Voliči začali prehodnocovať svoje rozhodnutia. Kto by aktuálne zvíťazil v parlamentných voľbách?

Boj s hnutím Republika

Najväčší nárast zaznamenalo hnutie Slovensko

Najkomplikovanejšia vláda v premiérskej histórii

7.5.2025 (SITA.sk) - Voliči od posledných volieb začali prehodnocovať svoje rozhodnutia. Ukázal to najnovší prieskum volebných preferencií od agentúry NMS . Výsledky prieskumu hovoria o tom, že ak by sa konali parlamentné voľby začiatkom mája, tak by zvíťazilo hnutie Progresívne Slovensko (PS) , ktoré by získalo 22,8 percenta hlasov voličov.Medzimesačne tak PS kleslo o 0,4 percentuálneho bodu. Agentúra pripomenula, že PS mierne klesá už tretí mesiac po sebe, zatiaľ však nejde o významný pokles. Na druhom mieste by vo voľbách skončila strana Smer-SD, ktorú by volilo 20,6 percenta voličov.Strana Smer medzimesačne vzrástla o 0,7 percentuálneho bodu, vďaka čomu sa opäť dostala nad hranicu 20 percent. Agentúra NMS vykonávala prieskum od 30. apríla do 4. mája na vzorke 1 007 respondentov. Na treťom mieste skončila strana Hlas-SD , ktorá aj tento mesiac bojuje s mimoparlamentným hnutím Republika Agentúra priblížila, že strana Hlas-SD oproti minulému mesiacu narástla, hnutie Republika, naopak, kleslo. Hlas-SD by volilo 8,9 percenta opýtaných, Republika má podporu 8,8 percenta účastníkov prieskumu. Do parlamentu by sa ďalej dostalo hnutie Slovensko (7,7 %), Kresťanskodemokratické hnutie (6,4 %) a tiež strana Sloboda a Solidarita (6,1 %).Najväčší nárast pritom medzimesačne zaznamenalo hnutie Slovensko, ktoré narástlo o 0,9 percentuálneho bodu. Pod hranicou piatich percent sú Demokrati (4,8 %), Maďarská aliancia (4 %), Sme rodina (3,5 %) a Za ľudí (1,5 %). Do parlamentu by sa nedostala ani koaličná Slovenská národná strana, ktorú by volilo 2,3 percenta voličov.Ak by sa teda voľby do parlamentu konali na začiatku mája, Progresívne Slovensko by získalo 42 poslaneckých mandátov, strana Smer-SD by mala 38 mandátov a strana Hlas-SD by ich mala 17. Hnutie Republika by mala v parlamente 16 zástupcov, hnutie Slovensko 14, kresťanskí demokrati 12 poslancov a strana Sloboda a Solidarita by získala 11 mandátov. Agentúra podotkla, že hoci sa navonok situácia javí stabilná, vnútri sa preskupujú voliči.„Vládna koalícia má za sebou rok a pol vládnutia a prirodzene sa dostáva do fázy, keď od nej občania očakávajú výsledky. Očakávajú plnenie predvolebných sľubov, čakajú zvyšovanie životnej úrovne. Okrem toho išli strany súčasnej koalície do volieb aj s iným, špecifickým prísľubom: potrestaním bývalej garnitúry. V časti spoločnosti tak vyvolali očakávanie revanšu a túžbu po pomste,“ pripomenula agentúra s tým, že predseda vlády Smer-SD ) čelí najkomplikovanejšej vláde v jeho premiérskej histórii a mnohí voliči strán koalície pociťujú sklamanie.„Z aktuálnych vyjadrení čelných predstaviteľov menších koaličných strán je zrejmé, že si vážnosť tejto situácie uvedomujú a budú sa snažiť o to, čo sa doteraz takmer nikomu nepodarilo: politicky prežiť popri Robertovi Ficovi,“ uzavrela agentúra.