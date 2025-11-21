|
Piatok 21.11.2025
Meniny má Elvíra
|Denník - Správy
V prírode dominujú cigaretové ohorky
Aj tento rok uskutočnila OZV ENVI - PAK analýzu voľne pohodeného odpad v 27 lokalitách naprieč Slovenskom, ktorá potvrdila výraznú dominanciu cigaretových ohorkov. Za nimi nasledovali iné plasty a tretí ...
21.11.2025 (SITA.sk) - Aj tento rok uskutočnila OZV ENVI - PAK analýzu voľne pohodeného odpad v 27 lokalitách naprieč Slovenskom, ktorá potvrdila výraznú dominanciu cigaretových ohorkov. Za nimi nasledovali iné plasty a tretí skončil s pomerne veľkým rozdielom papier.
V závere leta vykonala OZV ENVI - PAK ďalšiu zo svojich analýz voľne pohodeného odpadu. Na jeho zloženie sa pozrela v 27 lokalitách Slovenska, pričom sa na všetkých miestach zameriavala na evidenciu počtu odhodených kusov, nie ich objem. Väčšina miest, kde sa odpad zbieral, je totožná s predchádzajúcimi analýzami. Počas tejto analýzy sa zbieralo na viacerých miestach v Bratislave, v Pezinku, Chorvátskom a Slovenskom Grobe, v Chránenej krajinnej oblasti Záhorie, na Čiernej vode, v Bernolákove, Dunajskej Lužnej, Miloslavove, na Kunovskej priehrade pri Senici, Rybanoch, Trnave, Stupave, Rybanoch, Trnave, Strážskom, Hornom Badíne, pri jazere v Hodruši Hámroch, Vyšnom Skalníku, Plešivci, Sečovskej Polianke, Kvetnici či Nižnom Hrušove. Väčšina miest bola totožná aj s predchádzajúcimi rokmi, aby bolo porovnanie čo najrelevantnejšie.
Po vyzbieraní bol odpad rozdelený do 12 skupín a následne vytriedený do príslušných vriec a kontajnerov. Najviac, čo sa počtu týka, bolo cigaretových ohorkov a rôznych druhov plastu (obalov od sladkostí, pochutín, granúl, kvetináčov či fólií a podobne). Dnes sa už nápojové PET fľaše a plechovky, ktorých bolo pred zavedením zálohovania výrazne viac, prepadli na spodné priečky a najmenej bolo iného skla (napríklad úlomky z tabuľového skla).
Čo sa týka počtu kusov odpadu, tak už aj predchádzajúce analýzy litteringu ukázali dominanciu cigaretových ohorkov, ktoré sú najčastejšie voľne pohodeným odpadom v prírode, a svoje prvé miesto potvrdili aj teraz. Zavedením zálohovania od roku 2022 významne ubudlo nápojových PET fliaš a plechoviek – oba tvorili iba 1,4 % vyzbieraného voľne pohodeného odpadu a menej už bolo len iného skla – 0,8 %. Okrem spomínaných ohorkov, ktoré skončili opäť na nelichotivom prvom mieste a z celkového počtu vyzbieraných odpadkov ich bola polovica – 50,6 %, sa na popredných priečkach držia aj iné plasty (19,8 %), medzi ktorými sa nachádzajú hlavne obaly z pochutín a tretí je papier (8,7 %). Oproti predošlému roku sa podľa výsledkov zvýšil podiel cigaretového odpadu o vyše 6 percentuálnych bodov. Jemne narástol aj odpad v kategórii iné kovy a sklenené nápojové obaly – o približne jeden percentuálny bod. Pokles sme zaznamenali pri iných plastoch z minuloročných 25,0 % na 19,8 %, či pri inom skle, ktoré kleslo z 2,2 % na 0,8 % a aj pri hygienických potrebách, ktoré klesli zo 4,2 % na 2,5 %.
Z výsledkov analýzy taktiež vyplynulo, že na západnom Slovensku vrátane Bratislavy sa v najväčšej miere nachádza cigaretový odpad (50,8 %). Druhá priečka patrí iným plastom mimo nápojových PET fliaš (18,8 %), nasleduje papier (9,5 %) a iné odpady (4,1 %), kde boli zaradené napríklad textil, obuv, pneumatiky a podobne. Ostatné vyzbierané druhy odpadu majú 4 a menej percent.
V strede Slovenska bolo zloženie odpadu trocha odlišné. Prím tu hral taktiež cigaretový odpad (49,3 %), avšak v tejto časti, výraznejšie ako inde, vyskočili iné plasty (25,3 %). Na treťom mieste skončili iné kovy (6,2 %) a iný odpad (4,4 %). Viac ako inde sme tu zaznamenali aj pohodené hygienické potreby (4,0 %). Ostatné druhy mali 4 a menej percent. Zaujímavosťou je, že v tejto časti Slovenska sa počas analýzy nenašiel žiaden biologicky rozložiteľný odpad a veľmi málo VKM nápojových kartónov (0,4 %). Naopak, našlo sa tu najviac PET nápojových obalov spomedzi skúmaných lokalít.
Na východe obsadil prvú priečku taktiež cigaretový odpad (50,6 %) a hneď za ním skončili iné plasty (21,4 %). Tretí v poradí bol papier (7,9 %) a štvrtý iný odpad (4,7 %). Ostatné druhy odpadu boli nájdené v menšom množstve. V rámci porovnania s ostatnými lokalitami sa tu našlo veľmi málo PET nápojových obalov (0,8 %) a rovnako zanedbateľné množstvo iného skla (0,7 %).
OZV ENVI - PAK už dlhodobo upozorňuje na problém voľne pohodeného odpadu – litteringu. "Napríklad zber voľne pohodeného odpadu a jeho následná analýza patrí už niekoľko rokov do portfólia našich aktivít nad rámec zákonných povinností. Samotnému litteringu sme sa premiérovo venovali už v roku 2019, keď sme na Slovensku organizovali ploggingové podujatia a následne sme prišli s iniciatívou Vezmi si ma, ktorá funguje dodnes a pomáha čistiť slovenské mestá a obce. Na novú úroveň sme túto aktivitu posunuli cez behaviorálny projekt, ktorého cieľom je meniť správanie ľudí, nakopnúť ich k tomu, aby odpad neodhadzovali na zem, lebo len samotné vyčistenie miest nie je trvalým riešením tohto problému," uviedla Katarína Kretter, riaditeľka komunikácie OZV ENVI - PAK. Zároveň doplnila, že littering nemusí byť vždy výsledkom ľudí, ktorí odpad odhodia len tak na zem. "Často sa s litteringom stretávame aj v okolí kontajnerov nie preto, že je to reálnym úmyslom ľudí. Neraz za to môže napríklad vietor, ktorý odpad vyfúkne z nedostatočne zabezpečených kontajnerov," dodala Kretter.
Zo samotných analýz spoločnosti vyplynul aj fakt, že zloženie voľne pohodeného odpadu prechádza časom istými zmenami a taktiež sa líši aj v závislosti od toho, či sa vykonáva v trvalo obývanej oblasti alebo v rekreačnej. V roku 2020 dominovali voľne pohodenému odpadu iné plasty, PET nápojové obaly a nápojové plechovky, spustením zálohovania druhé a tretie spomínané postupne vymizli, resp. nachádzajú sa v litteringu len v minimálnej miere. Naopak, stále sa dá nájsť niekde v kríkoch pohodená pneumatika, vyhodená topánka, nejaký textil či stavebný odpad. "Voľne pohodený odpad OZV ENVI - PAK analyzuje už od roku 2020, pričom sa zameriava na evidenciu počtu odhodených kusov. Zaujíma nás totiž správanie sa ľudí k odpadu a "ochota" odhadzovať ho na zem namiesto toho, aby s ním naložili správne – vytriedili ho a vyhodili do koša. Výsledky analýz využívame pri organizovaní preventívnych aktivít a vzdelávacích kampaní," doplnila Katarína Kretter s tým, že pravidlom je, že ľudia skôr vypustia z ruky odpad tam, kde sa už nachádza iný, lebo veď jeden kus odpadu sa v kope iných stratí. Preto stále majú zmysel aj čistiace aktivity.
V závere leta vykonala OZV ENVI - PAK ďalšiu zo svojich analýz voľne pohodeného odpadu. Na jeho zloženie sa pozrela v 27 lokalitách Slovenska, pričom sa na všetkých miestach zameriavala na evidenciu počtu odhodených kusov, nie ich objem. Väčšina miest, kde sa odpad zbieral, je totožná s predchádzajúcimi analýzami. Počas tejto analýzy sa zbieralo na viacerých miestach v Bratislave, v Pezinku, Chorvátskom a Slovenskom Grobe, v Chránenej krajinnej oblasti Záhorie, na Čiernej vode, v Bernolákove, Dunajskej Lužnej, Miloslavove, na Kunovskej priehrade pri Senici, Rybanoch, Trnave, Stupave, Rybanoch, Trnave, Strážskom, Hornom Badíne, pri jazere v Hodruši Hámroch, Vyšnom Skalníku, Plešivci, Sečovskej Polianke, Kvetnici či Nižnom Hrušove. Väčšina miest bola totožná aj s predchádzajúcimi rokmi, aby bolo porovnanie čo najrelevantnejšie.
Minimum PET fliaš, ale množstvo cigaretových ohorkov
Po vyzbieraní bol odpad rozdelený do 12 skupín a následne vytriedený do príslušných vriec a kontajnerov. Najviac, čo sa počtu týka, bolo cigaretových ohorkov a rôznych druhov plastu (obalov od sladkostí, pochutín, granúl, kvetináčov či fólií a podobne). Dnes sa už nápojové PET fľaše a plechovky, ktorých bolo pred zavedením zálohovania výrazne viac, prepadli na spodné priečky a najmenej bolo iného skla (napríklad úlomky z tabuľového skla).
Dominancia cigaretových ohorkov pretrváva
Čo sa týka počtu kusov odpadu, tak už aj predchádzajúce analýzy litteringu ukázali dominanciu cigaretových ohorkov, ktoré sú najčastejšie voľne pohodeným odpadom v prírode, a svoje prvé miesto potvrdili aj teraz. Zavedením zálohovania od roku 2022 významne ubudlo nápojových PET fliaš a plechoviek – oba tvorili iba 1,4 % vyzbieraného voľne pohodeného odpadu a menej už bolo len iného skla – 0,8 %. Okrem spomínaných ohorkov, ktoré skončili opäť na nelichotivom prvom mieste a z celkového počtu vyzbieraných odpadkov ich bola polovica – 50,6 %, sa na popredných priečkach držia aj iné plasty (19,8 %), medzi ktorými sa nachádzajú hlavne obaly z pochutín a tretí je papier (8,7 %). Oproti predošlému roku sa podľa výsledkov zvýšil podiel cigaretového odpadu o vyše 6 percentuálnych bodov. Jemne narástol aj odpad v kategórii iné kovy a sklenené nápojové obaly – o približne jeden percentuálny bod. Pokles sme zaznamenali pri iných plastoch z minuloročných 25,0 % na 19,8 %, či pri inom skle, ktoré kleslo z 2,2 % na 0,8 % a aj pri hygienických potrebách, ktoré klesli zo 4,2 % na 2,5 %.
Rozdiely naprieč Slovenskom
Z výsledkov analýzy taktiež vyplynulo, že na západnom Slovensku vrátane Bratislavy sa v najväčšej miere nachádza cigaretový odpad (50,8 %). Druhá priečka patrí iným plastom mimo nápojových PET fliaš (18,8 %), nasleduje papier (9,5 %) a iné odpady (4,1 %), kde boli zaradené napríklad textil, obuv, pneumatiky a podobne. Ostatné vyzbierané druhy odpadu majú 4 a menej percent.
V strede Slovenska bolo zloženie odpadu trocha odlišné. Prím tu hral taktiež cigaretový odpad (49,3 %), avšak v tejto časti, výraznejšie ako inde, vyskočili iné plasty (25,3 %). Na treťom mieste skončili iné kovy (6,2 %) a iný odpad (4,4 %). Viac ako inde sme tu zaznamenali aj pohodené hygienické potreby (4,0 %). Ostatné druhy mali 4 a menej percent. Zaujímavosťou je, že v tejto časti Slovenska sa počas analýzy nenašiel žiaden biologicky rozložiteľný odpad a veľmi málo VKM nápojových kartónov (0,4 %). Naopak, našlo sa tu najviac PET nápojových obalov spomedzi skúmaných lokalít.
Na východe obsadil prvú priečku taktiež cigaretový odpad (50,6 %) a hneď za ním skončili iné plasty (21,4 %). Tretí v poradí bol papier (7,9 %) a štvrtý iný odpad (4,7 %). Ostatné druhy odpadu boli nájdené v menšom množstve. V rámci porovnania s ostatnými lokalitami sa tu našlo veľmi málo PET nápojových obalov (0,8 %) a rovnako zanedbateľné množstvo iného skla (0,7 %).
Nie vždy je littering výsledkom neporiadnosti ľudí
OZV ENVI - PAK už dlhodobo upozorňuje na problém voľne pohodeného odpadu – litteringu. "Napríklad zber voľne pohodeného odpadu a jeho následná analýza patrí už niekoľko rokov do portfólia našich aktivít nad rámec zákonných povinností. Samotnému litteringu sme sa premiérovo venovali už v roku 2019, keď sme na Slovensku organizovali ploggingové podujatia a následne sme prišli s iniciatívou Vezmi si ma, ktorá funguje dodnes a pomáha čistiť slovenské mestá a obce. Na novú úroveň sme túto aktivitu posunuli cez behaviorálny projekt, ktorého cieľom je meniť správanie ľudí, nakopnúť ich k tomu, aby odpad neodhadzovali na zem, lebo len samotné vyčistenie miest nie je trvalým riešením tohto problému," uviedla Katarína Kretter, riaditeľka komunikácie OZV ENVI - PAK. Zároveň doplnila, že littering nemusí byť vždy výsledkom ľudí, ktorí odpad odhodia len tak na zem. "Často sa s litteringom stretávame aj v okolí kontajnerov nie preto, že je to reálnym úmyslom ľudí. Neraz za to môže napríklad vietor, ktorý odpad vyfúkne z nedostatočne zabezpečených kontajnerov," dodala Kretter.
"Ochota" odhodiť rôzne veci
Zo samotných analýz spoločnosti vyplynul aj fakt, že zloženie voľne pohodeného odpadu prechádza časom istými zmenami a taktiež sa líši aj v závislosti od toho, či sa vykonáva v trvalo obývanej oblasti alebo v rekreačnej. V roku 2020 dominovali voľne pohodenému odpadu iné plasty, PET nápojové obaly a nápojové plechovky, spustením zálohovania druhé a tretie spomínané postupne vymizli, resp. nachádzajú sa v litteringu len v minimálnej miere. Naopak, stále sa dá nájsť niekde v kríkoch pohodená pneumatika, vyhodená topánka, nejaký textil či stavebný odpad. "Voľne pohodený odpad OZV ENVI - PAK analyzuje už od roku 2020, pričom sa zameriava na evidenciu počtu odhodených kusov. Zaujíma nás totiž správanie sa ľudí k odpadu a "ochota" odhadzovať ho na zem namiesto toho, aby s ním naložili správne – vytriedili ho a vyhodili do koša. Výsledky analýz využívame pri organizovaní preventívnych aktivít a vzdelávacích kampaní," doplnila Katarína Kretter s tým, že pravidlom je, že ľudia skôr vypustia z ruky odpad tam, kde sa už nachádza iný, lebo veď jeden kus odpadu sa v kope iných stratí. Preto stále majú zmysel aj čistiace aktivity.
