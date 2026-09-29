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29. septembra 2026

Fico prijal šéfa nemeckej diplomacie, témou bolo aj rozširovanie Európskej únie – FOTO


Tagy: Elektrická energia Nemecký minister zahraničných vecí predseda vlády SR Rozširovanie Európskej únie (EÚ)

Ústredným bodom spoločného rokovania v Bratislave bola cena elektrickej energie. Predseda vlády Robert Fico v utorok 29. septembra ...



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fico_wadephul 29.9.2026 (SITA.sk) - Ústredným bodom spoločného rokovania v Bratislave bola cena elektrickej energie.


Predseda vlády Robert Fico v utorok 29. septembra prijal ministra zahraničných vecí Nemeckej spolkovej republiky Johanna Wadephula. Ako informoval Úrad vlády SR, slovenský premiér a nemecký minister skonštatovali, že medzi našimi krajinami nie sú otvorené otázky a vzájomné vzťahy sú na dobrej úrovni. Dôležitou témou spoločného rokovania bola cena elektrickej energie a jej vplyv na konkurencieschopnosť európskeho priemyslu.

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Diskutovali aj o ďalšom rozširovaní Európskej únie. Obe strany zároveň zdôraznili význam regionálnej spolupráce. Rozšírený formát stretnutí V4+ sa podľa nich ukazuje ako efektívny nástroj na diskusiu o spoločných európskych témach. V tomto kontexte Slovenská republika prejavila záujem usporiadať stretnutie V4+ Nemecko.


Zdroj: SITA.sk - Fico prijal šéfa nemeckej diplomacie, témou bolo aj rozširovanie Európskej únie – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Elektrická energia Nemecký minister zahraničných vecí predseda vlády SR Rozširovanie Európskej únie (EÚ)
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