 Pondelok 4.5.2026
 Meniny má Florián
Keď chýba pár tisíc: Ako zvládnuť krátkodobý výpadok peňazí?



Nečakaný výdavok dokáže rozpočet rýchlo rozhodiť. Zistite, ako postupovať, keď chýba pár tisíc, a aké kroky vám pomôžu preklenúť krátkodobý finančný tlak.



Podľa Indexu finančného zdravia žije takmer tretina Slovákov s rezervou, ktorá nepokryje ani jeden mesiac bežných výdavkov. A navyše každá desiata domácnosť nemá rezervu vôbec. Viac ako polovica ľudí priznáva, že s rozpočtom vychádza len s ťažkosťami. A ak príde nečakaný výdavok, problém je na svete. Čo robiť, keď vám chýba pár tisíc?

1. Skúste najprv zistiť, či sa dá výdavok odložiť

Nie každý náklad je potrebné riešiť okamžite. Pri niektorých službách je možné požiadať o odklad splatnosti alebo rozloženie sumy do menších splátok. Poskytovatelia energií a telekomunikačné firmy dnes ponúkajú flexibilné riešenia, ak s nimi človek komunikuje včas. Akonáhle zistíte, že nie ste schopní plniť svoje finančné záväzky, nerobte „mŕtveho chrobáka“, ale zdvihnite telefón a dohodnite sa s danou spoločnosťou.

2. Ak máte rezervu, bez výčitiek ju využite

Nečakané výdavky sú presne tým dôvodom, pre ktorý sa oplatí dlhodobo tvoriť finančnú rezervu.

Keď sa vám pokazí práčka, auto odmietne naštartovať alebo vám príde vyšší nedoplatok za energie, má zmysel rezervu využiť. Aj keď je malá, je lepšie siahnuť po vlastných úsporách než po úvere. Mnoho ľudí však robí chybu, že si rezervu šetrí „na horšie časy“.

3. Krátkodobo upravte rozpočet

Ak váš rozpočet nie je úplne napnutý, môže pomôcť obdobie prísnejšieho režimu. Dočasne obmedzte voľnočasové výdavky, využite MHD namiesto vlastného auta a odložte všetky nákupy, ktoré nie sú nevyhnutné. Drobné úspory pomôžu vytvoriť priestor na pokrytie nečakaného výdavku.

4. Bezpečná krátkodobá pôžička od banky

Keď vlastné zdroje nestačia a výdavok sa nedá odložiť, prichádza na rad úver. V takej chvíli je veľmi dôležité zvoliť správneho poskytovateľa. Seriózna banka, ako napríklad mBank, ponúka transparentné podmienky, jasné poplatky a prehľadné RPSN. Krátkodobá pôžička online môže byť vhodná napríklad pri poruche spotrebiča alebo inom výdavku, ktorý je potrebné riešiť okamžite.

Dôležité je požičať si len toľko, koľko skutočne potrebujete, a nastaviť splátku tak, aby nezaťažila váš rozpočet.

5. Vyhnite sa rizikovým ponukám „pôžičiek ihneď“

Keď vám chýba pár tisíc, môžu vás lákať aj ponuky typu „bez dokladov, bez registrov, peniaze do 10 minút“. Práve tieto produkty však často vedú k problémom. Majú vysoké RPSN, krátku splatnosť a skryté poplatky. Sankcie za omeškanie môžu spôsobiť, že sa z pôvodne nízkej sumy stane začiatok dlhovej špirály.

Sledujte priebežne svoje financie

Krátkodobé problémy často vznikajú preto, že človek nemá prehľad o svojich výdavkoch. Moderné bankové aplikácie sú interaktívne a umožňujú sledovať rozpočet, samy automaticky kategorizujú platby. Využívajte ich a majte prehľad. Kontrola nad finančnou situáciou je prvým krokom k tomu, aby sa podobné problémy s chýbajúcimi peniazmi neopakovali.

 

Zdroj foto: WHstudio Leushin N / Adobestock.com


