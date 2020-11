Fico reagoval na akciu Očistec a chválil Gašpara. Odpovedal aj na otázku, či sa bojí

Rešpektuje prezumpciu neviny

Ak niečo máte, tak to povedzte

5.11.2020 - V prípade zadržaných osôb rešpektuje predseda strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico prezumpciu neviny. Na štvrtkovej tlačovej konferencii tak reagoval na rannú policajnú akciu Očistec, v rámci ktorej príslušníci Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) zadržali a obvinili viacero osôb.Obvinenia zadržaným vzniesli okrem iného pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, korupčné trestné činy a trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa.„Netuším, čo sa stalo, prečo tam mali domové prehliadky. Budem predovšetkým rešpektovať prezumpciu neviny,“ uviedol Fico.„Neviem, čo títo ľudia robili v súkromnom čase. Ak zlyhali, nech sú potrestaní. Ale nebudem ľudí hádzať cez palubu, len preto, že si to želáte vy,“ povedal novinárom s tým, že ak niekto spáchal trestný čin, treba ho odsúdiť, aby niesol následky za to, čo spáchal.Medzi zadržanými má byť aj bývalý policajný prezident Tibor Gašpar. Podľa Fica bol dobrým policajným prezidentom a mal dobré výsledky.Fico tvrdí, že ide o politickú objednávku. Pýta sa, ako je možné, že televízne štáby čakali na mieste policajného zásahu. Požiadal dočasného policajného prezidenta Petra Kovaříka, aby urobil poriadok.Na otázku, či sa nebojí, že bude ďalší na rade, odpovedal, že takúto otázku čakal. „Povedzte mi, prečo? Ak niečo máte, tak to povedzte,“ vyzval.Podľa medializovaných informácií sú medzi zadržanými bývalý policajný prezident Tibor Gašpar, bývalý šéf NAKA Peter Hraško, exšéf protikorupčnej jednotky NAKA Róbert Krajmer a tiež bývalý šéf Národnej jednotky finančnej polície Bernard Slobodník.Posledný menovaný podľa medializovaných informácií spolupracuje s políciou. Gašpar na Slobodníka ešte v stredu 4. novembra podal trestné oznámenie pre „pripravovanú kriminalizáciu“ jeho osoby.