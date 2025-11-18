Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 19.11.2025
 Z domova

18. novembra 2025

Košickú Hlavnú ulicu zdobí vianočný stromček, jedľa biela pricestovala do metropoly východu z Kysaku – VIDEO, FOTO


Na košickej Hlavnej ulici už stojí tohtoročný vianočný strom. Ako mesto Košice informovalo na sociálnej sieti, vianočná jedľa v utorok na poludnie, po temer dvojhodinovej ceste, dorazila do centra mesta. Jedľa ...



585814739_1324069779764759_1529741394523682104_n 676x451 18.11.2025 (SITA.sk) - Na košickej Hlavnej ulici už stojí tohtoročný vianočný strom. Ako mesto Košice informovalo na sociálnej sieti, vianočná jedľa v utorok na poludnie, po temer dvojhodinovej ceste, dorazila do centra mesta. Jedľa biela dosiaľ rástla v obci Kysak.


„Kvôli rozšíreniu parkoviska bol jej výrub plánovaný. Spojili sme tak príjemné s užitočným a táto vianočná jedľa bude Košičanom a návštevníkom mesta robiť radosť v predvianočnom období," uviedla samospráva. Priblížila, že tohtoročný stromček meria 16 metrov. Po úprave ho pracovníci Mestských lesov Košice, v spolupráci s Bytovým podnikom mesta Košice, osadili do špeciálnej šachty pri súsoší Immaculata na Hlavnej ulici. Zamestnanci mestských lesov sa podieľali aj na jeho výrube a preprave.

„Vianočný strom skrášli približne 2000 metrov dlhá svetelná reťaz a 14 000 šetrných LED svetielok. Košičania sa okrem toho môžu už tradične tešiť na 150 svetelných ozdôb umiestnených na Hlavnej ulici či osvietený „most lásky", ktorý prepája Mlynskú ulicu s Mestským parkom a ďalšie prekvapenia," informovalo mesto.

Doplnilo, že slávnostné otvorenie Košických rozprávkových Vianoc, v rámci ktorého bude vianočný strom a celá výzdoba v meste rozsvietená, je naplánované na 1. decembra 2025.

Zdroj: SITA.sk - Košickú Hlavnú ulicu zdobí vianočný stromček, jedľa biela pricestovala do metropoly východu z Kysaku – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

