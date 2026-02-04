Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 4.2.2026
 Meniny má Veronika
 24hod.sk    Z domova

04. februára 2026

Fico považuje Žilinkovu tlačovku za jednoliaty útok na vládu, na stretnutí vyslovil nesúhlas s viacerými tvrdeniami


Tagy: Generálny prokurátor SR Premiér Slovenskej republiky

Generálny prokurátor Maroš Žilinka v stredu zasiahol do politickej súťaže nekorektnými politickými vyhláseniami a tvrdeniami, na vyvrátenie ktorých je na úrovni vlády ...



67caf9093b6f3524459224 676x451 4.2.2026 (SITA.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka v stredu zasiahol do politickej súťaže nekorektnými politickými vyhláseniami a tvrdeniami, na vyvrátenie ktorých je na úrovni vlády dostatok odborných argumentov. Vyhlásil to premiér Robert Fico v reakcii na Žilinkovu tlačovú konferenciu, na ktorej generálny prokurátor tvrdo kritizoval stav boja proti korupcii na Slovensku.


"Vyjadrujem počudovanie, že namiesto pokračovania vecného dialógu v názorových sporoch o odborných témach (štatistiky trestnej činnosti, štruktúra Policajného zboru, efektivita práce prokuratúry), zasiahol dnes generálny prokurátor SR do politickej súťaže nekorektnými politickými vyhláseniami a tvrdeniami, na vyvrátenie ktorých máme na úrovni vlády dostatok odborných argumentov. Kladiem si otázku, komu a čomu mala dnešná politická tlačová konferencia, ktorá bola jednoliatym útokom na vládu a premiéra, slúžiť," uviedol premiér vo svojom stanovisku.

Fico má záujem na štandardných vzťahoch


Zároveň poukázal na to, že sa konala v deň, keď bolo rezortu obrany doručené rozhodnutie prokurátora "opätovne chrániaceho bývalého ministra obrany J. Naďa v prípade nezákonného darovania vojenských MIG-29 Ukrajine".

Fico ďalej zdôraznil, že napriek tomu, že Žilinka bol kandidátom súčasnej opozície a zvolený bol "v období najhrubšieho zneužívania trestného práva na politické ciele v modernej histórii SR", ako predseda vlády mal a má záujem na štandardných vzťahoch. V tomto duchu sa podľa svojich slov v tomto funkčnom období s generálnym prokurátorom opakovane stretol.

Účel pracovného stretnutia


Účelom pracovného stretnutia v pondelok 2. februára, na ktorom sa zúčastnili okrem Žilinku aj jeho dvaja námestníci, bola výmena názorov na viaceré témy. Fico zdôraznil, že nebola ani požiadavka, ani dohoda na medializovaní tohto stretnutia.

"Na stretnutí som vyslovil nesúhlas s viacerými tvrdeniami generálneho prokurátora, najmä pokiaľ ide o vplyv novelizácie trestných kódexov z roku 2024 na stíhanie ekonomickej trestnej činnosti. Rovnako vecne nemôžem súhlasiť s tvrdeniami Generálnej prokuratúry SR, ktoré navrhuje zaradiť do správy o právnom štáte pripravovanej na úrovni Európskej komisie. Ide o politické konštatovania, ktoré poškodzujú Slovensko," skonštatoval Fico.


Zdroj: SITA.sk - Fico považuje Žilinkovu tlačovku za jednoliaty útok na vládu, na stretnutí vyslovil nesúhlas s viacerými tvrdeniami © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Generálny prokurátor SR Premiér Slovenskej republiky
