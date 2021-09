Sulíkova SaS je za referendum o predčasných voľbách, chce podporiť zmenu ústavy

Dôležitý nástroj

Na súd sa obrátila Čaputová

29.9.2021 (Webnoviny.sk) - Koaličná strana Sloboda a Solidarita (SaS) by podporila zmenu ústavy, aby sa mohlo uskutočniť referendum o predčasných voľbách . Po rokovaní vlády to povedal predseda strany Richard Sulík „Máme to v našom programe. Sme za referendum. Je to dôležitý nástroj, ako vyjadriť vôľu ľudu a s týmto musíme súhlasiť, aj keby sa nám nemusel páčiť výsledok,“ vyhlásil Sulík. Doplnil, že podporuje zmenu ústavy tak, aby výsledky referenda platili a nemuseli jeho výsledky dodatočne schvaľovať poslanci.Podľa Sulíka by mohlo byť v referende rozhodnuté o všetkých otázkach s výnimkou daní, odvodov a základných ľudských práv a slobôd, ako o tom hovorí ústava. Ústavný súd SR tento rok v júli rozhodol, že referendová otázka o predčasných voľbách nie je v súlade s ústavou. Na súd sa v tejto veci obrátila prezidentka Zuzana Čaputová Po verdikte ústavných sudcov hlava štátu uviedla, že neodkladne vyhlási referendum o skrátení volebného obdobia, ak parlament zmení ústavu a požiada o jeho vyhlásenie.