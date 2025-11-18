|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 19.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Alžbeta
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
18. novembra 2025
Košickú Hlavnú ulicu zdobí vianočný stromček, jedľa biela pricestovala do metropoly východu z Kysaku – VIDEO, FOTO
Tagy: Vianočný stromček
Na košickej Hlavnej ulici už stojí tohtoročný vianočný strom. Ako mesto Košice informovalo na sociálnej sieti, vianočná jedľa v utorok na poludnie, po temer dvojhodinovej ceste, dorazila do centra mesta. Jedľa ...
Zdieľať
18.11.2025 (SITA.sk) - Na košickej Hlavnej ulici už stojí tohtoročný vianočný strom. Ako mesto Košice informovalo na sociálnej sieti, vianočná jedľa v utorok na poludnie, po temer dvojhodinovej ceste, dorazila do centra mesta. Jedľa biela dosiaľ rástla v obci Kysak.
„Kvôli rozšíreniu parkoviska bol jej výrub plánovaný. Spojili sme tak príjemné s užitočným a táto vianočná jedľa bude Košičanom a návštevníkom mesta robiť radosť v predvianočnom období," uviedla samospráva. Priblížila, že tohtoročný stromček meria 16 metrov. Po úprave ho pracovníci Mestských lesov Košice, v spolupráci s Bytovým podnikom mesta Košice, osadili do špeciálnej šachty pri súsoší Immaculata na Hlavnej ulici. Zamestnanci mestských lesov sa podieľali aj na jeho výrube a preprave.
„Vianočný strom skrášli približne 2000 metrov dlhá svetelná reťaz a 14 000 šetrných LED svetielok. Košičania sa okrem toho môžu už tradične tešiť na 150 svetelných ozdôb umiestnených na Hlavnej ulici či osvietený „most lásky", ktorý prepája Mlynskú ulicu s Mestským parkom a ďalšie prekvapenia," informovalo mesto.
Doplnilo, že slávnostné otvorenie Košických rozprávkových Vianoc, v rámci ktorého bude vianočný strom a celá výzdoba v meste rozsvietená, je naplánované na 1. decembra 2025.
Zdroj: SITA.sk - Košickú Hlavnú ulicu zdobí vianočný stromček, jedľa biela pricestovala do metropoly východu z Kysaku – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
„Kvôli rozšíreniu parkoviska bol jej výrub plánovaný. Spojili sme tak príjemné s užitočným a táto vianočná jedľa bude Košičanom a návštevníkom mesta robiť radosť v predvianočnom období," uviedla samospráva. Priblížila, že tohtoročný stromček meria 16 metrov. Po úprave ho pracovníci Mestských lesov Košice, v spolupráci s Bytovým podnikom mesta Košice, osadili do špeciálnej šachty pri súsoší Immaculata na Hlavnej ulici. Zamestnanci mestských lesov sa podieľali aj na jeho výrube a preprave.
„Vianočný strom skrášli približne 2000 metrov dlhá svetelná reťaz a 14 000 šetrných LED svetielok. Košičania sa okrem toho môžu už tradične tešiť na 150 svetelných ozdôb umiestnených na Hlavnej ulici či osvietený „most lásky", ktorý prepája Mlynskú ulicu s Mestským parkom a ďalšie prekvapenia," informovalo mesto.
Doplnilo, že slávnostné otvorenie Košických rozprávkových Vianoc, v rámci ktorého bude vianočný strom a celá výzdoba v meste rozsvietená, je naplánované na 1. decembra 2025.
Zdroj: SITA.sk - Košickú Hlavnú ulicu zdobí vianočný stromček, jedľa biela pricestovala do metropoly východu z Kysaku – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Vianočný stromček
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Osemnásty ročník ocenenia Biela vrana spoznal svojich laureátov a laureátky
Osemnásty ročník ocenenia Biela vrana spoznal svojich laureátov a laureátky
<< predchádzajúci článok
Fico požiadal M. Rutteho o posilnenie protivzdušnej obrany SR
Fico požiadal M. Rutteho o posilnenie protivzdušnej obrany SR