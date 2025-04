Raši prijal zástupcu Európskej komisie na Slovensku, členstvo v Únii označil za nespochybniteľné – FOTO

EÚ je základným pilierom

28.4.2025 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Richard Raši v pondelok prijal na pôde parlamentu zástupcu Európskej komisie (EK) v Slovenskej republike Radima Dvořáka . Išlo o jedno z prvých oficiálnych stretnutí predsedu parlamentu so zástupcami európskych inštitúcií po jeho nástupe do funkcie.Predseda Raši počas rokovania zdôraznil pevné a stabilné členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii , ktoré je základným pilierom našej zahraničnej a hospodárskej politiky. Informoval o tom odbor komunikácie NR SR.„Slovensko vďaka členstvu v EÚ čerpá významné finančné prostriedky, ktoré investujeme predovšetkým do rozvoja regiónov. Práve tým prispievame k vyrovnávaniu regionálnych rozdielov a k zvyšovaniu kvality života občanov v každej časti našej krajiny,“ uviedol predseda parlamentu.Zástupca EK na Slovensku R. Dvořák pozitívne ohodnotil spoločnú zhodu s predsedom parlamentu v tom, že ukotvenie Slovenska v rámci EÚ je nespochybniteľné.„Budeme aj naďalej rozvíjať obojstranne prospešnú spoluprácu, ktorej cieľom je prosperujúce Slovensko uprostred prosperujúcej Európy,“ dodal R. Dvořák.Predseda NR SR Raši potvrdil, že slovenský parlament bude naďalej pri prijímaní legislatívy dôsledne prihliadať na európske smernice a odporúčania.„Národná rada Slovenskej republiky bude aj v budúcnosti podporovať legislatívu v súlade s našimi záväzkami vyplývajúcimi z členstva v Európskej únii. Našou prioritou je otvorený dialóg, spolupráca a hľadanie riešení v prospech občanov Slovenska aj celej Európskej únie,“ uzavrel predseda Richard Raši.