|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 19.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Alfréd
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
19. júna 2026
Samosprávy nie sú príčinou dlhovej brzdy štátu, tvrdí ZMOS a trvá na ich vyňatí zo sankcií
Podľa vedenia ZMOS sa mestá a obce nemôžu zadlžovať neobmedzene, sú však viazané platnými zákonnými pravidlami rozpočtového hospodárenia.
Zdieľať
19.6.2026 (SITA.sk) - Podľa vedenia ZMOS sa mestá a obce nemôžu zadlžovať neobmedzene, sú však viazané platnými zákonnými pravidlami rozpočtového hospodárenia.
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) opätovne zdôrazňuje potrebu vyňať samosprávy zo sankčných mechanizmov dlhovej brzdy. Na piatkovom 59. mimoriadnom online zasadnutí Rady ZMOS bol hlavným bodom práve ďalší postup vo vzťahu k dlhovej brzde a územnej samospráve.
Podľa vedenia ZMOS sa mestá a obce nemôžu zadlžovať neobmedzene, sú však viazané platnými zákonnými pravidlami rozpočtového hospodárenia. „Ich hospodárenie preto nie je dôvodom, pre ktorý by mala byť územná samospráva vystavená sankciám vyplývajúcim z ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti,“ konštatovalo združenie.
Podiel miest a obcí na celkovom dlhu Slovenskej republiky tvorí menej ako 1,5 percenta, a spolu so samosprávnymi krajmi je to menej než 2 percentá. „Aj keby sa všetky mestá a obce zadlžili do najvyššej možnej zákonnej miery, predstavovalo by to približne 6,5 percenta súčasného dlhu štátu,“ upozornila Rada ZMOS zdôrazňujúc, že samosprávy nie sú príčinou dlhovej brzdy ani ohrozenia verejných financií.
ZMOS poukázal na to, že mechanická aplikácia sankčných pásiem na mestá a obce by nepredstavovala len právny problém, ale vážne by ohrozila výkon verejnej správy a poskytovanie služieb pre občanov.
„Aktuálny vývoj zároveň ukazuje, že pri ústavnom zákone nemožno stavať iba na politických výkladoch alebo prísľuboch,“ povedal ZMOS s tým, že očakáva stanovisko Ministerstva financií SR, ktoré by mohlo byť praktickým východiskom pri príprave rozpočtov miest a obcí na rok 2027. Dodal však, že takéto stanovisko nemôže nahradiť samotnú zmenu ústavného zákona, keďže výklad ministerstva je len dočasný nástroj a nie dlhodobá právna istota.
ZMOS zdôrazňuje, že mestá a obce začínajú prípravu svojich rozpočtov už v letných mesiacoch, pričom časť z nich bude schvaľovať rozpočty v októbri, a niektoré až po komunálnych voľbách. Preto sú nevyhnutné jasné, právne isté a racionálne pravidlá.
„Politické spory nesmú prevážiť nad riadnym fungovaním spoločnosti a výkonom verejnej správy v území,“ uvádza sa ďalej v stanovisku. Problém podľa ZMOS vzniká najmä preto, že v téme samospráv chýba vecná dohoda medzi koalíciou a opozíciou.
Rada ZMOS v piatok preto potvrdila, že združenie bude pokračovať v požiadavke na zmenu ústavného zákona s cieľom vyňať samosprávy zo sankčných pásiem dlhovej brzdy. Najbližšie dva roky po komunálnych voľbách považujú za rozhodujúcu dobu na prijatie trvalého riešenia, vzhľadom na súčasné neúspechy politickej dohody.
Zdroj: SITA.sk - Samosprávy nie sú príčinou dlhovej brzdy štátu, tvrdí ZMOS a trvá na ich vyňatí zo sankcií © SITA Všetky práva vyhradené.
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) opätovne zdôrazňuje potrebu vyňať samosprávy zo sankčných mechanizmov dlhovej brzdy. Na piatkovom 59. mimoriadnom online zasadnutí Rady ZMOS bol hlavným bodom práve ďalší postup vo vzťahu k dlhovej brzde a územnej samospráve.
Podľa vedenia ZMOS sa mestá a obce nemôžu zadlžovať neobmedzene, sú však viazané platnými zákonnými pravidlami rozpočtového hospodárenia. „Ich hospodárenie preto nie je dôvodom, pre ktorý by mala byť územná samospráva vystavená sankciám vyplývajúcim z ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti,“ konštatovalo združenie.
Očakávajú stanovisko ministerstva financií
Podiel miest a obcí na celkovom dlhu Slovenskej republiky tvorí menej ako 1,5 percenta, a spolu so samosprávnymi krajmi je to menej než 2 percentá. „Aj keby sa všetky mestá a obce zadlžili do najvyššej možnej zákonnej miery, predstavovalo by to približne 6,5 percenta súčasného dlhu štátu,“ upozornila Rada ZMOS zdôrazňujúc, že samosprávy nie sú príčinou dlhovej brzdy ani ohrozenia verejných financií.
ZMOS poukázal na to, že mechanická aplikácia sankčných pásiem na mestá a obce by nepredstavovala len právny problém, ale vážne by ohrozila výkon verejnej správy a poskytovanie služieb pre občanov.
„Aktuálny vývoj zároveň ukazuje, že pri ústavnom zákone nemožno stavať iba na politických výkladoch alebo prísľuboch,“ povedal ZMOS s tým, že očakáva stanovisko Ministerstva financií SR, ktoré by mohlo byť praktickým východiskom pri príprave rozpočtov miest a obcí na rok 2027. Dodal však, že takéto stanovisko nemôže nahradiť samotnú zmenu ústavného zákona, keďže výklad ministerstva je len dočasný nástroj a nie dlhodobá právna istota.
Žiadajú trvalé riešenie
ZMOS zdôrazňuje, že mestá a obce začínajú prípravu svojich rozpočtov už v letných mesiacoch, pričom časť z nich bude schvaľovať rozpočty v októbri, a niektoré až po komunálnych voľbách. Preto sú nevyhnutné jasné, právne isté a racionálne pravidlá.
„Politické spory nesmú prevážiť nad riadnym fungovaním spoločnosti a výkonom verejnej správy v území,“ uvádza sa ďalej v stanovisku. Problém podľa ZMOS vzniká najmä preto, že v téme samospráv chýba vecná dohoda medzi koalíciou a opozíciou.
Rada ZMOS v piatok preto potvrdila, že združenie bude pokračovať v požiadavke na zmenu ústavného zákona s cieľom vyňať samosprávy zo sankčných pásiem dlhovej brzdy. Najbližšie dva roky po komunálnych voľbách považujú za rozhodujúcu dobu na prijatie trvalého riešenia, vzhľadom na súčasné neúspechy politickej dohody.
Zdroj: SITA.sk - Samosprávy nie sú príčinou dlhovej brzdy štátu, tvrdí ZMOS a trvá na ich vyňatí zo sankcií © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Nenechávajte deti ani zvieratá v autách. Polícia spúšťa s príchodom horúčav preventívnu kampaň
Nenechávajte deti ani zvieratá v autách. Polícia spúšťa s príchodom horúčav preventívnu kampaň
<< predchádzajúci článok
Fico podporuje stabilnú a demokratickú Ukrajinu, so Zelenským sa opäť stretne v Gdaňsku
Fico podporuje stabilnú a demokratickú Ukrajinu, so Zelenským sa opäť stretne v Gdaňsku