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27. júna 2026

Trojica cudzincov mala z bankomatov v Bratislavskom kraji vybrať viac ako 136-tisíc eur, skončili vo väzbe


Tagy: Bankomaty bratislavský policajný hovorca Policajti

Obvinení sú v súčasnosti stíhaní väzobne. Policajti zadržali trojicu páchateľov, ktorí začiatkom februára v



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27.6.2026 (SITA.sk) - Obvinení sú v súčasnosti stíhaní väzobne.


Policajti zadržali trojicu páchateľov, ktorí začiatkom februára v Bratislavskom kraji vykonali neoprávnené výbery z bankomatov vo výške viac ako 130-tisíc eur. Ako uviedol bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, vďaka niekoľkomesačnému vyšetrovaniu objasnili viacero trestných činov z ktorých obvinili troch občanov Venezuely, a to 27-ročného A.G.U.R, 35-ročnú E.D.V.R. a 33-ročného R.E.B.E.

Podľa doterajších výsledkov vyšetrovania si obvinení najskôr vytipovali viaceré bankomaty v jednom z nákupných centier v Bratislave a vo Svätom Jure v okrese Pezinok, do ktorých sa následne prostredníctvom špeciálneho zariadenia na prekonanie autorizačných mechanizmov napojili. Týmto spôsobom vykonali neoprávnené výbery finančných prostriedkov v celkovej hodnote 136 440 eur.

Pri poslednom pokuse o výber sa však tento nepodaril a policajti z viacerých útvarov zadržali páchateľov priamo v priestoroch obchodného centra. Pri následných procesných úkonoch policajtom dobrovoľne vydali zariadenie, s ktorým neoprávnené výbery z bankomatov realizovali. Obvinení sú v súčasnosti stíhaní väzobne. V prípade preukázania viny im hrozí trest odňatia slobody až na päť rokov.


Zdroj: SITA.sk - Trojica cudzincov mala z bankomatov v Bratislavskom kraji vybrať viac ako 136-tisíc eur, skončili vo väzbe © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bankomaty bratislavský policajný hovorca Policajti
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