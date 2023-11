Stoltenberg: NATO podporuje územnú celistvosť Bosny a Hercegoviny, je znepokojené zasahovaním zo strany Ruska

Prvá zastávka na turné

Dodik chce rozpad krajiny

Blokujú žiadosť o členstvo

20.11.2023 (SITA.sk) - Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) podporuje územnú celistvosť Bosny a Hercegoviny.Zároveň vyjadrila znepokojenie zo „škodlivého zasahovania zo zahraničia“, vrátane Ruska, v nestabilnom regióne Balkánu, ktorý v 90. rokoch prešiel zničujúcou vojnou. V pondelok to povedal generálny tajomník aliancie Jens Stoltenberg Sarajevo bolo prvou zastávkou Stoltenbergovho turné po krajinách západného Balkánu, ktoré bude zahŕňať aj Kosovo, Srbsko a Severné Macedónsko.„Spojenci rozhodne podporujú suverenitu a územnú celistvosť Bosny a Hercegoviny,“ povedal Stoltenberg novinárom.„Znepokojuje nás separatistická a rozdeľujúca rétorika, ako aj zhubné zahraničné zasahovanie, vrátane zasahovania z Ruska.“Existujú obavy, že Rusko sa snaží destabilizovať Bosnu a Hercegovinu a zvyšok regiónu a odviesť tak aspoň časť svetovej pozornosti od svojej agresie voči Ukrajine.Moskva otvorene podporuje separatistického proruského bosnianskosrbského prezidenta Milorada Dodika , ktorý opakovane vyzýval na rozpad krajiny a pripojenie polovice krajiny ovládanej Srbmi k susednému Srbsku.„Všetci politickí lídri musia pracovať na zachovaní jednoty, budovaní národných inštitúcií a dosiahnutí zmierenia. To je kľúčové pre stabilitu a bezpečnosť krajiny. Vaša bezpečnosť je dôležitá pre región západného Balkánu a dôležitá pre Európu,“ dodal Stoltenberg.Vedenie bosnianskych Srbov už roky blokuje žiadosť Sarajeva o členstvo v NATO. Proti členstvu Bosny a Hercegoviny v aliancii je aj Rusko.Stoltenberg povedal, že by sa to malo skončiť. „Každá krajina má právo zvoliť si vlastné bezpečnostné opatrenia bez cudzieho zasahovania,“ povedal.