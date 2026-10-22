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22. októbra 2026

Fico privítal predsedu CERN-u, predmetom stretnutia bol aj posun Slovenska v jadrovej energetike – FOTO


Tagy: Jadrová elektráreň Mochovce Jadrová energetika Minister školstva výskumu vývoja a mládeže SR Premiér Slovenskej republiky

Fico považuje za dôležité, aby sa slovenské členstvo v CERN-e pretavovalo do konkrétnych príležitostí. Predseda vlády Robert Fico (



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titulka fico 676x451 22.10.2026 (SITA.sk) - Fico považuje za dôležité, aby sa slovenské členstvo v CERN-e pretavovalo do konkrétnych príležitostí.


Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) sa na úrade vlády stretol s predsedom CERN-u Markom Thomsonom. Premiér predsedu CERN-u informoval o aktuálnych plánoch Slovenska v oblasti jadrovej energetiky. Po pripojení štvrtého bloku Jadrovej elektrárne v Mochovciach sa podľa neho zo Slovenska stala svetová veľmoc.

Prilákanie mladých ľudí


Slovenská republika má unikátne skúsenosti nielen s výstavbou jadrových elektrární, ale aj s vyraďovaním blokov či prácou s vyhoretým palivom. Práve preto chceme nastaviť systém stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania, aby sme si vychovávali ďalšie generácie odborníkov na jadrovú energetiku a pritiahli k vede viac mladých ľudí,“ uviedol Fico.

Aj spolupráca s CERN-om podľa neho predstavuje výborný nástroj na prilákanie mladých ľudí k vede, keďže im poskytuje možnosť podieľať sa na významných experimentoch a objavoch, a byť súčasťou medzinárodnej vedeckej komunity.

Dnes sa ukazuje, že stať sa súčasťou CERN v roku 1993, bolo skvelým rozhodnutím, pretože znova vidíme, aké je jadro u nás a v Európe dôležité,“ skonštatoval predseda vlády.

Potenciál slovenskej vedy


Ako informovali z Tlačového a informačného odboru Úradu vlády (ÚV) SR, Slovensko na stretnutí zastupoval aj minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, poverený riadením Úradu podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker (Hlas-SD). Prítomní boli aj splnomocnenec vlády SR pre rozvoj jadrovej energetiky na Slovensku Peter Líška a predseda Slovenskej akadémie vied Martin Venhart.

Návštevu predsedu CERN-u, najvýznamnejšej medzinárodnej organizácie v oblasti výskumu elementárnych častíc a štruktúry hmoty, považujem za výborný priestor na prezentáciu úrovne a potenciálu slovenskej vedy a výskumu, ale aj rozvoja priemyslu. Do vedeckých aktivít a experimentov CERN sa zapájajú aj slovenskí vedci, viacerí pôsobia priamo v Ženeve,“ uviedol premiér Fico.

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Zasadnutie v Bratislave


Z ÚV SR pripomenuli, že slovenskí vedci sa podieľali na dvoch najväčších experimentoch na veľkom hadrónovom urýchľovači, napríklad aj na významnom objave Higgsovho bozónu. Za tento objav bola v roku 2013 udelená aj Nobelova cena za fyziku. S CERN-om spolupracujú nielen ústavy SAV, aj slovenské univerzity. Fico považuje za dôležité, aby sa slovenské členstvo v CERN-e pretavovalo do konkrétnych príležitostí ako pre slovenské výskumné pracoviská, tak aj pre priemysel. Zdôraznil tiež možnosť aplikovania výsledkov výskumov do praxe.

Predseda Cern-u Mark Thomson navštívil Slovensko v súvislosti so zasadnutím RECFA, teda poradného orgánu Európskeho výboru pre budúce urýchľovače. Zasadnutie sa uskutoční v Bratislave a súčasťou jeho programu je aj hodnotenie stavu časticovej fyziky na Slovensku, úrovne výskumu, vzdelávania, infraštruktúry a medzinárodnej spolupráce.


CERN, teda Európska organizácia pre jadrový výskum, sídli v Ženeve. Vznikla v roku 1954 a predstavuje najvýznamnejšiu medzinárodnú organizáciu v oblasti výskumu elementárnych častíc a štruktúry hmoty. Slovenská republika sa stala jej členom v roku 1993.




Zdroj: SITA.sk - Fico privítal predsedu CERN-u, predmetom stretnutia bol aj posun Slovenska v jadrovej energetike – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Jadrová elektráreň Mochovce Jadrová energetika Minister školstva výskumu vývoja a mládeže SR Premiér Slovenskej republiky
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