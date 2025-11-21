Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

21. novembra 2025

Fico reaguje na infringement Európskej komisie, na zmenu Ústavy SR nevidí žiadny dôvod – VIDEO


Tagy: Minister spravodlivosti SR Premiér Slovenskej republiky Ústava SR

Podľa predsedu vlády Roberta Fica žiadna zmena Ústavy SR po jej novelizácii z tohto roka neprichádza do úvahy, ani na ňu nie je ...



snimka obrazovky 2025 11 21 151828 676x383 21.11.2025 (SITA.sk) - Podľa predsedu vlády Roberta Fica žiadna zmena Ústavy SR po jej novelizácii z tohto roka neprichádza do úvahy, ani na ňu nie je žiadny dôvod. Uviedol to v piatok na tlačovej konferencii v súvislosti so začatím konania Európskej komisie (EK) voči Slovenskej republike k novele ústavy z 26. septembra.


Fico označil infringement ako štandardné právne konanie a zároveň preventívny krok. Slovensko má teraz 60 dní na to, aby odpovedalo na formálnu výzvu. Premiér potvrdil, že tak aj urobí.

Konanie eurokomisie sa dotýka predovšetkým článku 7


Komisia zaslala Slovensku formálnu výzvu vo veci porušenia právnych predpisov, najmä zásad nadradenosti, autonómie, účinnosti a jednotného uplatňovania práva Európskej únie.

Za dobrú správu označil Fico to, že konanie EK sa dotýka predovšetkým jediného bodu novelizácie Ústavy SR, konkrétne článku 7, a nie iných častí novelizácie ústavy. V danom článku je zakotvená prednosť slovenského vnútroštátneho práva pred európskym právom v otázkach národnej identity.

Môžeme dnes konštatovať, že všetky ostatné ustanovenia, ktoré hovoria o existencii len dvoch pohlaví, o adopcii, o tom, že manželstvo je jedinečný zväzok muža a ženy, alebo boli iným spôsobom zaradené do ústavy SR, sú v poriadku a nikto ich neatakuje," poznamenal.

Konzultácia s Európskou komisiou


Podľa Fica sa EK skôr obáva, či Slovensko nebude chcieť v budúcnosti tento článok využiť na oblasti, kde má Európska únia výlučnú legislatívnu právomoc. Požiada preto predstaviteľov ministerstva spravodlivosti, aby konzultovali s EK postoj Slovenska.

Na konci dňa budeme odpovedať v duchu, že tento článok sa týka len národnej identity, a že Slovenská republika nemá žiadny záujem použiť ho na to, aby sme prelomili výlučné právo Európskej únie prijímať legislatívne akty v iných oblastiach," skonštatoval. Zdôraznil, že článok sa týka iba kultúrnych a etických otázok, rodinného života, rodiny a súkromia.

Považujeme tento článok za článok, ktorý je plne súladný s právom Európskej únie, pretože základné dokumenty Únie hovoria o tom, že pokiaľ ide o národnú identitu, členské štáty si môžu upravovať príslušné oblasti podľa vnútroštátneho práva a vnútroštátne právo má v tomto aj prednosť," dodal.

Reakcia ministra spravodlivosti


Minister spravodlivosti Boris Susko doplnil, že novelou Ústavy SR Slovensko nevystupuje zo žiadnych medzinárodných organizácií a neprestáva byť viazané svojimi záväzkami z medzinárodného práva.

Slovenská republika je dlhodobo spoľahlivý partner v medzinárodných vzťahoch a dôsledne dodržiavame svoje medzinárodné záväzky," skonštatoval.

Zároveň zdôraznil, že znenie článku 4 zmluvy o EÚ hovorí o tom, že Únia rešpektuje rovnosť členských štátov pred zmluvami, ako aj ich národnú identitu obsiahnutú v ich základných politických a ústavných systémoch vrátane regionálnych a miestnych samospráv.


Zdroj: SITA.sk - Fico reaguje na infringement Európskej komisie, na zmenu Ústavy SR nevidí žiadny dôvod – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

