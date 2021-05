Fico považuje programové vyhlásenie vlády za neaktuálne, podľa Pellegriniho vláda nezvládla skúšku v opravnom termíne (video)

Smer mal vlastný návrh

4.5.2021 (Webnoviny.sk) - Schválené Programové vyhlásenie vlády (PVV) je neaktuálne. Na utorkovej tlačovej konferencii to povedal predseda opozičnej strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico . V PVV podľa jeho slov absentuje akákoľvek zmienka vlády o viac ako 11-tisíc úmrtiach na ochorenie COVID-19. Fico zdôraznil, že vláda nereaguje ani na zmeny, ktoré nastali vo verejných financiách či na rast nezamestnanosti.„Čo budeme robiť, aby sme oživili cestovný ruch? Aby sme zachránili gastro? Čo budeme robiť so školstvom či so zhoršenou kvalitou vzdelávania? Toto sú témy, na ktoré mala vláda vo svojom programovom vyhlásení reagovať, ale neurobila k tomu vôbec nič," priblížil šéf Smeru-SD. Doplnil, že Eduard Heger OĽaNO) nie je spôsobilý a pripravený vykonávať funkciu predsedu vlády SR.Poslanci Národnej rady SR (NR SR) v utorok schválili programové vyhlásenie vlády Eduarda Hegera (OĽaNO) a vyslovili jej tým dôveru. Za hlasovalo 89 členov zákonodarného orgánu, proti bolo 55 poslancov, nezdržal sa nikto.Smer-SD predložil k PVV vlastný návrh uznesenia. Parlament mal na základe uznesenia vysloviť vážne znepokojenie nad skutočnosťou, že vláda SR vo svojom programovom vyhlásení úplne odignorovala tragické udalosti a ekonomické, sociálne a finančné dopady pandémie koronavírusu na obyvateľov Slovenska. V uznesení predstavitelia Smeru-SD žiadali, aby bol ako prvý bod 28. schôdze odsúhlasenie predĺženia núdzového stavu parlamentom.Rovnako požadovali okamžité zastavenie celoplošného testovania a zriadenie parlamentnej komisie „za účelom posúdenia konania a nečinnosti vlády SR v súvislosti s opatreniami na zmiernenie pandémie COVID-19 na životy a zdravie, ohrozenie základných práv a slobôd občanov SR a rozsiahle škody v ekonomickej, sociálnej a finančnej oblasti".Za uznesenie však hlasovalo iba 53 poslancov. Fico na tlačovej konferencii ozrejmil, že na 28. schôdzi parlamentu, ktorá sa začína dnes o 13:00, prídu s obdobným uznesením.Programové vyhlásenie novej vlády nepodporili ani nezaradení poslanci parlamentu a členovia strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) . „Vládna koalícia mala šancu na reparát, ale nezvládla skúšku ani v opravnom termíne. Tak, ako pred rokom, ani teraz programové vyhlásenie vlády nijakým spôsobom nezohľadňuje pandémiu a jej obrovské dôsledky v zdravotníckej, ekonomickej a sociálnej oblasti," konštatoval v stanovisku líder strany Peter Pellegrini Vládna koalícia podľa neho za rok vládnutia pri riadení štátu „jednoznačne zlyhala". „Jej symbolom sa stal chaos, vzájomné spory, škrty v sociálnej oblasti, nedostatočná pomoc ekonomike a medzinárodná hanba pre Slovenskú republiku. Takáto vláda nemôže mať podporu Hlasu-SD,“ dodal Pellegrini.