Fico podľa hnutia Slovensko napľul občanom do tváre, jeho konanie voči médiám páchne obdobím spred novembra 1989

Právo na prístup k informáciám

Nepriateľské politické postoje

20.11.2023 (SITA.sk) - Hnutie Slovensko (predtým OĽaNO a priatelia) považuje konanie predsedu vlády Roberta Fica Smer-SD ) prerušiť akúkoľvek komunikáciu s vybranými médiami za neprípustné a nehodné premiéra.Podľa hnutia je to neúctivé voči divákov i čitateľom týchto médií. Týmto krokom ich Fico „odrezal" od aktuálnych informácií z priestorov Úradu vlády SR „Po tom, čo sme oslávili už 34. výročie Dňa boja za slobodu a demokraciu je toto pľuvanec predsedu vlády do tváre všetkým občanom, ktorí majú právo na slobodný prístup k informáciám," uviedlo hnutie Slovensko na sociálnej sieti.Poslanec Rastislav Krátky (Slovensko) tvrdí, že Ficove kroky „páchnu" obdobím spred novembra 1989. „Odsudzujeme ich a sme presvedčení, že nepatria do výbavy žiadneho štátneho predstaviteľa a už vôbec nie premiéra," uviedol Kráky.Predseda vlády Fico prerušuje akúkoľvek komunikáciu s TV Markíza, Denníkom N, Sme a portálom Aktuality. Prerušenie komunikácie potrvá dovtedy, dokým si tieto médiá „nezačnú plniť zákonnú povinnosť".Fico tvrdí, že od vzniku jeho vlády si spomínané médiá neplnia povinnosť pravdivo, všestranne a včas informovať verejnosť o činnosti orgánov verejnej moci.„Sú to médiá, ktoré otvorene prejavujú nepriateľské politické postoje založené predovšetkým na zverejňovaní nepravdivých, neúplných informácií alebo na zamlčiavaní informácií," uviedol premiér.