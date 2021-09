Špecializovaný trestný súd bude rozhodovať o väzbe pre Plačkovú a ďalších obvinených v kauze drogového gangu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.9.2021 (Webnoviny.sk) - Policajné eskorty začali na Špecializovaný trestný súd do Pezinka privážať obvinených v kauze drogového gangu, kde je obvinená aj známa influencerka Zuzana Plačková.Konkrétne by sa mal súd zaoberať návrhom na väzbu 10 z 15 obvinených. Výsluch prvej päťky má začať o 14:00 a ďalších piatich obvinených má súd začať vypočúvať o 17:00. Národná kriminálna agentúra (NAKA) obvinila v utorok 28. septembra po veľkej protidrogovej akcii na západe Slovenska 15 osôb z trestného činu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a drogovej trestnej činnosti.Ako polícia informovala na sociálnej sieti, vyšetrovatelia pri domových prehliadkach zaistili viac ako deväť kilogramov metamfetamínu, z ktorých by sa dalo vyrobiť minimálne 90-tisíc jednorazových dávok drogy. Zaistili tiež zbrane, strelivo, cigarety a viac ako 70-tisíc eur v hotovosti.