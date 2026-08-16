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16. augusta 2026
Po útoku mačetou v Trebišove skončil v nemocnici 15-ročný chlapec, dve osoby sú podozrivé z pokusu o vraždu
Tagy: Pokus o vraždu Útok mačetou
Krajský policajný vyšetrovateľ ich zadržal a putovali do cely policajného zaistenia. Po fyzickom konflikte v Trebišove skončil v nemocnici 15-ročný chlapec, dve osoby sú podozrivé z
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16.8.2026 (SITA.sk) - Krajský policajný vyšetrovateľ ich zadržal a putovali do cely policajného zaistenia.
Po fyzickom konflikte v Trebišove skončil v nemocnici 15-ročný chlapec, dve osoby sú podozrivé z pokusu o vraždu. O prípade, ktorý sa odohral v Trebišove v piatok 14. augusta krátko po 22:00, informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach. Ako uviedlo, došlo k fyzickému konfliktu medzi viacerými osobami. V nemocnici po ňom skončil 15-ročný mladík.
„Podľa doteraz zistených skutočností predchádzali útoku rodinné nezhody a následný verbálny konflikt. Dve osoby mali potom mladíka v úmysle usmrtiť napadnúť mačetou do oblasti hlavy. Po údere stratil stabilitu a spadol na zem, no útok pokračoval,” priblížila polícia dopĺňajúc, že podozrivé osoby mali chlapca mačetou zasiahnuť aj do oblasti rúk. Pokračovaniu útoku zabránil až príchod rodinného príslušníka poškodeného.
„Mladík utrpel viaceré sečné zranenia s predpokladanou dobou liečenia viac ako 42 dní a bol prevezený do nemocnice v Košiciach,” uvádza KR PZ v Košiciach. Dodalo, že následne sa krátko pred 02:00 na policajný útvar dobrovoľne dostavili dve osoby, 23 a 40-ročné pričom obe boli značne pod vplyvom alkoholu. Krajský policajný vyšetrovateľ ich zadržal a putovali do cely policajného zaistenia. „Trestné stíhanie bolo začaté pre obzvlášť závažný zločin vraždy v štádiu pokusu v súbehu s prečinom výtržníctva,” uzavrela polícia s tým, že v súčasnosti prebiehajú procesné úkony smerujúce k vzneseniu obvinenia.
Zdroj: SITA.sk - Po útoku mačetou v Trebišove skončil v nemocnici 15-ročný chlapec, dve osoby sú podozrivé z pokusu o vraždu © SITA Všetky práva vyhradené.
Po fyzickom konflikte v Trebišove skončil v nemocnici 15-ročný chlapec, dve osoby sú podozrivé z pokusu o vraždu. O prípade, ktorý sa odohral v Trebišove v piatok 14. augusta krátko po 22:00, informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach. Ako uviedlo, došlo k fyzickému konfliktu medzi viacerými osobami. V nemocnici po ňom skončil 15-ročný mladík.
„Podľa doteraz zistených skutočností predchádzali útoku rodinné nezhody a následný verbálny konflikt. Dve osoby mali potom mladíka v úmysle usmrtiť napadnúť mačetou do oblasti hlavy. Po údere stratil stabilitu a spadol na zem, no útok pokračoval,” priblížila polícia dopĺňajúc, že podozrivé osoby mali chlapca mačetou zasiahnuť aj do oblasti rúk. Pokračovaniu útoku zabránil až príchod rodinného príslušníka poškodeného.
„Mladík utrpel viaceré sečné zranenia s predpokladanou dobou liečenia viac ako 42 dní a bol prevezený do nemocnice v Košiciach,” uvádza KR PZ v Košiciach. Dodalo, že následne sa krátko pred 02:00 na policajný útvar dobrovoľne dostavili dve osoby, 23 a 40-ročné pričom obe boli značne pod vplyvom alkoholu. Krajský policajný vyšetrovateľ ich zadržal a putovali do cely policajného zaistenia. „Trestné stíhanie bolo začaté pre obzvlášť závažný zločin vraždy v štádiu pokusu v súbehu s prečinom výtržníctva,” uzavrela polícia s tým, že v súčasnosti prebiehajú procesné úkony smerujúce k vzneseniu obvinenia.
Zdroj: SITA.sk - Po útoku mačetou v Trebišove skončil v nemocnici 15-ročný chlapec, dve osoby sú podozrivé z pokusu o vraždu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Pokus o vraždu Útok mačetou
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