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16. augusta 2026
Fico predstavil plány na najbližšie dni, vládu čaká séria rokovaní a výjazdov – VIDEO
Tagy: Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice Jadrové elektrárne Predseda Európskej rady slovenský premiér Verejné financie
Fico tiež skonštatoval, že uplynulý týždeň priniesol dobré, smutné i menej uspokojivé správy. Predseda vlády SR Robert Fico ...
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16.8.2026 (SITA.sk) - Fico tiež skonštatoval, že uplynulý týždeň priniesol dobré, smutné i menej uspokojivé správy.
Predseda vlády SR Robert Fico má pred sebou vládny maratón, chystá sa výjazdové rokovanie v Kriváni aj štart opätovnej výroby hliníka v Hliníku nad Hronom. Ako premiér uviedol, na stole má celú agendu zasadnutia vlády, ktoré sa bude v stredu 19. augusta.
„Na ďalší týždeň to bude vládny maratón, 26. sedíme v Bratislave k radu návrhov zákonov, 27. máme výjazdové rokovanie v Kriváni, 28. sme v Hliníku nad Hronom, aby sme odštartovali opätovnú výrobu hliníka v spoločnosti SLOVALCO a potom návštevu tohto kraja zavŕšime oslavami SNP v Banskej Bystrici,” uviedol.
V súvislosti s posledným uvedeným podujatím dodal, že má v hlave niekoľko myšlienok do prejavu a predpokladá, že vzhľadom na ich závažnosť neostanú bez odozvy. V pondelok tiež pracovne navštívi jadrovú elektráreň v Jaslovských Bohuniciach, spolu s expertmi plánuje hovoriť o odolnosti slovenských reaktorov, i nového pripravovaného jadrového zdroja, proti extrémnemu suchu. Poukázal na Maďarsko či Rumunsko a to, čo musia robiť, aby zabezpečili aspoň minimálny výkon jadrových elektrární.
„Naša technológia chladenia je našťastie odlišná a nie sme závislí od hladiny riek. Elektrina je nadovšetko. Nevyrobíte bez nej nič. Slovensko je v porovnaní s inými veľmi silnou krajinou vo výrobe elektriny a mojou ambíciou je toto postavenie ešte zvýrazniť,” dodal.
Fico tiež skonštatoval, že uplynulý týždeň priniesol dobré, smutné i menej uspokojivé správy. Poblahoželal atlétke Emme Zapletalovej k európskemu titulu, vyjadril i ľútosť nad odchodom slávnej interpretky slovenských ľudových piesní pani Dariny Laščiakovej.
„Kto uznáva skutočné svetové osobnosti, určite zaznamenal sto rokov od narodenia Fidela Castra. Kuba pri výkone svojej zahraničnej politiky nikdy nikomu neublížila a nikoho neohrozovala. Je nepochopiteľné, že je takto desaťročia týraná sankciami a blokádami len preto, že existuje a odoláva. Je mi úprimne ľúto, v akej situácii žijú kvôli sankciám ľudia na Kube, a nemám žiadne ilúzie, aké plány má s touto ostrovnou krajinou Západ. Raj pre hŕstku bohatých, herne, kasína a k tomu niekoľko miliónov sluhov. A to všetko sa skryje pod sprofanované slová, ako sú demokracia či ľudské práva,” uviedol ďalej.
Dodal, že aj v sídle EÚ v Bruseli sa veľa hovorí o demokracii, ľudských právach a prosperite. „Každý by čakal, že Brusel bude výkladnou skriňou Európy, vzorom pre všetkých. Už roky nám potichu hovoria, že niektoré časti Bruselu nie je vhodné kvôli bezpečnosti ani navštíviť, dnes je zrejmé, že Brusel je bojiskom drogových kartelov. 27 premiérov a hláv štátov v izolovanom priestore bez okien rokuje o Európe, o jej budúcnosti a pod ich múrmi sa doslova vedie vojna narkobarónov. Myslím si, že by sme ťažko našli lepšie prirovnanie k situácii, v ktorej sa v Európe nachádzame,” myslí si Fico. Doplnil, že na budúci týždeň príde v súvislosti s európskym rozpočtom na Slovensko predseda Európskej rady António Costa, slovenský premiér sa ho plánuje na situáciu v Bruseli spýtať.
Aj v oblasti ekonomiky predseda vlády spomenul dobré i menej dobré správy. Medzi dobrými správami poukázal na rast miezd na Slovensku, ktorý je vyšší ako inflácia, teda zdražovanie. Preto podľa Fica možno konštatovať rast reálnych miezd.
„Opäť to verejne vyslovujem s pochopením, že subjektívny pocit každého z nás môže byť odlišný. Nežijeme ale tak zle, ako sa nám to snažia každý deň vsugerovať opozičné decká a ich médiá. V každom prípade vítam, že končí uhorková sezóna v protislovenských a protivládnych médiách, ktoré doslova pretekali v sprostostiach,” dodal. Za menej uspokojivú správu označil pretrvávajúcu stagnáciu hospodárskeho rastu, ozrejmil, že hoci sme v raste, nie je taký aký by sme si želali. „Samozrejme, že naši oponenti majú svoje vysvetlenie. Na vine je vláda a jej konsolidácia. Bodka,” poznamenal dodávajúc, že akoby nevedeli, že problémy s hospodárskym rastom existovali aj pred konsolidáciou, ku ktorej pristupujú (vláda) opatrne, aby ako tak ozdravili verejné financie.
Objektívne tiež podľa Fica naďalej platí, že Slovensko je jednou z najotvorenejších a exportne orientovaných ekonomík extrémne závislých od vývoja nemeckej ekonomiky. „A tej sa teda naozaj nedarí. Je zvláštne, že keď tento argument použijú ľudia z našej vlády, je znevažovaný,” podotkol, citujúc taliansku premiérku Giorgiu Meloniová o zlej situácii v talianskej ekonomike, ktorá sa vo všeobecnosti považuje za ekonomiku svetového typu.
Meloniová povedala, že ich rast je silne ovplyvnený spomalením nemeckej ekonomiky a sú prepojenou ekonomikou, najmä s tou nemeckou. Podľa slov talianskej premiérky sú možno národom, ktorý platí najvyššiu cenu za spomalenie, recesiu nemeckej ekonomiky. „Nikto zo slovenských protivládnych mudrlantov ani necekol, keď talianska premiérka toto vyhlásila o talianskom hospodárskom raste a talianskej ekonomike, ktorá patrí medzi desať najsilnejších na svete,” vraví Fico.
Na Slovensku je podľa neho potrebné koncentrovať úsilie na čerpanie európskych fondov a hľadanie nových investorov. „Pri projekte nového jadrového zdroja v J. Bohuniciach začínam strácať trpezlivosť a nadobúdam presvedčenie, že je úmyselne torpédovaný. Asi príde búchanie po stole. Rovnako požiadam príslušných ministrov, aby ostro reagovali na totálne nezmysly publikované protivládnymi médiami v súvislosti s úvahami vlády nájsť investora na modernizáciu závlahového systému na Slovensku,” dodal.
Premiér sa tiež rozsiahlo venoval kritike médií, rovnako kritizoval aj opozíciu. „Vstupujeme do posledných 12 mesiacov tohto volebného obdobia a treba sa pripraviť, že nič proti nám nebude ani sväté, ani zakázané, ani nedemokratické. Sme ale dostatočne skúsení, aby sme sa takýmto stavom vecí vysporiadali,” myslí si. Na záver premiér spomenul požiari v Súľovských skalách pri obci Súľov-Hradná. Fico v tejto súvislosti skonštatoval, že vzhľadom na to, čo sa deje niektorých krajinách, napríklad v Chorvátsku, je potrebné byť opatrní pripravení.
Zdroj: SITA.sk - Fico predstavil plány na najbližšie dni, vládu čaká séria rokovaní a výjazdov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda vlády SR Robert Fico má pred sebou vládny maratón, chystá sa výjazdové rokovanie v Kriváni aj štart opätovnej výroby hliníka v Hliníku nad Hronom. Ako premiér uviedol, na stole má celú agendu zasadnutia vlády, ktoré sa bude v stredu 19. augusta.
„Na ďalší týždeň to bude vládny maratón, 26. sedíme v Bratislave k radu návrhov zákonov, 27. máme výjazdové rokovanie v Kriváni, 28. sme v Hliníku nad Hronom, aby sme odštartovali opätovnú výrobu hliníka v spoločnosti SLOVALCO a potom návštevu tohto kraja zavŕšime oslavami SNP v Banskej Bystrici,” uviedol.
Návšteva elektrárne
V súvislosti s posledným uvedeným podujatím dodal, že má v hlave niekoľko myšlienok do prejavu a predpokladá, že vzhľadom na ich závažnosť neostanú bez odozvy. V pondelok tiež pracovne navštívi jadrovú elektráreň v Jaslovských Bohuniciach, spolu s expertmi plánuje hovoriť o odolnosti slovenských reaktorov, i nového pripravovaného jadrového zdroja, proti extrémnemu suchu. Poukázal na Maďarsko či Rumunsko a to, čo musia robiť, aby zabezpečili aspoň minimálny výkon jadrových elektrární.
„Naša technológia chladenia je našťastie odlišná a nie sme závislí od hladiny riek. Elektrina je nadovšetko. Nevyrobíte bez nej nič. Slovensko je v porovnaní s inými veľmi silnou krajinou vo výrobe elektriny a mojou ambíciou je toto postavenie ešte zvýrazniť,” dodal.
Demokracia, ľudské práva a prosperita
Fico tiež skonštatoval, že uplynulý týždeň priniesol dobré, smutné i menej uspokojivé správy. Poblahoželal atlétke Emme Zapletalovej k európskemu titulu, vyjadril i ľútosť nad odchodom slávnej interpretky slovenských ľudových piesní pani Dariny Laščiakovej.
„Kto uznáva skutočné svetové osobnosti, určite zaznamenal sto rokov od narodenia Fidela Castra. Kuba pri výkone svojej zahraničnej politiky nikdy nikomu neublížila a nikoho neohrozovala. Je nepochopiteľné, že je takto desaťročia týraná sankciami a blokádami len preto, že existuje a odoláva. Je mi úprimne ľúto, v akej situácii žijú kvôli sankciám ľudia na Kube, a nemám žiadne ilúzie, aké plány má s touto ostrovnou krajinou Západ. Raj pre hŕstku bohatých, herne, kasína a k tomu niekoľko miliónov sluhov. A to všetko sa skryje pod sprofanované slová, ako sú demokracia či ľudské práva,” uviedol ďalej.
Dodal, že aj v sídle EÚ v Bruseli sa veľa hovorí o demokracii, ľudských právach a prosperite. „Každý by čakal, že Brusel bude výkladnou skriňou Európy, vzorom pre všetkých. Už roky nám potichu hovoria, že niektoré časti Bruselu nie je vhodné kvôli bezpečnosti ani navštíviť, dnes je zrejmé, že Brusel je bojiskom drogových kartelov. 27 premiérov a hláv štátov v izolovanom priestore bez okien rokuje o Európe, o jej budúcnosti a pod ich múrmi sa doslova vedie vojna narkobarónov. Myslím si, že by sme ťažko našli lepšie prirovnanie k situácii, v ktorej sa v Európe nachádzame,” myslí si Fico. Doplnil, že na budúci týždeň príde v súvislosti s európskym rozpočtom na Slovensko predseda Európskej rady António Costa, slovenský premiér sa ho plánuje na situáciu v Bruseli spýtať.
Rast miezd a stagnácia hospodárskeho rastu
Aj v oblasti ekonomiky predseda vlády spomenul dobré i menej dobré správy. Medzi dobrými správami poukázal na rast miezd na Slovensku, ktorý je vyšší ako inflácia, teda zdražovanie. Preto podľa Fica možno konštatovať rast reálnych miezd.
„Opäť to verejne vyslovujem s pochopením, že subjektívny pocit každého z nás môže byť odlišný. Nežijeme ale tak zle, ako sa nám to snažia každý deň vsugerovať opozičné decká a ich médiá. V každom prípade vítam, že končí uhorková sezóna v protislovenských a protivládnych médiách, ktoré doslova pretekali v sprostostiach,” dodal. Za menej uspokojivú správu označil pretrvávajúcu stagnáciu hospodárskeho rastu, ozrejmil, že hoci sme v raste, nie je taký aký by sme si želali. „Samozrejme, že naši oponenti majú svoje vysvetlenie. Na vine je vláda a jej konsolidácia. Bodka,” poznamenal dodávajúc, že akoby nevedeli, že problémy s hospodárskym rastom existovali aj pred konsolidáciou, ku ktorej pristupujú (vláda) opatrne, aby ako tak ozdravili verejné financie.
Objektívne tiež podľa Fica naďalej platí, že Slovensko je jednou z najotvorenejších a exportne orientovaných ekonomík extrémne závislých od vývoja nemeckej ekonomiky. „A tej sa teda naozaj nedarí. Je zvláštne, že keď tento argument použijú ľudia z našej vlády, je znevažovaný,” podotkol, citujúc taliansku premiérku Giorgiu Meloniová o zlej situácii v talianskej ekonomike, ktorá sa vo všeobecnosti považuje za ekonomiku svetového typu.
Meloniová povedala, že ich rast je silne ovplyvnený spomalením nemeckej ekonomiky a sú prepojenou ekonomikou, najmä s tou nemeckou. Podľa slov talianskej premiérky sú možno národom, ktorý platí najvyššiu cenu za spomalenie, recesiu nemeckej ekonomiky. „Nikto zo slovenských protivládnych mudrlantov ani necekol, keď talianska premiérka toto vyhlásila o talianskom hospodárskom raste a talianskej ekonomike, ktorá patrí medzi desať najsilnejších na svete,” vraví Fico.
Čerpania európskych fondov a investori
Na Slovensku je podľa neho potrebné koncentrovať úsilie na čerpanie európskych fondov a hľadanie nových investorov. „Pri projekte nového jadrového zdroja v J. Bohuniciach začínam strácať trpezlivosť a nadobúdam presvedčenie, že je úmyselne torpédovaný. Asi príde búchanie po stole. Rovnako požiadam príslušných ministrov, aby ostro reagovali na totálne nezmysly publikované protivládnymi médiami v súvislosti s úvahami vlády nájsť investora na modernizáciu závlahového systému na Slovensku,” dodal.
Premiér sa tiež rozsiahlo venoval kritike médií, rovnako kritizoval aj opozíciu. „Vstupujeme do posledných 12 mesiacov tohto volebného obdobia a treba sa pripraviť, že nič proti nám nebude ani sväté, ani zakázané, ani nedemokratické. Sme ale dostatočne skúsení, aby sme sa takýmto stavom vecí vysporiadali,” myslí si. Na záver premiér spomenul požiari v Súľovských skalách pri obci Súľov-Hradná. Fico v tejto súvislosti skonštatoval, že vzhľadom na to, čo sa deje niektorých krajinách, napríklad v Chorvátsku, je potrebné byť opatrní pripravení.
Zdroj: SITA.sk - Fico predstavil plány na najbližšie dni, vládu čaká séria rokovaní a výjazdov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice Jadrové elektrárne Predseda Európskej rady slovenský premiér Verejné financie
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