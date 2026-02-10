Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

10. februára 2026

Fico privítal rakúskeho spolkového kancelára Christiana Stockera, pridal sa k nim aj Babiš – FOTO


Predseda vlády Robert Fico privítal rakúskeho spolkového kancelára Christiana Stockera na Úrade ...



10.2.2026 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico privítal rakúskeho spolkového kancelára Christiana Stockera na Úrade vlády SR v Bratislave. Rokovanie s rakúskym kancelárom je zamerané na posilnenie slovensko-rakúskej spolupráce v oblasti hospodárstva, energetiky, cezhraničnej spolupráce, a na aktuálne otázky európskej politiky.


Lídri budú rokovať aj o možnostiach ďalšieho rozvoja vzájomných vzťahov, o spoločných projektoch v pohraničných regiónoch a o spolupráci v rámci Európskej únie.

Okrem Stockera privítal predseda vlády aj českého premiéra Andreja Babiša. Stretli sa už na začiatku roka 2026 v Bratislave, kde obaja vyjadrili ambíciu opätovne rozbehnúť Slavkovský formát (S3), ktorý združuje Slovensko, Česko a Rakúsko. Slavkovskému formátu aktuálne predsedá Slovensko, a to do 30. júna 2026.


Zdroj: SITA.sk

