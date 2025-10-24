|
Piatok 24.10.2025
Meniny má Kvetoslava
|Denník - Správy
24. októbra 2025
Fico podporil 19. sankčný balík proti Rusku, nestotožňuje sa však s nápadom veľkej pôžičky pre Ukrajinu
Tagy: Ceny energií Emisné povolenky Konkurencieschopnosť EÚ Predseda vlády Sankcie proti Rusku vojna na Ukrajine
Premiér Robert Fico na štvrtkovom zasadnutí Európskej rady v Bruseli zahlasoval za 19. sankčný ...
24.10.2025 (SITA.sk) - Premiér Robert Fico na štvrtkovom zasadnutí Európskej rady v Bruseli zahlasoval za 19. sankčný balík proti Rusku. Svoj hlas predtým podmienil zapracovaním návrhov týkajúcich sa cien energií, podpory automobilového priemyslu a emisných povoleniek do záverov samitu.
„Takto sa nám podarilo zaradiť do záverov pokyn pre Európsku komisiu, aby urýchlila práce na znížení cien energií a aby relevantné návrhy predložila v čo najkratšom čase,“ uviedol Fico. Ako ďalej dodal, podarilo sa presadiť, že osobitnú pozornosť treba venovať autopriemyslu a že Európska komisia pristúpi k revízii rôznych opatrení na ochranu klímy, ako napríklad k zákazu predávať po roku 2035 autá so spaľovacími motormi.
„Revíziou by mohlo byť napríklad pokračovanie výroby áut s hybridným pohonom,“ myslí si premiér. Spoločne s ďalšími krajinami sa podarilo do záverov vložiť aj výzvu Európskej komisii, aby predložila revíziu uplatňovania mechanizmu emisných povoleniek pre bývanie a dopravu.
Na zasadnutí Európskej rady bola témou aj konkurencieschopnosť EÚ. „Je medzi nami zhoda, že v súťaži s Čínou alebo inými nás znevýhodňujú vysoké ceny energií a príliš ambiciózne klimatické ciele. Napriek tomu sa aj naďalej schvaľujú rôzne predpisy ako RePowerEU, podľa ktorého od 1. januára 2028 dôjde k zastaveniu akéhokoľvek ruského plynu do Únie,“ poukázal Fico. V praxi to bude podľa neho spôsobovať riziko nedostatku tejto komodity a tlak na ďalšie zvyšovanie jej ceny.
„Bolo správne, že Slovensko hlasovalo proti tomuto ideologickému dokumentu. Žiaľ, dokument sme svojím nesúhlasom nevedeli zablokovať, lebo stačila kvalifikovaná väčšina,“ podotkol.
Ako Fico doplnil, predsedníčka Európskej komisie doručila všetkým premiérom členských štátov EÚ list o krokoch, ktoré je nevyhnutné urobiť pri zvyšovaní konkurencieschopnosti a zreálnení ambicióznych klimatických cieľov.
Teraz je podľa neho úlohou premiérov dohliadnuť na to, aby záväzky predsedníčky Komisie neskončili ako prázdne slová, ale pretavili sa do konkrétnych opatrení. „27 premiérov sa zhodlo na tom, že v konkurencieschopnosti sme v stave krízy a urgentnosti,“ poukázal Fico s dodatkom, že vo februári 2026 bude preto samit len k tejto téme.
Predseda vlády sa nestotožňuje s nápadom veľkej pôžičky pre Ukrajinu vo výške 140 miliárd eur financovanej zo zmrazených ruských aktív. „Tento kus ruského syra veľmi vonia európskemu havranovi. Očakávania z konfiškácie zmrazených ruských aktív sú obrovské, ale môžu na najbližšej Európskej rade v decembri, keď má padnúť rozhodnutie, naraziť na realitu a skončiť fiaskom,“ myslí si.
Navrhol preto, aby sa v záveroch aktuálneho samitu možnosť konfiškácie nespomínala a aby Európska komisia navrhla aj iné možnosti financovania Ukrajiny v nasledujúcich dvoch rokoch. Návrh bol prijatý.
Zdroj: SITA.sk
