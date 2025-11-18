Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 19.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Alžbeta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

18. novembra 2025

Úrad podpredsedu vlády (ÚPPV) SR Petra Kmeca podáva trestné oznámenie na Progresívne Slovensko (PS)


Tagy: Ján Hargaš

Hargaš v utorok predstavil ďalšie pochybenie pri dotačných výzvach na výskum a vývoj úradu, ktorým bolo podľa neho ich vyhodnotenie.



Zdieľať
Úrad podpredsedu vlády (ÚPPV) SR Petra Kmeca podáva trestné oznámenie na Progresívne Slovensko (PS)

Úrad podpredsedu vlády (ÚPPV) SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku podáva trestné oznámenie na opozičné Progresívne Slovensko (PS) za ohováranie, poškodzovanie dobrého mena a šírenie poplašnej správy. Reaguje tak aj na utorkové vyjadrenia opozičného poslanca Jána Hargaša (PS).


Hargaš v utorok predstavil ďalšie pochybenie pri dotačných výzvach na výskum a vývoj úradu, ktorým bolo podľa neho ich vyhodnotenie. Zhodnotil, že vyhodnotenia sa udiali skôr, ako boli zazmluvnení hodnotitelia. Úrad podpredsedu vlády pripomenul, že aktuálne prebieha k výzvam audit a jeho výsledky budú známe koncom budúceho týždňa.

Opozičný poslanec ďalej kritizoval aj nákup nových áut na úrade v čase konsolidácie. ÚPPV sa ohradil, že za dva roky pôsobenia v súčasnej vláde nakúpil len tri nové vozidlá, pričom nejde o luxusné limuzíny, ale o autá strednej triedy. Zároveň dosiahol úsporu takmer 30.000 eur oproti trhovým cenám a všetky tri autá stáli dokopy 140.000 eur.

V prípade SlovakiaTech Expo nie je podľa ÚPPV pravda, že zaplatil tohtoročné podujatie. Hargaš totiž poukázal na to, že dotáciu na túto konferenciu dostala dcéra poradcu podpredsedu vlády Juraja Miškova. Dcéra Miškova podľa neho podpísala s úradom podpredsedu vlády memorandum o spolupráci, na základe ktorého potom úrad zaplatil celú konferenciu a zabezpečil aj prenájom humanoidného robota z Veľkej Británie.

„Nie je pravda, že ÚPPV zaplatil tohtoročný SlovakiaTech. Prispeli naň desiatky významných slovenských súkromných, ale aj štátnych firiem. Toto podujatie má záštitu takmer všetkých ministerstiev. ÚPPV okrem toho dal financie v rovnakej sume aj na Slovenskú noc výskumníkov, čím podujatie zachránil po tom, ako ho ďalej odmietla financovať EÚ,“ dodal úrad.

Tagy: Ján Hargaš
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Fico požiadal M. Rutteho o posilnenie protivzdušnej obrany SR
<< predchádzajúci článok
Slovenská katolícka charita organizuje 13. ročník Zimnej potravinovej zbierky, darcovia môžu prispieť aj online

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 