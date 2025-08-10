|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 10.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vavrinec
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
10. augusta 2025
Firmy si čoraz viac cenia skúsených pracovníkov, ľudia vo veku 50+ sa stávajú dôležitejšími
Nájsť si prácu po päťdesiatke nemusí byť jednoduché, no pohľad na skúsených pracovníkov sa postupne mení. Starnutie populácie a úbytok ľudí v produktívnom veku robí z vekovej skupiny 50+ čoraz ...
Zdieľať
10.8.2025 (SITA.sk) - Nájsť si prácu po päťdesiatke nemusí byť jednoduché, no pohľad na skúsených pracovníkov sa postupne mení. Starnutie populácie a úbytok ľudí v produktívnom veku robí z vekovej skupiny 50+ čoraz dôležitejšiu súčasť trhu práce. Podľa personálnej agentúry Grafton viac než tri štvrtiny slovenských zamestnávateľov aktívne naberajú pracovníkov 50+.
Starší pracovníci prinášajú do tímov skúsenosti, stabilitu, rozvahu a často preberajú úlohu mentorov. „Práve skúsenosti, stabilita a schopnosť udržať pokoj aj v náročných situáciách sú pre fungovanie tímov mimoriadne dôležité,“ hovorí Jitka Kouba, marketingová manažérka agentúry Grafton.
Napriek tomu pretrvávajú predsudky – starší uchádzači sú často považovaní za menej flexibilných či menej zdatných v technológiách, hoci realita je iná. „Ľudia 50+ sú často otvorenejší zmenám, než sa predpokladá. Ak rozumejú cieľu a môžu sa na zmenách aktívne podieľať, radi sa zapoja, a to aj pri zavádzaní nových technológií,“ dodáva Kouba.
Veková rozmanitosť v tímoch prináša výhody – starší pracovníci prispievajú skúsenosťami a rozvahou, mladší energiou a technologickými zručnosťami. Takéto tímy sú inovatívnejšie a lepšie reagujú na zmeny.
„V tímoch, kde sa prirodzene stretávajú rôzne generácie, vzniká viac nových nápadov a posilňuje sa súdržnosť. Dôležité je však nastaviť otvorenú komunikáciu, ktorá minimalizuje možné nedorozumenia,“ upozorňuje Kouba.
Personalisti odporúčajú uchádzačom 50+, aby zostali otvorení zmenám a učeniu, pracovali na digitálnych zručnostiach, prezentovali svoju hodnotu a budovali kontakty. „Kombinácia skúseností, zrelosti a otvorenosti novým veciam je na trhu práce stále žiadanejšia,“ uzatvára Kouba.
Personálna agentúra Grafton Slovakia bola založená v roku 2004 a v súčasnej dobe pôsobí v Bratislave, Nitre, Košiciach, Prešove a Žiline. Je súčasťou Gi Group Holding. Gi Group Holding je prvá talianska nadnárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti zamestnávania a zároveň je jedným zo svetových lídrov v oblasti služieb zameraných na rozvoj trhu práce.
Zdroj: SITA.sk - Firmy si čoraz viac cenia skúsených pracovníkov, ľudia vo veku 50+ sa stávajú dôležitejšími © SITA Všetky práva vyhradené.
Starší pracovníci prinášajú do tímov skúsenosti, stabilitu, rozvahu a často preberajú úlohu mentorov. „Práve skúsenosti, stabilita a schopnosť udržať pokoj aj v náročných situáciách sú pre fungovanie tímov mimoriadne dôležité,“ hovorí Jitka Kouba, marketingová manažérka agentúry Grafton.
Veková rozmanitosť prináša výhody
Napriek tomu pretrvávajú predsudky – starší uchádzači sú často považovaní za menej flexibilných či menej zdatných v technológiách, hoci realita je iná. „Ľudia 50+ sú často otvorenejší zmenám, než sa predpokladá. Ak rozumejú cieľu a môžu sa na zmenách aktívne podieľať, radi sa zapoja, a to aj pri zavádzaní nových technológií,“ dodáva Kouba.
Veková rozmanitosť v tímoch prináša výhody – starší pracovníci prispievajú skúsenosťami a rozvahou, mladší energiou a technologickými zručnosťami. Takéto tímy sú inovatívnejšie a lepšie reagujú na zmeny.
Komunikácia musí byť otvorená
„V tímoch, kde sa prirodzene stretávajú rôzne generácie, vzniká viac nových nápadov a posilňuje sa súdržnosť. Dôležité je však nastaviť otvorenú komunikáciu, ktorá minimalizuje možné nedorozumenia,“ upozorňuje Kouba.
Personalisti odporúčajú uchádzačom 50+, aby zostali otvorení zmenám a učeniu, pracovali na digitálnych zručnostiach, prezentovali svoju hodnotu a budovali kontakty. „Kombinácia skúseností, zrelosti a otvorenosti novým veciam je na trhu práce stále žiadanejšia,“ uzatvára Kouba.
Personálna agentúra Grafton Slovakia bola založená v roku 2004 a v súčasnej dobe pôsobí v Bratislave, Nitre, Košiciach, Prešove a Žiline. Je súčasťou Gi Group Holding. Gi Group Holding je prvá talianska nadnárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti zamestnávania a zároveň je jedným zo svetových lídrov v oblasti služieb zameraných na rozvoj trhu práce.
Zdroj: SITA.sk - Firmy si čoraz viac cenia skúsených pracovníkov, ľudia vo veku 50+ sa stávajú dôležitejšími © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Komunistická strana Slovenska chce ochrannú známku na komunistické symboly, zabrániť tomu má petícia
Komunistická strana Slovenska chce ochrannú známku na komunistické symboly, zabrániť tomu má petícia