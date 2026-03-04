Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

04. marca 2026

Fico poprel vplyv na akciu Kajúcnik, o Šúrekovi hovoril v inom prípade. Premiér zároveň chce opätovné stíhanie Makóa


Tagy: Čurillovci Generálny prokurátor SR Kajucnik kauza Božie mlyny kauza Dobytkár Kauza Judáš Kauza Mýtnik Kauza Očistec kauza Súmrak Premiér Slovenskej republiky

Premiér Robert Fico odmieta, že by mal vplyv na akciu policajnej inšpekcie známu ako



Zdieľať
67caf9090c37b601544793 1 676x451 4.3.2026 (SITA.sk) - Premiér Robert Fico odmieta, že by mal vplyv na akciu policajnej inšpekcie známu ako Kajúcnik, pri ktorej bol obvinený aj prokurátor Michal Šúrek. Ako v stredu povedal pre médiá, jeho tlačová konferencia z nedele 1. marca sa týkala stíhania kajúcnika Ľudovíta Makóa a postupu Šúreka v tejto veci, pričom náplňou kauza Kajúcnik sú iné skutky.


"Podľa všetkého sa dalo dohromady obrovské množstvo dôkazov, ktoré potvrdzujú, ako pracovali čurillovci a prokurátori so svedkami," povedal Fico s tým, že skutky v kauze Kajúcnik by mali zahŕňať prípravu a falšovanie výpovedí, vydieranie obvinených a využívanie väzby na nátlak.

Uznesenie má 133 strán


Tiež poukázal na to, že uznesenie o vznesení obvinení v kauze Kajúcnik má 133 strán a opýtal sa, či je možné od nedele do utorka 3. marca vypracovať takéto uznesenie. "To je ročná - dvojročná robota," skonštatoval predseda vlády.

Premiér zároveň zdôraznil, že dúfa, že zo strany Generálnej prokuratúry SR nedôjde vo vzťahu ku kauze Kajúcnik k žiadnym excesom a všetky jej kroky budú profesionálne bez vplyvu opozície a médií. "Viem si predstaviť, pod akým obrovským tlakom dnes musí byť generálna prokuratúra," dodal Fico.

Návrh na opätovné stíhanie Makóa


Ako premiér na stredajšej tlačovej konferencií ďalej povedal, generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi navrhuje, aby podal návrh na obnovu konania vo veci bývalého šéfa daňových kriminalistov Ľudovíta Makóa. Makó bol stíhaný pre nelegálne vratky DPH, pričom štátu v tejto súvislosti vznikla škoda 18 miliónov eur. Prokurátor Michal Šúrek však v novembri 2023 podľa Fica rozhodol o zastavení stíhania voči Makóovi z dôvodu, že vypovedal vo viacerých trestných kauzách a prispel k odhaľovaniu trestnej činnosti.

"Treba sa vrátiť naspäť k obvineniu z roku 2021," uviedol Fico s tým, že Makó bol pôvodne stíhaný pre založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny a zneužívanie právomoci verejného činiteľa a ku všetkému sa priznal. Zároveň je v tejto súvislosti podľa Fica zo zneužitia právomoci verejného činiteľa podozrivý aj Šúrek, keďže nemohol Makóovi poskytnúť výhodu v podobe zastavenia trestného stíhania.

Makó podľa premiéra vypovedal v kauze Súmrak, kde nevznikla škoda a obvinenie bolo nakoniec zrušené. Ďalej vypovedal v kauze Božie mlyny proti bývalému špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi Kováčikovi, v ktorého prípade dovolací súd zrušil právoplatné odsúdenie a vec je znovu na začiatku. "A je nula. To znamená, žiadna korupcia odhalená," skonštatoval Fico.

Ďalšie kauzy


Pokiaľ ide o kauzu Očistec, podľa premiéra "nikto nevie, čo s tým bude", pričom škoda v tejto kauze by mala predstavovať približne 80-tisíc eur. V kauze Judáš obvinený Milan Lučanský zomrel a v kauze Dobytkár je podľa Fica škoda nulová. Bývalý šéf Slovenskej informačnej služby Vladimír Pčolinský bol zase vo veci korupčných skutkov oslobodený a v kauze Mýtnik podľa Fica tiež škoda nevznikla.

Trestná vec advokáta Mareka Paru sa zase podľa premiéra korupcie netýkala. "Tu máte prípady, v ktorých vypovedal pán Makó ako svedok. Kde tu máte korupciu? Aké peniaze pre štát získal?," pýta si Fico. Doplnil, že odpustiť škodu 18 miliónov eur Makóovi mohli, keby zachránil aspoň 100 miliónov, čo sa však nestalo.

Celý príbeh podľa Fica poukazuje na to, že Šúrek Makóa evidentne odmeňoval za to, že vypovedal predovšetkým proti politicky exponovaným osobám. "On chodil od júna 2021 skoro každý deň na políciu a svedčil voči niekomu," vyhlásil Fico s tým, že Makó vypovedal v 86 prípadoch.

Preto mu bola odpustená škoda 18 miliónov eur. "Ja k tomu ešte pridám 20 miliónov eur, ktoré boli vyplatené Slovenskej informačnej službe za to, že Makó nastúpil do SIS," dodal premiér.


Zdroj: SITA.sk - Fico poprel vplyv na akciu Kajúcnik, o Šúrekovi hovoril v inom prípade. Premiér zároveň chce opätovné stíhanie Makóa © SITA Všetky práva vyhradené.

