinám obyvateľstva,“ povedal Migaľ. Na novinársku otázku, či teda útoky prichádzajú aj z koalície, povedal, „myslím si, že ste to mali možnosť vidieť v priamom prenose“.Koalícia chce v parlamente prijať uznesenie, ktorým odsúdi šírenie nenávisti na zhromaždeniach organizovaných opozíciou pri príležitosti výročia Nežnej revolúcie. Skupina poslancov Smeru-SD SNS predložila návrh, podľa ktorého parlament „odsudzuje šírenie nenávisti a podporu radikalizácie spoločnosti, ktorú prezentovali lídri opozičných strán na opozičných zhromaždeniach dňa 17. novembra 2024 pri príležitosti 35. výročia Dňa boja za slobodu a demokraciu“.Najsilnejšie opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) pre agentúru SITA uviedlo, že protesty proti krokom vlády vždy prebiehajú pokojne. Rovnako pokojný priebeh malo podľa hnutia aj zhromaždenie na výročie Nežnej revolúcie, ktorú si mnohí koaliční politici vôbec nevšimli.„Naopak, hodnoty demokracie sú im cudzie a snažia sa oklieštiť právo ľudí zhromažďovať sa a vyjadriť nesúhlas s touto vládou. Vládnej moci prekáža, keď ľudia protestujú proti tomu, že si prepúšťajú kamarátov z basy, devastujú kultúru, spravodlivosť, prírodu aj reputáciu Slovenska. Preto pod zámienkou "lex atentát" prepašovali do zákona takto jasné obmedzovanie občianskej slobody,“ uviedlo PS.Predstavitelia koalície podľa progresívcov potrebujú niečím prekryť drahotu, ktorú na ľudí uvalili konsolidáciou, zatiaľ čo sebe zvýšili platy a nakúpili jety. Životy bežných ľudí ich nezaujímajú, tvrdí PS.„Potrebujú odpútať pozornosť od rozpadajúceho sa zlepenca a neschopnosti prijímať zákony v Národnej rade. Preto sa spoliehajú na šírenie nenávisti a ďalej polarizujú spoločnosť. Klamú a vytvárajú zástupné problémy v podobe ničím nepodložených uznesení Národnej rady,“ dodalo hnutie.