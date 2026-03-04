|
Streda 4.3.2026
|
04. marca 2026
Progresívne Slovensko má podozrenie na konflikt záujmov ministra obrany Kaliňáka a podáva podnet
Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) podáva podnet na parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií pre podozrenie z konfliktu záujmov ministra obrany
4.3.2026 (SITA.sk) - Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) podáva podnet na parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií pre podozrenie z konfliktu záujmov ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD). Predstavitelia hnutia to oznámili na stredajšej tlačovej konferencii.
Podpredseda PS Tomáš Valášek upozornil na medializované informácie, podľa ktorých mala firma kontrolovaná zbrojárom Michalom Strnadom dlhodobo platiť právnickej kancelárii ministra Kaliňáka. „Toto zaváňa ak nie korupciou, tak minimálne obrovským konfliktom záujmov. Minister obrany mohol nepriamo profitovať z platieb od firmy, ktorej zároveň zadáva verejné zákazky,“ upozornil.
PS preto podáva podnet, ktorý má preveriť možné porušenie ústavného zákona o ochrane verejného záujmu. Hnutie zároveň vyzvalo ministra obrany, aby zverejnil obsah právnych analýz, ktoré mala jeho kancelária pre danú spoločnosť vypracovať.
Predseda PS Michal Šimečka kritizoval vládu premiéra Roberta Fica za to, že sa podľa neho venuje len vlastným politickým sporom a pomste namiesto riešenia ekonomických a bezpečnostných výziev. „Neriešia krachujúcu ekonomiku, odchod veľkých investorov zo Slovenska ani bezpečnostnú situáciu v Európe. Namiesto toho sú posadnutí sami sebou a údajným prenasledovaním v minulosti,“ uviedol Šimečka.
Podľa PS kabinet venuje neprimeranú pozornosť otázkam spojeným s tzv. kajúcnikmi či vyšetrovateľmi okolo Jána Čurillu, zatiaľ čo zanedbáva problémy s priamym dopadom na občanov. Šimečka zároveň kritizoval rozhodnutie o zastavení havarijných dodávok energií na Ukrajinu. Podľa neho ide o krok, ktorý môže poškodiť reputáciu Slovenska ako spoľahlivého partnera a pripraviť ho o príjmy z exportu elektrickej energie.
Témou tlačovej konferencie bola aj situácia slovenských občanov na Blízkom východe. Bývalý minister zahraničných vecí a člen predsedníctva PS Ivan Korčok upozornil, že vláda podľa neho neprijala dostatočné opatrenia na prípadnú evakuáciu. „Ak sa situácia zhorší, tlak na evakuačné kapacity bude obrovský. Štát musí konať vopred, nie až vtedy, keď bude neskoro,“ zdôraznil.
Korčok zároveň vyzval premiéra Fica, aby prijal pozvanie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na rokovanie o energetickej spolupráci. „Ak premiér tvrdí, že ide o zásadnú otázku pre slovenskú ekonomiku, nech ide do Kyjeva a rieši ju priamo. Slovensko potrebuje zodpovednú zahraničnú politiku, nie konflikty vytvárané z domácej politickej kalkulácie,“ uzavrel Korčok.
