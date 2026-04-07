|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 7.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Zoltán
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. apríla 2026
Z procesu so ženou obžalovanou z vraždy vlastných dcér vylúčili verejnosť, ich usmrtenie plánovala dlhšie
Tagy: Deti Pojednávanie Súdy Vražda
Zdieľať
7.4.2026 (SITA.sk) - Senát Špecializovaného trestného súdu v Pezinku v utorok vylúčil verejnosť zo začiatku súdneho procesu s Ivanou F., obžalovanou pre trestný čin úkladnej vraždy na dvoch chránených osobách, a tiež pre všeobecne ohrozenie. Prípad sa týka smrti dvoch dcér obžalovanej v bratislavskom Ružinove v auguste 2025.
O vylúčenie verejnosti žiadala samotná obžalovaná z dôvodu, že v rámci jej výpovede odznejú „osobné, rodinné a intímne“ okolnosti jej života. Keďže Ivana F. je nepočujúca, na súde komunikuje prostredníctvom tlmočníčky z posunkového jazyka.
Podľa medializovaných informácií Ivana usmrtenie svojich dcér - dvojročnej a päťročnej, dlhšie plánovala, pričom ich nakoniec utopila vo vani. Telá Melánie a Bely objavili hasiči po tom, čo boli privolaní k požiaru bytu, ktorý obžalovaná po vražde založila.
Motívom zločinu, ku ktorému sa údajne priznala, bol podľa televízie Markíza zlý vzťah Ivany s jej manželom Michalom. Ten je rovnako nepočujúci a z utorkového pojednávania sa ospravedlnil, keďže mu lekár odporučil neúčasť v záujme zachovania psychického zdravia.
Takisto pritom v podaní súdu žiadal vylúčenie verejnosti. Obhajkyňa obžalovanej však avizovala, že na výsluchu manžela budú trvať.
K tragickej udalosti došlo 19. augusta 2025 poludní. Hasiči boli vtedy privolaní pre dym vychádzajúci z bytu ružinovskej bytovky. V byte následne našli vo vani telá dvoch malých dievčat. Ivanu F. po zadržaní a obvinení vzal súd do väzby.
Zdroj: SITA.sk - Z procesu so ženou obžalovanou z vraždy vlastných dcér vylúčili verejnosť, ich usmrtenie plánovala dlhšie © SITA Všetky práva vyhradené.
