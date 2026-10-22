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22. októbra 2026

Ústavný súd rozhodol: Obmedzenie použiteľnosti dôkazov od kajúcnikov je protiústavné


Tagy: Ústavný súd SR

Novelu prijatú vlani v decembri napadla skupina 51 opozičných poslancov Národnej rady SR, ako aj generálny prokurátor Maroš Žilinka a Špecializovaný trestný súd (ŠTS).



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Ústavný súd rozhodol: Obmedzenie použiteľnosti dôkazov od kajúcnikov je protiústavné

Časť Trestného poriadku, týkajúca sa nepoužiteľnosti dôkazov získaných od tzv. kajúcnikov, je v rozpore s ústavou. Rozhodol o tom Ústavný súd (ÚS) SR, ktorý už vo februári pozastavil účinnosť tejto časti novely Trestného poriadku.


Zmenu prijatú parlamentom vlani v decembri napadla na ÚS skupina 51 opozičných poslancov, ako aj generálny prokurátor Maroš Žilinka a Špecializovaný trestný súd (ŠTS).

"Ústavný súd SR dnes rozhodol vo veci návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR, generálneho prokurátora SR a Špecializovaného trestného súdu vo veci, týkajúcej sa novely Trestného poriadku, v časti, týkajúcej sa tzv. spolupracujúcich osôb alebo inak kajúcnikov, a to tak, že napadnuté ustanovenie nie je v súlade s ústavou. Vo zvyšnej časti návrhom nevyhovel," uviedla pre 24hod.sk hovorkyňa ÚS Martina Ferencová.

Novelu Trestného zákona so zmenami aj v Trestnom poriadku prijal parlament v skrátenom legislatívnom konaní. Koaliční poslanci argumentovali zneužívaním inštitútu „kajúcnika“, napríklad pri odsúdení osôb na základe výpovedí, ktoré sa ukázali ako nedôveryhodné.

ÚS vo februári poukázal na to, že v prípade nevyhovenia návrhu na pozastavenie účinnosti by došlo k zásahom do množstva prebiehajúcich trestných konaní s potenciálom ohroziť subjektívne práva poškodených, ako aj subjektívne práva samotných spolupracujúcich obvinených. Vo vzťahu k samotným spolupracujúcim osobám ako beneficientom prichádzalo podľa súdu do úvahy predovšetkým ohrozenie ich ústavou garantovaného práva na obhajobu.

Parlamentom prijaté zmeny pri inštitúte spolupracujúceho obvineného - tzv. kajúcnika opozícia kritizovala. „Štát si v podstate zviaže ruky pri odstíhaní mafiánov, aj tých klasických z 90. rokov, 'hrubokrkých' mafiánov. To znamená opäť rozmach zločinu. Nepoznám inú vládu vo svete, ktorá by prijímala opatrenia v parlamente, aby pomohla zločinu,“ vyhlásil v decembri šéf PS Michal Šimečka.

Tagy: Ústavný súd SR
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