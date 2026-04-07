 Utorok 7.4.2026
 Meniny má Zoltán
 24hod.sk    Z domova

07. apríla 2026

Z procesu so ženou obžalovanou z vraždy vlastných dcér vylúčili verejnosť, ich usmrtenie plánovala dlhšie


Tagy: Deti Pojednávanie Súdy Vražda

Senát Špecializovaného trestného súdu v Pezinku v utorok vylúčil verejnosť zo začiatku súdneho procesu s Ivanou F., obžalovanou pre trestný čin ...



gettyimages 1406402259 scaled e1693919410212 676x464 7.4.2026 (SITA.sk) - Senát Špecializovaného trestného súdu v Pezinku v utorok vylúčil verejnosť zo začiatku súdneho procesu s Ivanou F., obžalovanou pre trestný čin úkladnej vraždy na dvoch chránených osobách, a tiež pre všeobecne ohrozenie. Prípad sa týka smrti dvoch dcér obžalovanej v bratislavskom Ružinove v auguste 2025.

Usmrtenie plánovala dlhšie


O vylúčenie verejnosti žiadala samotná obžalovaná z dôvodu, že v rámci jej výpovede odznejú „osobné, rodinné a intímne“ okolnosti jej života. Keďže Ivana F. je nepočujúca, na súde komunikuje prostredníctvom tlmočníčky z posunkového jazyka.

Podľa medializovaných informácií Ivana usmrtenie svojich dcér - dvojročnej a päťročnej, dlhšie plánovala, pričom ich nakoniec utopila vo vani. Telá Melánie a Bely objavili hasiči po tom, čo boli privolaní k požiaru bytu, ktorý obžalovaná po vražde založila.

Neúčasť pre psychické zdravie


Motívom zločinu, ku ktorému sa údajne priznala, bol podľa televízie Markíza zlý vzťah Ivany s jej manželom Michalom. Ten je rovnako nepočujúci a z utorkového pojednávania sa ospravedlnil, keďže mu lekár odporučil neúčasť v záujme zachovania psychického zdravia.

Takisto pritom v podaní súdu žiadal vylúčenie verejnosti. Obhajkyňa obžalovanej však avizovala, že na výsluchu manžela budú trvať.

K tragickej udalosti došlo 19. augusta 2025 poludní. Hasiči boli vtedy privolaní pre dym vychádzajúci z bytu ružinovskej bytovky. V byte následne našli vo vani telá dvoch malých dievčat. Ivanu F. po zadržaní a obvinení vzal súd do väzby.


Zdroj: SITA.sk - Z procesu so ženou obžalovanou z vraždy vlastných dcér vylúčili verejnosť, ich usmrtenie plánovala dlhšie © SITA Všetky práva vyhradené.

