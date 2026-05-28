 24hod.sk    Zo zahraničia

28. mája 2026

Taliansko zhabalo majetok mafiánskeho bossa v hodnote vyše 200 miliónov eur


28.5.2026 (SITA.sk) - Talianske úrady zhabali majetok zosnulého mafiánskeho bossa Mattea Messinu Denara v hodnote viac ako 200 miliónov eur. Operácia zasiahla viaceré offshore jurisdikcie a viedla aj k zadržaniu troch osôb.


Talianske úrady vo štvrtok oznámili zhabanie majetku v hodnote viac ako 200 miliónov eur, ktorý patril zosnulému mafiánskemu bossovi Matteovi Messinovi Denarovi. Operácia sa týkala viacerých offshore jurisdikcií, čiže daňových rajov, vrátane Andorry, Kajmanských ostrovov, Gibraltáru, Libanonu, Luxemburska, Monaka, Španielska a Švajčiarska.

Polícia vo vyhlásení uviedla, že majetok bol zhromažďovaný od 80. rokov „v záujme Mattea Messinu Denara“. Zároveň informovala, že v rámci vyšetrovania zadržali tri osoby.

Messina Denaro bol jedným z najobávanejších bossov sicílskej mafie Cosa Nostra. Odsúdili ho za podiel na vraždách protimafiánskych sudcov Giovanniho Falconeho a Paola Borsellina v roku 1992, ako aj za bombové útoky v Ríme, Florencii a Miláne v roku 1993.

Jeden zo šiestich doživotných trestov dostal za únos a následnú vraždu 12-ročného syna svedka vo Falconeho prípade. Po zmiznutí v roku 1993 sa tri desaťročia skrýval pred talianskymi úradmi a stal sa najhľadanejším mafiánom v krajine.

Zatkli ho 16. januára 2023 počas návštevy kliniky v Palerme, kde sa liečil na rakovinu. Neskôr sa ukázalo, že sa zdržiaval neďaleko svojho rodného mesta Castelvetrano na západe Sicílie.

Po zatknutí bol väznený v meste L'Aquila, kde pokračoval v liečbe. V auguste 2023 ho za prísnych bezpečnostných opatrení previezli do nemocnice. Messina Denaro zomrel 25. septembra 2023.


Zdroj: SITA.sk - Taliansko zhabalo majetok mafiánskeho bossa v hodnote vyše 200 miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.

Zelenskyj sa stretne so švédskym premiérom, očakáva sa oznámenie dohody o stíhačkách – VIDEO, FOTO
Fico prijal andorrského premiéra Espota, krajiny chcú posilniť bilaterálnu spoluprácu – FOTO

