Fico pri príležitosti Orbánovej návštevy povedal, že obe krajiny zažívajú obdobie vynikajúcich vzťahov – VIDEO, FOTO

Žijeme najlepšie vzťahy

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Opozícia bola likvidovaná

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

28.4.2025 (SITA.sk) - Medzi Slovenskom a Maďarskom v pondelok podľa predsedu vlády Roberta Fica neexistujú otvorené otázky, ktoré by niektorú zo strán vyrušovali.Pri príležitosti oficiálnej návštevy maďarského premiéra Viktora Orbána na Slovensku Fico povedal, že zažívame obdobie vynikajúcich vzťahov, porozumenia a spolupráce. Aj podľa Orbána momentálne žijeme najlepšie slovensko – maďarské vzťahy všetkých čias.Robert Fico sa maďarskému kolegovi poďakoval za spoluprácu pri dodávke energií, predovšetkým plynu. V tejto súvislosti ocenil, že maďarská vláda a jej premiér sú zástancovia obnovenia dodávok plynu z Ukrajiny smerom na západ, čo je podľa neho pre Slovensko a Európu mimoriadne dôležité. Obaja premiéri spolu hovorili aj o spolupráci v oblasti obrany či jadrovej energetiky.Robert Fico označil seba aj Viktora Orbána za premiérov, ktorí majú kritický pohľad na fungovanie Európskej únie . Obaja kritizovali úvahy o možnom zrušení práva veta pre členské krajiny.„Sila Európskej únie je v tom, ak bude rešpektovať suverénne postoje jednotlivých štátov. Sila Európskej únie bude v tom, ak sa opäť vráti k rešpektovaniu hodnôt ako demokracia a právny štát, lebo to tak vždy nie je,“ povedal. Nebol to podľa neho pekný pohľad, ako Európska únia mlčala, keď bola na Slovensku v rokoch 2020 – 2023 opozícia „doslova likvidovaná“.Slovenská republika podľa Fica nikdy nebude súhlasiť so žiadnymi zmenami zásadných zmlúv vo fungovaní Európskej únie, ktoré by viedli k likvidácii Európskej únie. Zrušenie práva veta by bolo podľa neho krokom k zrušeniu Európskej únie.