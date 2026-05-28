Štvrtok 28.5.2026
Meniny má Viliam
28. mája 2026
Kallasová: Európania riskujú, že sa chytia do ruskej „pasce“
Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová varovala, že Európania riskujú, že sa chytia do ruskej „pasce“, ak uviaznu v diskusii o tom, kto by ich mal zastupovať na prípadných mierových rokovaniach s Moskvou o Ukrajine.
„Je to pasca, do ktorej nás chce Rusko vtiahnuť, aby sme diskutovali o tom, kto s nimi bude rokovať, zatiaľ čo oni si budú vyberať, kto je vhodný a kto nie. Nenechajme sa vtiahnuť do tejto pasce,“ povedala vo štvrtok Kallasová novinárom počas stretnutia ministrov zahraničných vecí EÚ na Cypre, kde rokujú o podmienkach prípadných rozhovorov s Kremľom.
Špekulácie pribúdajú
Pribúdajú aj špekulácie o tom, kto by mohol Európu pri rokovaniach zastupovať. Ruský vodca Vladimir Putin už skôr navrhol bývalého nemeckého kancelára Gerharda Schrödera, svojho dlhoročného spojenca. V Európe však túto myšlienku rázne odmietli. Blok sa najprv snaží rozhodnúť, o čom vlastne chce s Putinom hovoriť.
Niektorí ministri presadzujú vymenovanie sprostredkovateľa. Patrí medzi nich aj rakúska ministerka zahraničných vecí Beate Meinlová-Reisingerová. Mnohí ďalší sa však priklonili k postoju Kallasovej. Podľa nich by sa EÚ mala držať svojich červených čiar voči Moskve, pokračovať v podpore Ukrajiny a nenechať sa rozptyľovať.
Dôležitá je diskusia o tlaku na Rusko
„Teraz nie je čas diskutovať o tom, kto bude viesť rokovania. Musíme hovoriť o tom, ako zvýšiť tlak na Rusko,“ povedal šéf litovskej diplomacie Kęstutis Budrys.
Estónsky minister zahraničných vecí Margus Tsahkna varoval, že EÚ by urobila chybu, keby sa ujala úlohy neutrálneho sprostredkovateľa namiesto toho, aby so „strategickou trpezlivosťou“ presadzovala svoje aj ukrajinské záujmy.
