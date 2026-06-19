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19. júna 2026
Fico podporuje stabilnú a demokratickú Ukrajinu, so Zelenským sa opäť stretne v Gdaňsku
V poľskom meste Gdaňsk sa na budúci týždeň uskutoční medzinárodná konferencia o obnove Ukrajiny. Predseda vlády Robert Fico si želá stabilnú a ...
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19.6.2026 (SITA.sk) - V poľskom meste Gdaňsk sa na budúci týždeň uskutoční medzinárodná konferencia o obnove Ukrajiny.
Predseda vlády Robert Fico si želá stabilnú a demokratickú Ukrajinu, pretože to potrebujeme aj na Slovensku. Premiér to vyhlásil po zasadnutí Európskej rady v Bruseli, v rámci ktorej sa stretol aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. S ukrajinským prezidentom sa Fico stretne aj na budúci týždeň v poľskom meste Gdaňsk, kde sa uskutoční medzinárodná konferencia o obnove Ukrajiny.
„Máme na mnohé veci diametrálne odlišné názory, ale som zástancom dialógu, a preto je mojou povinnosťou viesť dialóg aj s ľuďmi, s ktorými nemám rovnaký názor. Privítal som túto možnosť a sústredil som sa opätovne na spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou ako štátom, ktorý s nami susedí," uviedol Fico s tým, že s ukrajinskou stranou sa momentálne vedie diskusia o spoločnom rokovaní vlád.
Pokiaľ ide o ambície Ukrajiny vstúpiť do Európskej únie, podľa Fica sú momentálne traja kandidáti, ktorí sú lepšie pripravení na členstvo v než Ukrajina. Konkrétne ide o Srbsko, Albánsko a Čiernu Horu. Vstup do EÚ je podľa premiéra dlhodobý proces a Ukrajina musí splniť všetky podmienky na to, aby sa stala členskou krajinou.
V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine slovenský premiér ocenil, že ľudia okolo predsedu Európskej rady Antónia Costu vytvorili diplomatický komunikačný kanál. „Potrebujeme komunikačný kanál s Ruskou federáciou a dávam prednosť negociácii a dialógu pred vojnou,“ zdôraznil Fico podľa ktorého konflikt na Ukrajine nemá vojenské riešenie.
Na samite v Bruseli sa diskutovalo aj o migračnom pakte. „Vláda nepovažuje migračný pakt za dobré dielo, ale aj napriek nášmu odporu tento pakt platí. V roku 2026 zaplatíme radšej štyri milióny eur. Dáme prednosť tomu zaplatiť príspevok, ako by sme mali povinne zobrať migrantov, čo by bolo v tomto roku okolo 200 ľudí,“ skonštatoval predseda vlády.
Témou samitu tiež bola konkurencieschopnosť. „Čína nám uteká míľovými krokmi, je vpredu vo vývoji, vo vede a stáva sa svetovou špičkou,“ skonštatoval premiér. Zároveň pripomenul prípad spoločnosti Slovalco, ktorá vyrábala 17 percent produkcie primárneho hliníka v Európe.
„Až 85 percent elektrickej energie má Slovensko bezuhlíkovej a ako odmenu máme cenu 100 eur a viac za 1MWh elektrickej energie. Ekologická fabrika Slovalco musela byť zavretá kvôli nezmyselnej zelenej politike Európskej únie,“ povedal predseda vlády. Riešením je podľa neho prijať rozhodnutia na zníženie cien elektrickej energie.
Lídri na samite diskutovali aj o pripravovanom rozpočte EÚ. Podľa premiéra je problém, že eurokomisia navrhuje zníženie objemu financií na kohéziu, teda odstraňovanie regionálnych rozdielov, ako aj zníženie financií na spoločnú poľnohospodársku politiku „Odstraňovanie regionálnych rozdielov nie je iba podstata únie, ale vidíme v tom veľkú príležitosť pre konkurencieschopnosť,“ uviedol Fico.
Podľa neho bude náročné postaviť rozpočet a Únia nemôže oslabovať spoločnú poľnohospodársku politiku. „Slovensko je postavené na veľkých farmách, naši farmári nedostávajú také finančné prostriedky ako v západných krajinách,“ zdôraznil premiér. Doplnil, že Slovensko bude konštruktívnym hráčom, ale len dohoda nás posunie k tomu, že budeme mať európsky rozpočet.
Zdroj: SITA.sk - Fico podporuje stabilnú a demokratickú Ukrajinu, so Zelenským sa opäť stretne v Gdaňsku © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda vlády Robert Fico si želá stabilnú a demokratickú Ukrajinu, pretože to potrebujeme aj na Slovensku. Premiér to vyhlásil po zasadnutí Európskej rady v Bruseli, v rámci ktorej sa stretol aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. S ukrajinským prezidentom sa Fico stretne aj na budúci týždeň v poľskom meste Gdaňsk, kde sa uskutoční medzinárodná konferencia o obnove Ukrajiny.
„Máme na mnohé veci diametrálne odlišné názory, ale som zástancom dialógu, a preto je mojou povinnosťou viesť dialóg aj s ľuďmi, s ktorými nemám rovnaký názor. Privítal som túto možnosť a sústredil som sa opätovne na spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou ako štátom, ktorý s nami susedí," uviedol Fico s tým, že s ukrajinskou stranou sa momentálne vedie diskusia o spoločnom rokovaní vlád.
Komunikačný kanál s Ruskom
Pokiaľ ide o ambície Ukrajiny vstúpiť do Európskej únie, podľa Fica sú momentálne traja kandidáti, ktorí sú lepšie pripravení na členstvo v než Ukrajina. Konkrétne ide o Srbsko, Albánsko a Čiernu Horu. Vstup do EÚ je podľa premiéra dlhodobý proces a Ukrajina musí splniť všetky podmienky na to, aby sa stala členskou krajinou.
V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine slovenský premiér ocenil, že ľudia okolo predsedu Európskej rady Antónia Costu vytvorili diplomatický komunikačný kanál. „Potrebujeme komunikačný kanál s Ruskou federáciou a dávam prednosť negociácii a dialógu pred vojnou,“ zdôraznil Fico podľa ktorého konflikt na Ukrajine nemá vojenské riešenie.
Na samite v Bruseli sa diskutovalo aj o migračnom pakte. „Vláda nepovažuje migračný pakt za dobré dielo, ale aj napriek nášmu odporu tento pakt platí. V roku 2026 zaplatíme radšej štyri milióny eur. Dáme prednosť tomu zaplatiť príspevok, ako by sme mali povinne zobrať migrantov, čo by bolo v tomto roku okolo 200 ľudí,“ skonštatoval predseda vlády.
Konkurencieschopnosť aj rozpočet EÚ
Témou samitu tiež bola konkurencieschopnosť. „Čína nám uteká míľovými krokmi, je vpredu vo vývoji, vo vede a stáva sa svetovou špičkou,“ skonštatoval premiér. Zároveň pripomenul prípad spoločnosti Slovalco, ktorá vyrábala 17 percent produkcie primárneho hliníka v Európe.
„Až 85 percent elektrickej energie má Slovensko bezuhlíkovej a ako odmenu máme cenu 100 eur a viac za 1MWh elektrickej energie. Ekologická fabrika Slovalco musela byť zavretá kvôli nezmyselnej zelenej politike Európskej únie,“ povedal predseda vlády. Riešením je podľa neho prijať rozhodnutia na zníženie cien elektrickej energie.
Lídri na samite diskutovali aj o pripravovanom rozpočte EÚ. Podľa premiéra je problém, že eurokomisia navrhuje zníženie objemu financií na kohéziu, teda odstraňovanie regionálnych rozdielov, ako aj zníženie financií na spoločnú poľnohospodársku politiku „Odstraňovanie regionálnych rozdielov nie je iba podstata únie, ale vidíme v tom veľkú príležitosť pre konkurencieschopnosť,“ uviedol Fico.
Podľa neho bude náročné postaviť rozpočet a Únia nemôže oslabovať spoločnú poľnohospodársku politiku. „Slovensko je postavené na veľkých farmách, naši farmári nedostávajú také finančné prostriedky ako v západných krajinách,“ zdôraznil premiér. Doplnil, že Slovensko bude konštruktívnym hráčom, ale len dohoda nás posunie k tomu, že budeme mať európsky rozpočet.
Zdroj: SITA.sk - Fico podporuje stabilnú a demokratickú Ukrajinu, so Zelenským sa opäť stretne v Gdaňsku © SITA Všetky práva vyhradené.
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