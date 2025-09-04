|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 4.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Rozália
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
04. septembra 2025
Slovensko je na čele vyšetrovania vojnových zločinov na Ukrajine, v tíme pôsobí 20 policajtov a päť prokurátorov
Tagy: Generálny prokurátor SR hovorkyňa generálnej prokuratúry SR Policajti prokurátori rusko-ukrajinský konflikt ukrajinský generálny prokurátor vojna na Ukrajine Vojnové zločiny Vyšetrovanie
V rámci spoločného vyšetrovacieho tímu zriadeného za účelom vyšetrovania vojnových zločinov a súvisiacich porušení zákona počas ruskej invázie na Ukrajinu pôsobí 20 ...
Zdieľať
4.9.2025 (SITA.sk) - V rámci spoločného vyšetrovacieho tímu zriadeného za účelom vyšetrovania vojnových zločinov a súvisiacich porušení zákona počas ruskej invázie na Ukrajinu pôsobí 20 príslušníkov Policajného zboru a päť prokurátorov.
Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa generálnej prokuratúry SR Zuzana Drobová. "Na území Slovenskej republiky je naďalej vedené trestné konanie, v rámci ktorého sú zabezpečované dôkazy," uviedla hovorkyňa.
Generálny prokurátor Ukrajiny Andrij Kostin ešte v roku 2023 na stretnutí so šéfom slovenskej prokuratúry Marošom Žilinkom vyhlásil, že oceňuje prácu slovenských prokurátorov. "Slovensko je na čele vyšetrovania medzinárodných zločinov spáchaných na Ukrajine v čase ruskej agresie," uviedol.
K spoločnému vyšetrovaciemu tímu zameranému na vyšetrovanie vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti spáchaných na území Ukrajiny pristúpilo Slovensko v máji 2022.
Prokurátorka generálnej prokuratúry začala ešte v marci 2022 v súvislosti s vojnou na Ukrajine trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin neľudskosti, obzvlášť závažný zločin používania zakázaného bojového prostriedku a nedovoleného vedenia boja a obzvlášť závažný zločin vojnového bezprávia.
Stalo sa tak na základe dohody Generálnej prokuratúry SR s Generálnou prokuratúrou Ukrajiny a Eurojustom, ktorý koordinuje zber informácií a postup trestných stíhaní v jednotlivých krajinách. Účelom trestného konania je zadokumentovať dôkazy o vojnových zločinoch, a to predovšetkým od utečencov, ktorí mohli byť ich priamymi svedkami a obeťami.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko je na čele vyšetrovania vojnových zločinov na Ukrajine, v tíme pôsobí 20 policajtov a päť prokurátorov © SITA Všetky práva vyhradené.
Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa generálnej prokuratúry SR Zuzana Drobová. "Na území Slovenskej republiky je naďalej vedené trestné konanie, v rámci ktorého sú zabezpečované dôkazy," uviedla hovorkyňa.
Slovensko je na čele vyšetrovania
Generálny prokurátor Ukrajiny Andrij Kostin ešte v roku 2023 na stretnutí so šéfom slovenskej prokuratúry Marošom Žilinkom vyhlásil, že oceňuje prácu slovenských prokurátorov. "Slovensko je na čele vyšetrovania medzinárodných zločinov spáchaných na Ukrajine v čase ruskej agresie," uviedol.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
K spoločnému vyšetrovaciemu tímu zameranému na vyšetrovanie vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti spáchaných na území Ukrajiny pristúpilo Slovensko v máji 2022.
Začatie trestného stíhania
Prokurátorka generálnej prokuratúry začala ešte v marci 2022 v súvislosti s vojnou na Ukrajine trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin neľudskosti, obzvlášť závažný zločin používania zakázaného bojového prostriedku a nedovoleného vedenia boja a obzvlášť závažný zločin vojnového bezprávia.
Stalo sa tak na základe dohody Generálnej prokuratúry SR s Generálnou prokuratúrou Ukrajiny a Eurojustom, ktorý koordinuje zber informácií a postup trestných stíhaní v jednotlivých krajinách. Účelom trestného konania je zadokumentovať dôkazy o vojnových zločinoch, a to predovšetkým od utečencov, ktorí mohli byť ich priamymi svedkami a obeťami.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko je na čele vyšetrovania vojnových zločinov na Ukrajine, v tíme pôsobí 20 policajtov a päť prokurátorov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Generálny prokurátor SR hovorkyňa generálnej prokuratúry SR Policajti prokurátori rusko-ukrajinský konflikt ukrajinský generálny prokurátor vojna na Ukrajine Vojnové zločiny Vyšetrovanie
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Fico rokoval s čínskym prezidentom Sin Ťin-Pchingom, vyzdvihol dosiahnutý pokrok vo vzájomných vzťahoch – VIDEO, FOTO
Fico rokoval s čínskym prezidentom Sin Ťin-Pchingom, vyzdvihol dosiahnutý pokrok vo vzájomných vzťahoch – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Raši rokoval v Tokiu, dominovali témy posilnenia ekonomickej spolupráce a podpora investícií
Raši rokoval v Tokiu, dominovali témy posilnenia ekonomickej spolupráce a podpora investícií