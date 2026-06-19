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 24hod.sk    Ekonomika

19. júna 2026

Samosprávy nie sú príčinou dlhovej brzdy štátu, tvrdí ZMOS a trvá na ich vyňatí zo sankcií


Tagy: Dlhová brzda Mestá a obce Samospráva

Podľa vedenia ZMOS sa mestá a obce nemôžu zadlžovať neobmedzene, sú však viazané platnými zákonnými pravidlami rozpočtového hospodárenia.



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19.6.2026 (SITA.sk) - Podľa vedenia ZMOS sa mestá a obce nemôžu zadlžovať neobmedzene, sú však viazané platnými zákonnými pravidlami rozpočtového hospodárenia.


Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) opätovne zdôrazňuje potrebu vyňať samosprávy zo sankčných mechanizmov dlhovej brzdy. Na piatkovom 59. mimoriadnom online zasadnutí Rady ZMOS bol hlavným bodom práve ďalší postup vo vzťahu k dlhovej brzde a územnej samospráve.

Podľa vedenia ZMOS sa mestá a obce nemôžu zadlžovať neobmedzene, sú však viazané platnými zákonnými pravidlami rozpočtového hospodárenia. „Ich hospodárenie preto nie je dôvodom, pre ktorý by mala byť územná samospráva vystavená sankciám vyplývajúcim z ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti,“ konštatovalo združenie.

Očakávajú stanovisko ministerstva financií


Podiel miest a obcí na celkovom dlhu Slovenskej republiky tvorí menej ako 1,5 percenta, a spolu so samosprávnymi krajmi je to menej než 2 percentá. „Aj keby sa všetky mestá a obce zadlžili do najvyššej možnej zákonnej miery, predstavovalo by to približne 6,5 percenta súčasného dlhu štátu,“ upozornila Rada ZMOS zdôrazňujúc, že samosprávy nie sú príčinou dlhovej brzdy ani ohrozenia verejných financií.

ZMOS poukázal na to, že mechanická aplikácia sankčných pásiem na mestá a obce by nepredstavovala len právny problém, ale vážne by ohrozila výkon verejnej správy a poskytovanie služieb pre občanov.

„Aktuálny vývoj zároveň ukazuje, že pri ústavnom zákone nemožno stavať iba na politických výkladoch alebo prísľuboch,“ povedal ZMOS s tým, že očakáva stanovisko Ministerstva financií SR, ktoré by mohlo byť praktickým východiskom pri príprave rozpočtov miest a obcí na rok 2027. Dodal však, že takéto stanovisko nemôže nahradiť samotnú zmenu ústavného zákona, keďže výklad ministerstva je len dočasný nástroj a nie dlhodobá právna istota.

Žiadajú trvalé riešenie


ZMOS zdôrazňuje, že mestá a obce začínajú prípravu svojich rozpočtov už v letných mesiacoch, pričom časť z nich bude schvaľovať rozpočty v októbri, a niektoré až po komunálnych voľbách. Preto sú nevyhnutné jasné, právne isté a racionálne pravidlá.

„Politické spory nesmú prevážiť nad riadnym fungovaním spoločnosti a výkonom verejnej správy v území,“ uvádza sa ďalej v stanovisku. Problém podľa ZMOS vzniká najmä preto, že v téme samospráv chýba vecná dohoda medzi koalíciou a opozíciou.

Rada ZMOS v piatok preto potvrdila, že združenie bude pokračovať v požiadavke na zmenu ústavného zákona s cieľom vyňať samosprávy zo sankčných pásiem dlhovej brzdy. Najbližšie dva roky po komunálnych voľbách považujú za rozhodujúcu dobu na prijatie trvalého riešenia, vzhľadom na súčasné neúspechy politickej dohody.


Zdroj: SITA.sk - Samosprávy nie sú príčinou dlhovej brzdy štátu, tvrdí ZMOS a trvá na ich vyňatí zo sankcií © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dlhová brzda Mestá a obce Samospráva
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