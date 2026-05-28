 Štvrtok 28.5.2026
 Meniny má Viliam
 24hod.sk    Z domova

28. mája 2026

Fico prijal andorrského premiéra Espota, krajiny chcú posilniť bilaterálnu spoluprácu – FOTO


Tagy: bilaterálna spolupráca Diplomatické vzťahy Premiér Slovenskej republiky zahraničná návšteva

Andorrský premiér na Slovensko pricestoval pri príležitosti 30. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi krajinami. Predseda vlády



28.5.2026 (SITA.sk) - Andorrský premiér na Slovensko pricestoval pri príležitosti 30. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi krajinami.


Predseda vlády Robert Fico vo štvrtok na Úrade vlády SR v Bratislave prijal predsedu vlády Andorrského kniežatstva Xaviera Espotu Zamoru. Ako úrad vlády ďalej informoval, premiéri spolu diskutovali o vzájomných bilaterálnych vzťahoch a možnostiach prehĺbenia spolupráce najmä v ekonomickej oblasti vrátane technologickej a digitálnej sféry a podpore výskumu a inovácií.

Diplomatické vzťahy


Andorrský premiér na Slovensko pricestoval pri príležitosti 30. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi krajinami, pričom ide o historicky prvú návštevu andorrského predsedu vlády na Slovensku.

„K posilneniu bilaterálnej spolupráce prispeje aj Honorárny konzulát Slovenskej republiky, ktorý by sme chceli otvoriť v Andorre la Vella v roku 2027,“ uviedol Fico.

Zároveň zdôraznil, že pripravovaná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia pomôže podporiť hospodárske vzťahy, investície a podnikateľské prostredie medzi oboma krajinami.

Posilnenie spolupráce


Vzájomný obrat medzi SR a Andorrou v posledných rokoch podľa úradu vlády narastá, a to najmä vďaka vývozu osobných automobilov do kniežatstva. Posilnenie spolupráce medzi Slovenskom a Andorrou má potenciál aj v oblasti kultúry, vzdelávania a cestovného ruchu. Cestou k prehlbovaniu vzájomných bilaterálnych vzťahov má byť aj pripravovaný podpis memoranda o vzájomnej bilaterálnej spolupráci.

Fico s andorrským partnerom diskutoval aj o aktuálnych otázkach európskej politiky. „Andorra je pre Európsku úniu spoľahlivým partnerom a Slovenská republika podporuje rýchle schválenie asociačnej dohody medzi Úniou a kniežatstvom,“ dodal predseda vlády.


Zdroj: SITA.sk - Fico prijal andorrského premiéra Espota, krajiny chcú posilniť bilaterálnu spoluprácu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

