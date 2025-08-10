Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 10.8.2025
 Meniny má Vavrinec
10. augusta 2025

Firmy si čoraz viac cenia skúsených pracovníkov, ľudia vo veku 50+ sa stávajú dôležitejšími


Tagy: Trh práce Zamestnanci Zamestnávatelia

Nájsť si prácu po päťdesiatke nemusí byť jednoduché, no pohľad na skúsených pracovníkov sa postupne mení. Starnutie populácie a úbytok ľudí v produktívnom veku robí z vekovej skupiny 50+ čoraz ...



otec 676x451 10.8.2025 (SITA.sk) - Nájsť si prácu po päťdesiatke nemusí byť jednoduché, no pohľad na skúsených pracovníkov sa postupne mení. Starnutie populácie a úbytok ľudí v produktívnom veku robí z vekovej skupiny 50+ čoraz dôležitejšiu súčasť trhu práce. Podľa personálnej agentúry Grafton viac než tri štvrtiny slovenských zamestnávateľov aktívne naberajú pracovníkov 50+.


Starší pracovníci prinášajú do tímov skúsenosti, stabilitu, rozvahu a často preberajú úlohu mentorov. „Práve skúsenosti, stabilita a schopnosť udržať pokoj aj v náročných situáciách sú pre fungovanie tímov mimoriadne dôležité,“ hovorí Jitka Kouba, marketingová manažérka agentúry Grafton.

Veková rozmanitosť prináša výhody


Napriek tomu pretrvávajú predsudky – starší uchádzači sú často považovaní za menej flexibilných či menej zdatných v technológiách, hoci realita je iná. „Ľudia 50+ sú často otvorenejší zmenám, než sa predpokladá. Ak rozumejú cieľu a môžu sa na zmenách aktívne podieľať, radi sa zapoja, a to aj pri zavádzaní nových technológií,“ dodáva Kouba.

Veková rozmanitosť v tímoch prináša výhody – starší pracovníci prispievajú skúsenosťami a rozvahou, mladší energiou a technologickými zručnosťami. Takéto tímy sú inovatívnejšie a lepšie reagujú na zmeny.

Komunikácia musí byť otvorená


„V tímoch, kde sa prirodzene stretávajú rôzne generácie, vzniká viac nových nápadov a posilňuje sa súdržnosť. Dôležité je však nastaviť otvorenú komunikáciu, ktorá minimalizuje možné nedorozumenia,“ upozorňuje Kouba.

Personalisti odporúčajú uchádzačom 50+, aby zostali otvorení zmenám a učeniu, pracovali na digitálnych zručnostiach, prezentovali svoju hodnotu a budovali kontakty. „Kombinácia skúseností, zrelosti a otvorenosti novým veciam je na trhu práce stále žiadanejšia,“ uzatvára Kouba.


Personálna agentúra Grafton Slovakia bola založená v roku 2004 a v súčasnej dobe pôsobí v Bratislave, Nitre, Košiciach, Prešove a Žiline. Je súčasťou Gi Group Holding. Gi Group Holding je prvá talianska nadnárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti zamestnávania a zároveň je jedným zo svetových lídrov v oblasti služieb zameraných na rozvoj trhu práce.




Zdroj: SITA.sk - Firmy si čoraz viac cenia skúsených pracovníkov, ľudia vo veku 50+ sa stávajú dôležitejšími © SITA Všetky práva vyhradené.

