|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 19.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Alžbeta
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
18. novembra 2025
Fico požiadal M. Rutteho o posilnenie protivzdušnej obrany SR
Tagy: Marko Rutte
Témou stretnutia bola aj aktuálna situácia na Ukrajine.
Zdieľať
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) privítal v utorok na Úrade vlády (ÚV) SR generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho. Fico ho požiadal o posilnenie protivzdušnej obrany SR. 24hod.sk o tom informoval tlačový a informačný odbor ÚV.
„Na pracovnej večeri hovorili o spolupráci medzi Slovenskou republikou a NATO. V tejto súvislosti Robert Fico zdôraznil, že Slovensko má suverénne právo sa rozhodnúť, aké tempo a akú štruktúru vojenských výdavkov zvolí,“ uviedol tlačový odbor.
Témou stretnutia bola podľa neho aj aktuálna situácia na Ukrajine. Premiér zopakoval, že Slovensko nebude Ukrajine dodávať smrtiace zbrane s výnimkou komerčných kontraktov. Bude však pokračovať v poskytovaní nesmrtiacej pomoci.
Tagy: Marko Rutte
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Košickú Hlavnú ulicu zdobí vianočný stromček, jedľa biela pricestovala do metropoly východu z Kysaku – VIDEO, FOTO
Košickú Hlavnú ulicu zdobí vianočný stromček, jedľa biela pricestovala do metropoly východu z Kysaku – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Úrad podpredsedu vlády (ÚPPV) SR Petra Kmeca podáva trestné oznámenie na Progresívne Slovensko (PS)
Úrad podpredsedu vlády (ÚPPV) SR Petra Kmeca podáva trestné oznámenie na Progresívne Slovensko (PS)