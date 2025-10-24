|
Piatok 24.10.2025
|
24. októbra 2025
Na diaľnici D1 sa zrazili dve autá a nákladiak, neprejazdný je jeden pruh
Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia na diaľnici D1 v smere do Trnavy. Ako informuje bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, v piatok ...
24.10.2025 (SITA.sk) - Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia na diaľnici D1 v smere do Trnavy. Ako informuje bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, v piatok krátko pred 9:00 sa v úseku 15,5 kilometra diaľnice zrazili dve osobné a jedno nákladné vozidlo, neprejazdný je jeden jazdný pruh.
„Odklon dopravy je hliadkami dopravnej polície realizovaný na zjazde na Ivanku pri Dunaji," spresnil hovorca. Vodičov vyzývajú, aby zvýšili opatrnosť a riadili sa pokynmi policajtov.
