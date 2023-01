Vyšetrovanie únosu Vietnamca pokračuje aj naďalej, tvrdí prokuratúra a Šeligove slová označila za nepravdivé

Príprava trestného konania

31.1.2023 (Webnoviny.sk) - Vyšetrovanie v trestnej veci známej ako únos Vietnamca, vykonávané pod dozorom prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava vyšetrovateľom Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR naďalej pokračuje. Uvádza sa to v stanovisku, ktoré poskytol hovorca krajskej prokuratúry Juraj Chylo Podľa stanoviska bolo v priebehu trestného konania doposiaľ okrem iného vypočutých 62 osôb v procesnom postavení svedka, pričom sú plánované výsluchy ďalších svedkov, boli vypracované žiadosti o právne pomoci do Spolkovej republiky Nemecko, Českej republiky, Francúzskej republiky, Poľskej republiky, Vietnamskej socialistickej republiky, Ruskej federácie a taktiež bolo vykonané koordinačné stretnutie so zástupcami Úradu špeciálnej prokuratúry.„Vec sa aktuálne nachádza v štádiu prípravného konania trestného, ktoré doposiaľ nebolo skončené," uviedol Chylo. Zároveň skonštatoval, že tvrdenie poslanca Národnej rady SR Juraja Šeligu o tom, že uvedená trestná vec bola „odmietnutá“ a zo strany Krajskej prokuratúry Bratislava sa jej nevenuje žiadna pozornosť, sa nezakladá na pravde.„V predmetnej trestnej veci boli na základe pokynov dozorujúceho prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava vypracované dve žiadosti o právnu pomoc, adresované príslušným kompetentným orgánom Vietnamskej socialistickej republiky, a to v priebehu mesiaca apríl 2020 a august 2021, pričom aj napriek viacerým urgenciám zo strany prokuratúry SR táto doposiaľ výsledky právnych pomocí neobdržala," uviedol hovorca. Doplnil, že predmetom žiadostí sú výsluchy osôb, medzi ktoré patrí aj výsluch samotného poškodeného, ktorý mal byť unesený.Chylo spomenul aj Európsky vyšetrovací príkaz vydaný prokurátorom Krajskej prokuratúry Bratislava, ktorý bol adresovaný príslušnému justičnému orgánu Spolkovej republiky Nemecko, kde aktuálne prebieha súdny proces s osobou vietnamskej štátnej príslušnosti, ktorá vystupuje v Spolkovej republike Nemecko v procesnom postavení obžalovaného.„Predmetom európskeho vyšetrovacieho príkazu prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava je práve výsluch tejto osoby, a to v procesnom postavení svedka. Nemecké justičné orgány predmetný európsky vyšetrovací príkaz vybavili a jeho výsledky doručili Krajskej prokuratúre Bratislava," informoval Chylo.Krajská prokuratúra tiež zdôrazňuje, že v priebehu prípravného konania trestného boli taktiež cestou medzinárodnej justičnej spolupráce vyžiadané listinné podklady vrátane rozsudku týkajúce sa v poradí prvého súdneho procesu, ktorý prebehol v Spolkovej republike Nemecko a týkal sa zapojenia osoby vietnamskej štátnej príslušnosti do únosu vietnamského občana.„Pričom v tomto rozsudku nie je žiadna zmienka o vedomom zapojení či účasti slovenských osôb, či orgánov na únose vietnamského občana," dodal Chylo.Vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha podľa informácií nemeckých médií v lete 2017 pravdepodobne uniesli z Nemecka do Vietnamu. V Nemecku žiadal o politický azyl, pričom v domovskej krajine čelil obvineniam z korupcie. Denník Frankfurter Allgemeine Zeitung napísal, že auto s únoscami podľa GPS súradníc parkovalo pri vládnom hoteli Bôrik v Bratislave.