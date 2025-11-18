Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

18. novembra 2025

Fico požiadal M. Rutteho o posilnenie protivzdušnej obrany SR


Témou stretnutia bola aj aktuálna situácia na Ukrajine.



Fico požiadal M. Rutteho o posilnenie protivzdušnej obrany SR

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) privítal v utorok na Úrade vlády (ÚV) SR generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho. Fico ho požiadal o posilnenie protivzdušnej obrany SR. 24hod.sk o tom informoval tlačový a informačný odbor ÚV.


„Na pracovnej večeri hovorili o spolupráci medzi Slovenskou republikou a NATO. V tejto súvislosti Robert Fico zdôraznil, že Slovensko má suverénne právo sa rozhodnúť, aké tempo a akú štruktúru vojenských výdavkov zvolí,“ uviedol tlačový odbor.

Témou stretnutia bola podľa neho aj aktuálna situácia na Ukrajine. Premiér zopakoval, že Slovensko nebude Ukrajine dodávať smrtiace zbrane s výnimkou komerčných kontraktov. Bude však pokračovať v poskytovaní nesmrtiacej pomoci.

