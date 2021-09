Fico pomôže Pellegrinimu zvolať mimoriadnu schôdzu o odvolaní Hegera, proti premiérovi však nikto nepôjde

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

29.9.2021 (Webnoviny.sk) - Opozičná strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) je pripravená poskytnúť 26 podpisov strane Hlas – sociálna demokracia (Hlas – SD) , ktorá sa usiluje o mimoriadnu schôdzu o odvolaní premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO), a teda aj celej vlády.Smer-SD tiež pripraví kvalifikovaný návrh a poskytne predkladateľa poslanca Ľuboša Blahu . Na tlačovej besede to v stredu povedal predseda Smeru-SD Robert Fico „Politicky chceme vyjsť v ústrety aj ostatným opozičným poslancom, ktorí chcú mať mimoriadne schôdze. Rozumiem, že má byť nejaká aktivita. Na druhej strane schôdza proti Hegerovi bude znamenať posilnenie Hegera, a nie oslabenie, pretože proti premiérovi nikto nepôjde,“ vyhlásil Fico.Podľa neho to možno bude príležitosť, aby „sme znovu povedali všetky hriechy, ktoré táto vláda napáchala". Ak to podľa šéfa Smeru-SD nebudú chcieť poslanci od Petra Pellegriniho (Hlas-SD), tak si Fico sadne s ďalšími nezaradenými poslancami a spýta sa ich „čo a ako“.