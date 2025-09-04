|
Štvrtok 4.9.2025
Meniny má Rozália
Denník - Správy
04. septembra 2025
Fico rokoval s čínskym prezidentom Sin Ťin-Pchingom, vyzdvihol dosiahnutý pokrok vo vzájomných vzťahoch – VIDEO, FOTO
Čína a Slovensko sú si čoraz bližšie, čínsky prezident príde aj na Slovensko. Informoval o tom predseda vlády Robert Fico (Smer-SD), ...
4.9.2025 (SITA.sk) - Čína a Slovensko sú si čoraz bližšie, čínsky prezident príde aj na Slovensko. Informoval o tom predseda vlády Robert Fico (Smer-SD), ktorý bol na návšteve Číny.
Po oficiálnych rokovaniach s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, vietnamským prezidentom Luongom Cuongom, prezidentom Srbska Alexandarom Vučičom a neoficiálnych stretnutiach s desiatkou ďalších hláv štátov premiér rokoval aj s čínskym prezidentom Si Ťin-Pchingom. Fico pred čínskym prezidentom zdôraznil, že Čínu a Slovensko spájajú rovnaké názory na mier a odpor voči fašizmu.
„Bez akéhokoľvek preháňania môžem skonštatovať, že čínsko-slovenské vzťahy sú bližšie a bližšie, a začíname zohrávať aj aktívnu úlohu vo vzťahoch medzi EÚ a Čínou. S prezidentom Si Ťin-Pchingom som sa naposledy stretol v novembri minulého roku, preto sme mohli hodnotiť dosiahnutý pokrok vo vzájomných vzťahoch," uviedol predseda vlády vo videu na sociálnej sieti.
Premiér uvítal, že aj v roku 2026 bude pokračovať bezvízové cestovanie do Číny pre slovenských turistov. Ako priblížil, za posledných desať mesiacov stúpol počet slovenských turistov o takmer 15-tisíc a tento záujem ďalej narastá. Premiér s čínskym prezidentom preto rokoval aj o priamej leteckej linke medzi Bratislavou a Pekingom.
„Odporúčam, najmä dubovým hlavám z opozície a protištátnych a protivládnych médií, aby túto možnosť využili a Čínu navštívili. Budú mať otvorené ústa ešte dva týždne po návrate," vyhlásil Fico.
Premiér ďalej informoval, že čínsky prezident prisľúbil Slovensku súčinnosť pri vydávaní licencií na export čínskych vzácnych zemín a nerastov na Slovensko. Tie sú podľa predsedu vlády nevyhnutne potrebné pre fungovanie slovenského priemyslu.
„Po rozbehu investície spoločnosti na výrobu batérií Gotion má čínska vláda záujem podporovať aj ďalších významných čínskych investorov v aktivitách na Slovensku. Dobrý politický a hospodársky dialóg sa bude rozvíjať aj vďaka strategickému partnerstvu, ktoré sme podpísali v novembri minulý rok a ktorému obdive vlády venujú náležitú pozornosť. Verím, že o chvíľu bude realitou aj slovenský kultúrny inštitút v Pekingu a čínsky v Bratislave," doplnil Fico, podľa ktorého je dôkazom vzájomnej dôvery aj oznámenie čínskej hlavy štátu, že pri návšteve Európy príde na Slovensko.
Premiér s čínskym prezidentom rokovali aj o mieri na Ukrajine, reformách medzinárodného spoločenstva a spoločne zhodnotili vplyv osláv v Pekingu na medzinárodnú politickú situáciu.
„Zopakoval som, že kým iní možno kladú dôraz na priebeh vojenskej prehliadky, ja osobne za podstatnejšie považujem včera vyslovené politické posolstvá. Tie sa nedajú prehliadnuť ani ignorovať. Môžu si premiéri krajín EÚ pchať hlavy do piesku, koľko len chcú. EÚ je dnes vďaka svojej krátkozrakosti v svetovej politike a zamilovanosti do seba samej nie na druhej, ale možno už tretej koľaji," vyhlásil premiér.
Predseda vlády Fico sa po skončená návštevy Číny presunie na východ Slovenska a čakajú ho rokovania s ukrajinských prezidentom Volodymyrom Zelenským a premiérkou Júliou Svyrydenkovou.
Zdroj: SITA.sk - Fico rokoval s čínskym prezidentom Sin Ťin-Pchingom, vyzdvihol dosiahnutý pokrok vo vzájomných vzťahoch – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
