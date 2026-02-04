|
Štvrtok 5.2.2026
Meniny má Agáta
04. februára 2026
Macinka: Pavel už nikdy nebude prezidentom všetkých, most bol spálený
Minister zdôraznil, že prezident nie je štvrtou stranou vlády ani nadriadeným premiéra.
Český prezident Petr Pavel podľa ministra zahraničných vecí a životného prostredia a tiež predsedu strany Motoristi sebe Petra Macinku už nebude prezidentom všetkých Čechov. V reakcii na Pavlovo rozhodnutie nevymenovať poslanca Motoristov Filipa Turka za ministra životného prostredia to v stredu vyhlásil v pléne Poslaneckej snemovne. Tam už druhým dňom pokračuje mimoriadna schôdza k vysloveniu nedôvery vláde. Macinka zároveň predostrel svoju teóriu, že Pavel v skutočnosti bojuje s temnou stránkou svojej minulosti, do ktorej si projektuje Turka.
Minister zdôraznil, že prezident nie je štvrtou stranou vlády ani nadriadeným premiéra. „Prezident má konať, nie selektovať. Ak tieto jednoduché vety odmietame prijať, už tu nemáme parlamentnú demokraciu, ale prezidentský aktivizmus,“ tvrdil minister. Zopakoval, že Pavel mal na základe ústavy vymenovať celú vládu tak, ako ju Babiš navrhol, teda aj s Turkom. Jeho rozhodnutie Turka nevymenovať označil za útok na ústavnosť českého politického systému. Podľa Macinku pri tom Pavel používa nepresvedčivé argumenty, ktoré mu už vyvrátili.
Následne sa šéf českej diplomacie zamyslel nad tým, čo sa „v skutočnosti“ odohráva v mysli prezidenta. Údajne nejde o Turka. „Možno sme svedkami niečoho úplne iného. Sledujeme vnútorný zápas prezidenta, ktorý nebojuje za poriadok a pokoj, ako nás uisťoval vo svojej predvolebnej kampani. Petr Pavel teraz zrejme bojuje zložitý boj s temnou stránkou svojej osobnosti a vlastnej minulosti,“ rozvinul svoju teóriu Macinka.
Odkázal sa pritom na Pavlove slová z roku 1987 o jeho vtedajšom postoji k udalostiam v roku 1968, keď inváziu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa obhajoval. Neskôr ju však odsúdil a za svoje slová sa ospravedlnil. „Domnievam sa, že si túto veľmi neslávnu časť svojej vlastnej minulosti projektuje práve do osoby Filipa Turka, na ktorého útočí skrz domnelú adoráciu totalitného režimu. Ale kto túto adoráciu ukázal v skutočnosti a kto mal len hraničný humor?“ pýtal sa poslancov Macinka. Narážal tým na Turkove kauzy, keď na sociálne siete údajne písal rasistické, xenofóbne či sexistické príspevky a sám to označil za čierny humor.
„Pán prezident Pavel už nikdy nebude prezidentom všetkých. Tento most bol definitívne spálený,“ vyhlásil rozhodne minister. S odkazom na SMS správy, na základe ktorých ho prezident obvinil z pokusu o vydieranie, podotkol, že vrcholová politika nie je pre princezné. „Zrútiť sa z jednej či dvoch ostrejšie formulovaných neverejných SMS nemusí byť znakom odolnosti, ktorá je potrebnou výbavou vrcholového politika,“ zdôraznil. Na zahraničných fórach sa podľa neho odohráva tvrdý stret v presadzovaní národných záujmov a politik, ktorý reprezentuje ČR, podľa neho musí vedieť ukázať lakte a nie slzy.
Rozprava k odvolávaniu vlády sa bude konať v noci, Šimečka hovorí o papalášizme a pohŕdaní – VIDEO
Rozprava k odvolávaniu vlády sa bude konať v noci, Šimečka hovorí o papalášizme a pohŕdaní – VIDEO
Fico považuje Žilinkovu tlačovku za jednoliaty útok na vládu, na stretnutí vyslovil nesúhlas s viacerými tvrdeniami
Fico považuje Žilinkovu tlačovku za jednoliaty útok na vládu, na stretnutí vyslovil nesúhlas s viacerými tvrdeniami