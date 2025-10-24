Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

24. októbra 2025

Na diaľnici D1 sa zrazili dve autá a nákladiak, neprejazdný je jeden pruh


Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia na diaľnici D1 v smere do Trnavy. Ako informuje bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, v piatok ...



img_20250703_073850 676x375 24.10.2025 (SITA.sk) - Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia na diaľnici D1 v smere do Trnavy. Ako informuje bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, v piatok krátko pred 9:00 sa v úseku 15,5 kilometra diaľnice zrazili dve osobné a jedno nákladné vozidlo, neprejazdný je jeden jazdný pruh.


„Odklon dopravy je hliadkami dopravnej polície realizovaný na zjazde na Ivanku pri Dunaji," spresnil hovorca. Vodičov vyzývajú, aby zvýšili opatrnosť a riadili sa pokynmi policajtov.

Zdroj: SITA.sk - Na diaľnici D1 sa zrazili dve autá a nákladiak, neprejazdný je jeden pruh © SITA Všetky práva vyhradené.

