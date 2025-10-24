Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 24.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Kvetoslava
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

24. októbra 2025

Fico podporil 19. sankčný balík proti Rusku, nestotožňuje sa však s nápadom veľkej pôžičky pre Ukrajinu


Tagy: Ceny energií Emisné povolenky Konkurencieschopnosť EÚ Predseda vlády Sankcie proti Rusku vojna na Ukrajine

Premiér Robert Fico na štvrtkovom zasadnutí Európskej rady v Bruseli zahlasoval za 19. sankčný ...



Zdieľať
premier robert fico smer sd. 2 676x451 24.10.2025 (SITA.sk) - Premiér Robert Fico na štvrtkovom zasadnutí Európskej rady v Bruseli zahlasoval za 19. sankčný balík proti Rusku. Svoj hlas predtým podmienil zapracovaním návrhov týkajúcich sa cien energií, podpory automobilového priemyslu a emisných povoleniek do záverov samitu.

Zníženie cien energií a autopriemysel


„Takto sa nám podarilo zaradiť do záverov pokyn pre Európsku komisiu, aby urýchlila práce na znížení cien energií a aby relevantné návrhy predložila v čo najkratšom čase,“ uviedol Fico. Ako ďalej dodal, podarilo sa presadiť, že osobitnú pozornosť treba venovať autopriemyslu a že Európska komisia pristúpi k revízii rôznych opatrení na ochranu klímy, ako napríklad k zákazu predávať po roku 2035 autá so spaľovacími motormi.

„Revíziou by mohlo byť napríklad pokračovanie výroby áut s hybridným pohonom,“ myslí si premiér. Spoločne s ďalšími krajinami sa podarilo do záverov vložiť aj výzvu Európskej komisii, aby predložila revíziu uplatňovania mechanizmu emisných povoleniek pre bývanie a dopravu.

Konkurencieschopnosť Únie


Na zasadnutí Európskej rady bola témou aj konkurencieschopnosť EÚ. „Je medzi nami zhoda, že v súťaži s Čínou alebo inými nás znevýhodňujú vysoké ceny energií a príliš ambiciózne klimatické ciele. Napriek tomu sa aj naďalej schvaľujú rôzne predpisy ako RePowerEU, podľa ktorého od 1. januára 2028 dôjde k zastaveniu akéhokoľvek ruského plynu do Únie,“ poukázal Fico. V praxi to bude podľa neho spôsobovať riziko nedostatku tejto komodity a tlak na ďalšie zvyšovanie jej ceny.

„Bolo správne, že Slovensko hlasovalo proti tomuto ideologickému dokumentu. Žiaľ, dokument sme svojím nesúhlasom nevedeli zablokovať, lebo stačila kvalifikovaná väčšina,“ podotkol.

Ako Fico doplnil, predsedníčka Európskej komisie doručila všetkým premiérom členských štátov EÚ list o krokoch, ktoré je nevyhnutné urobiť pri zvyšovaní konkurencieschopnosti a zreálnení ambicióznych klimatických cieľov.

Stav krízy a urgentnosti


Teraz je podľa neho úlohou premiérov dohliadnuť na to, aby záväzky predsedníčky Komisie neskončili ako prázdne slová, ale pretavili sa do konkrétnych opatrení. „27 premiérov sa zhodlo na tom, že v konkurencieschopnosti sme v stave krízy a urgentnosti,“ poukázal Fico s dodatkom, že vo februári 2026 bude preto samit len k tejto téme.

Predseda vlády sa nestotožňuje s nápadom veľkej pôžičky pre Ukrajinu vo výške 140 miliárd eur financovanej zo zmrazených ruských aktív. „Tento kus ruského syra veľmi vonia európskemu havranovi. Očakávania z konfiškácie zmrazených ruských aktív sú obrovské, ale môžu na najbližšej Európskej rade v decembri, keď má padnúť rozhodnutie, naraziť na realitu a skončiť fiaskom,“ myslí si.

Navrhol preto, aby sa v záveroch aktuálneho samitu možnosť konfiškácie nespomínala a aby Európska komisia navrhla aj iné možnosti financovania Ukrajiny v nasledujúcich dvoch rokoch. Návrh bol prijatý.


Zdroj: SITA.sk - Fico podporil 19. sankčný balík proti Rusku, nestotožňuje sa však s nápadom veľkej pôžičky pre Ukrajinu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ceny energií Emisné povolenky Konkurencieschopnosť EÚ Predseda vlády Sankcie proti Rusku vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
V procese s Kovaříkom vypovedal aj bývalý premiér Heger. Tvrdí, že fungovaním polície sa nezaoberal
<< predchádzajúci článok
Na diaľnici D1 sa zrazili dve autá a nákladiak, neprejazdný je jeden pruh

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 