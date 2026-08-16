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16. augusta 2026

Po útoku mačetou v Trebišove skončil v nemocnici 15-ročný chlapec, dve osoby sú podozrivé z pokusu o vraždu


Tagy: Pokus o vraždu Útok mačetou

Krajský policajný vyšetrovateľ ich zadržal a putovali do cely policajného zaistenia. Po fyzickom konflikte v Trebišove skončil v nemocnici 15-ročný chlapec, dve osoby sú podozrivé z



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maceta 676x451 16.8.2026 (SITA.sk) - Krajský policajný vyšetrovateľ ich zadržal a putovali do cely policajného zaistenia.


Po fyzickom konflikte v Trebišove skončil v nemocnici 15-ročný chlapec, dve osoby sú podozrivé z pokusu o vraždu. O prípade, ktorý sa odohral v Trebišove v piatok 14. augusta krátko po 22:00, informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach. Ako uviedlo, došlo k fyzickému konfliktu medzi viacerými osobami. V nemocnici po ňom skončil 15-ročný mladík.

„Podľa doteraz zistených skutočností predchádzali útoku rodinné nezhody a následný verbálny konflikt. Dve osoby mali potom mladíka v úmysle usmrtiť napadnúť mačetou do oblasti hlavy. Po údere stratil stabilitu a spadol na zem, no útok pokračoval,” priblížila polícia dopĺňajúc, že podozrivé osoby mali chlapca mačetou zasiahnuť aj do oblasti rúk. Pokračovaniu útoku zabránil až príchod rodinného príslušníka poškodeného.

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„Mladík utrpel viaceré sečné zranenia s predpokladanou dobou liečenia viac ako 42 dní a bol prevezený do nemocnice v Košiciach,” uvádza KR PZ v Košiciach. Dodalo, že následne sa krátko pred 02:00 na policajný útvar dobrovoľne dostavili dve osoby, 23 a 40-ročné pričom obe boli značne pod vplyvom alkoholu. Krajský policajný vyšetrovateľ ich zadržal a putovali do cely policajného zaistenia. „Trestné stíhanie bolo začaté pre obzvlášť závažný zločin vraždy v štádiu pokusu v súbehu s prečinom výtržníctva,” uzavrela polícia s tým, že v súčasnosti prebiehajú procesné úkony smerujúce k vzneseniu obvinenia.


Zdroj: SITA.sk - Po útoku mačetou v Trebišove skončil v nemocnici 15-ročný chlapec, dve osoby sú podozrivé z pokusu o vraždu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Pokus o vraždu Útok mačetou
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