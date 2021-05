Život v Európe aj USA sa začína vracať do normálu, Európska únia by už privítala turistov

Los Angeles bez úmrtí

Katastrofou je India

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.5.2021 (Webnoviny.sk) - V Európe i Spojených štátoch sa život začína opatrne vracať do podoby spred pandémie koronavírusu . Vakcinačná kampaň, predovšetkým na starom kontinente, napriek počiatočným zakopnutiam začala napredovať a vyvoláva optimizmus, že sa čoskoro podarí splniť do konca leta cieľ - zaočkovanie 70 percent dospelej populácie EÚ.Predstavitelia Európskej únie pod vplyvom priaznivých správ tiež navrhujú zmierniť obmedzenia týkajúce sa vstupu turistov z iných kontinentov.V Spojených štátoch dosiahla letecká doprava najvyšší stupeň aktivity od začiatku pandémie. Denný prírastok infikovaných klesol prvý raz od októbra pod 50-tisíc a americký Úrad pre bezpečnosť dopravy v nedeľu zaznamenal na letiskových kontrolách takmer 1,67 milióna pasažierov, čo bol najvyšší počet od polovice marca minulého roka.K tradičnému ruchu a nikdy nekončiacemu životu sa pomaly vracia aj známe nevadské mesto Las Vegas. V sobotu boli tamojšie kasína zaplnené na 80 percent ich kapacity. Guvernér New Yorku Andrew Cuomo zasa informoval, že newyorské metro začne opäť premávať aj v noci.Obmedzenia pre väčšinu podnikateľov v tomto americkom štáte by sa mali skončiť v polovici mája. Na opačnej strane Spojených štátov, v oblasti Los Angeles, v nedeľu a pondelok nehlásili žiadne úmrtie súvisiace s ochorením COVID-19.Predstavitelia EÚ v pondelok navrhli zmiernenie obmedzení na cestovanie do krajín európskej dvadsaťsedmičky, hoci konečné rozhodnutie bude pravdepodobne na samotných členských štátoch.„Je čas na oživenie cestovného ruchu v EÚ a na opätovné bezpečné oživenie cezhraničných priateľstiev. Navrhujeme možnosť opäť privítať zaočkovaných návštevníkov a ľudí z krajín s dobrou zdravotnou situáciou,“ uviedla predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. V Grécku reštaurácie a kaviarne v pondelok po šiestich mesiacoch „odstávky“ znovu otvorili svoje terasy. Vo Francúzsku sa zasa znovu otvorili stredné a vysoké školy a zrušili zákaz domáceho cestovania.Donedávna ťažko zasiahnutá Česká republika, kde počet prípadov začal ubúdať, oznámila, že uvoľní prísne pravidlá nosenia rúšok. Podľa vicepremiéra Karla Havlíčka to vláda definitívne potvrdí vo štvrtok. Situácia sa rapídne zlepšuje aj vo Veľkej Británii, kde podali už viac ako 50 miliónov dávok vakcín a podľa premiéra Johnsona by 21. júna mohli zrušiť posledné obmedzenia.Zlepšujúci sa obraz na mnohých miestach kontrastuje so zhoršujúcou sa katastrofou v Indii. Tá nedávno v počte registrovaných infikovaných vystriedala v celosvetovom poradí na druhom mieste Brazíliu, v sobotu zaznamenala rekordný 400-tisícový denný prírastok prípadov a v utorok prekonala hranicu 20 miliónov nakazených.