Streda 4.2.2026
Meniny má Veronika
Denník - Správy
04. februára 2026
Ústavný súd dal ombudsmanovi Dobrovodskému za pravdu, mimovládky už nemusia uplatňovať protiústavné normy
Občianske združenia, neziskové organizácie či nadácie od stredajšieho dňa už nemusia uplatňovať protiústavné normy, ktoré verejný ochranca práv napadol na
4.2.2026 (SITA.sk) - Občianske združenia, neziskové organizácie či nadácie od stredajšieho dňa už nemusia uplatňovať protiústavné normy, ktoré verejný ochranca práv napadol na Ústavnom súde SR. Ten mu dal za pravdu a nález Ústavného súdu bol v stredu zverejnený v Zbierke zákonov.
Mimovládne organizácie už nemusia vypracovať výkazy a prehľady o menách a priezviskách osôb, ktoré prispeli na ich činnosť. Rovnako nemusia vybavovať žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Neuplatňuje sa ani kumulácia príjmov a funkcie štatutárov organizácii. Štátne orgány zároveň strácajú oprávnenie postihovať subjekty za porušenie povinností.
Novela zákona o mimovládnych organizáciách prijatá v apríli minulého roku podľa ombudsmana zaviedla kontroverznú domnienku kumulácie príjmov, ak štatutárny orgán pôsobí vo viacerých mimovládnych organizáciách.
"Podľa môjho názoru mohla takáto úprava pomerne tvrdo dopadať predovšetkým na malé občianske združenia, ktorých ročný príjem nedosahuje 35-tisíc eur. Oddnes už štatutár alebo člen štatutárneho orgánu nebude odrádzaný od zastávania obdobnej funkcie v ďalšej mimovládnej organizácii pod hrozbou toho, že by tým došlo k založeniu rozsiahlych povinností pre všetky mimovládne organizácie, v ktorých zastával takúto pozíciu," ozrejmil ombudsman Róbert Dobrovodský.
Ústavný súd sa v celom rozsahu stotožnil s argumentáciou verejného ochrancu práv o protiústavnosti novely. Zverejňovanie zoznamu darcov, ako aj výkazov príjmov a výdavkov mimovládnych organizácií označil za neprípustný zásah do práva na súkromie, ako aj na ochranu osobných údajov a slobody združovania.
Podľa Ústavného súdu tieto zásahy nie je možné odôvodňovať požiadavkou transparentnosti, pretože transparentnosť sa uplatňuje na kontrolu štátu a verejného sektora. Mimovládne organizácie a ich darcovia sú však súkromné osoby, ktoré hospodária s vlastným, súkromným majetkom. V takýchto prípadoch nie je možné zverejňovať informácie o majetkoch súkromných osôb.
Ústavný súd tiež označil za protiústavnú povinnosť mimovládnych organizácií sprístupňovať informácie prostredníctvom zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Prístup k informáciám o poskytovaní dotácií mimovládnym organizáciám však už bol zaručený aj predtým, keďže tieto informácie boli povinné poskytovať orgány štátu alebo samospráv, ktoré tieto dotácie poskytli.
Všetky zmluvy o poskytnutí dotácií boli už dávno pred prijatím novely zverejňované aj v Centrálnom registri zmlúv a verejnosť k nim mala prístup. Povinnosť sprístupňovať informácie aj pre mimovládne organizácie, ktoré nie sú verejnoprávnymi subjektmi a sú oddelené od štátu, predstavovala neprimeraný prenos povinností, ktorými inak disponujú orgány verejnej moci. Takáto úprava tak podľa ombudsmana zbytočne zaťažovala mimovládny sektor a mohla vyvolať aj šikanózne zahlcovanie mimovládnych organizácií účelovými žiadosťami o prístup k informáciám.
Zdroj: SITA.sk - Ústavný súd dal ombudsmanovi Dobrovodskému za pravdu, mimovládky už nemusia uplatňovať protiústavné normy © SITA Všetky práva vyhradené.
