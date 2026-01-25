|
Nedeľa 25.1.2026
25. januára 2026
Trumpova Rada mieru je nedemokratické zoskupenie a obyčajný biznis plán, povedal Gröhling
Rada mieru, ktorú momentálne zriaďuje americký prezident Donald Trump, je nedemokratické zoskupenie. Skonštatoval to v diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR predseda opozičnej ...
Zdieľať
25.1.2026 (SITA.sk) - Rada mieru, ktorú momentálne zriaďuje americký prezident Donald Trump, je nedemokratické zoskupenie. Skonštatoval to v diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR predseda opozičnej strany SaS Branislav Gröhling. Podľa neho ide v tomto prípade o Trumpov biznis plán, keďže členstvo v nej stojí miliardu eur.
Šéf liberálov pripomenul, že Trump by mal byť doživotným predsedom rady a môže vetovať všetky rozhodnutia. „Európske krajiny jasne povedali, že do toho nepôjdu,“ zdôraznil Gröhling. Ako ďalej uviedol, zriadene rady podrýva Európu, ako aj existujúce inštitúcie.
„Máme funkčné mechanizmy, tak ja nevidím dôvod, aby sa tu zakladalo niečo iné,“ povedal predseda SaS. O prípadnom členstve v rade by podľa neho mal rozhodovať parlament, prospešnejšia by však bola slovenská účasť v Koalícii ochotných.
Podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara (Smer-SD) Slovensko rozhoduje o vstupe do inštitúcie, ktorú nepozná. „Ja mám výhrady voči tomu, aby sa tam doživotne ,usalašil´ ako šéf tejto inštitúcie americký prezident,“ vyhlásil Gašpar. Podľa neho môže byť organizácia záštitou napríklad pre postup na Blízkom východe.
„Ja si myslím, že musíme byť veľmi opatrní,“ povedal Gašpar s tým, že treba zvážiť, napríklad, aj ústavnoprávny rozmer celej veci. Zároveň by podľa neho mala byť záležitosť konzultovaná ja s členmi Európskej únie.
Gašpar tiež povedal, že podľa jeho názoru by bolo vhodnejšie ako vstupovať do Rady mieru napríklad reformovať OSN. „Načo tu vymýšľame stále nové spolky, nové združenia?“ dodal.
Zdroj: SITA.sk - Trumpova Rada mieru je nedemokratické zoskupenie a obyčajný biznis plán, povedal Gröhling © SITA Všetky práva vyhradené.
