04. marca 2026
Je slovenský kapitál v Dubaji v bezpečí? Investori prehodnocujú riziká po eskalácii v regióne
Kým svet mapuje tisíce uviaznutých turistov na letiskách v Spojených arabských emirátoch (SAE), v pozadí sa odohráva ďalší príbeh. V regióne, ktorý medziročne zaznamenal ...
Zdieľať
4.3.2026 (SITA.sk) - Kým svet mapuje tisíce uviaznutých turistov na letiskách v Spojených arabských emirátoch (SAE), v pozadí sa odohráva ďalší príbeh.
V regióne, ktorý medziročne zaznamenal 42-percentný nárast počtu slovenských firiem, dnes žijú, pracujú a podnikajú tisíce Slovákov. Otázka preto nestojí len tak, kedy odletia dovolenkári domov, ale či je bezpečný kapitál, ktorý tam slovenskí podnikatelia vložili.
Aktuálna vojenská eskalácia a ostreľovanie regiónu zasiahli Dubaj ako strategickú tepnu svetového obchodu. Mesto, ktoré si vybudovalo povesť globálneho logistického a finančného uzla, je pre mnohé slovenské firmy vstupnou bránou na trhy Blízkeho východu.
Priaznivé daňové prostredie, dostupnosť pracovnej sily a napojenie na svetové obchodné trasy z neho urobili vyhľadávanú destináciu. Dnes však podnikatelia prepočítavajú, čo by dlhšie trvajúce obmedzenia znamenali pre ich kontrakty, sklady či reexport tovaru.
Miloslav Makovini z poradenskej spoločnosti Incorportas a člen správnej rady Slovak Business Council upozorňuje, že nejde len o obraz zatvorených letísk.
„Každá minúta zatvoreného letiska znamená pre Dubaj stratu milióna dolárov. Pre slovenské firmy, ktoré cez SAE reexportujú tovar alebo tu majú distribučné sklady pre Blízky východ, či podnikajú priamo v Dubaji, bude ich fungovanie závisieť od toho, ako dlho bude táto eskalácia trvať. Nemusí to hneď, pokiaľ to bude dočasné, znamenať paralyzovanie dodávateľských reťazcov a ohrozenie bežiacich kontraktov či podnikateľských plánov,“ vysvetľuje. Podľa neho sa pracovný život mimo letiskových hál pomerne rýchlo vracia do normálu, no situácia si vyžaduje profesionálne riadenie rizík.
Zatiaľ čo turisti rátajú hodiny meškania letov, podnikatelia s nehnuteľnosťami a firemnými aktívami v miliónových hodnotách hodnotia operačnú stabilitu svojich investícií. Makovini zároveň pripomína, že práve v krízových momentoch sa ukazuje skutočná odolnosť systému.
„Ak dokáže globálne biznis centrum odraziť 95 % hrozieb a v priebehu 24 hodín vrátiť život do nákupných a administratívnych komplexov, vysiela tým jasný signál: Váš kapitál je tu v bezpečí aj v neistých časoch. Dubaj môže z toho dokonca paradoxne aj ťažiť, ak z vojnového konfliktu v regióne Emiráty vyjdú ako krajina, ktorá vám nielen garantuje osobnú bezpečnosť, ale má aj reálne prostriedky na ochranu svojich obyvateľov a majetku,“ dodáva.
Napriek dramatickým udalostiam očakáva, že dôvera investorov zásadne neutrpí. Skôr sa zmení prístup k riadeniu rizík. Podnikateľom odporúča dôsledne si strážiť lokálnu legislatívu, mať precízne ošetrené zmluvné podmienky pre prípady mimoriadnych udalostí a využívať oficiálne asistenčné kanály. Kríza podľa neho odhaľuje, že podnikanie v regióne si vyžaduje nielen kapitál, ale aj detailnú znalosť prostredia.
Ekonomická riaditeľka spoločnosti Incorportas Kristína Makovini, ktorá v Emirátoch dlhodobo pôsobí, poukazuje na reakciu tamojších úradov.
„Spojené arabské emiráty v tejto situácii ukázali bezprecedentnú mieru solidarity a efektivity. Bez paniky zabezpečili ubytovanie a podporu pre približne 20 000 cestujúcich, ktorí v regióne uviazli, a operatívne im otvorili krajinu odpustením vízových povinností. Práve táto schopnosť štátu postarať sa o ľudí v nepredvídateľných krízových momentoch je tým, čo buduje dlhodobú dôveru v tento región,“ konštatuje.
Zdroj: SITA.sk - Je slovenský kapitál v Dubaji v bezpečí? Investori prehodnocujú riziká po eskalácii v regióne © SITA Všetky práva vyhradené.
