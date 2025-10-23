|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 23.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Alojzia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
23. októbra 2025
Fico rokoval s Merzom o automobilovom priemysle, informoval ho aj o zasadnutí s ukrajinskou vládou – FOTO
Premiér Robert Fico sa v stredu večer stretol s nemeckým spolkovým kancelárom Friedrichom Merzom a jeho delegáciou na pôde nemeckého ...
Zdieľať
23.10.2025 (SITA.sk) - Premiér Robert Fico sa v stredu večer stretol s nemeckým spolkovým kancelárom Friedrichom Merzom a jeho delegáciou na pôde nemeckého stáleho zastúpenia pri EÚ v Bruseli. Informoval o tom na sociálnej sieti.
"S nemeckým spolkovým kancelárom sme sa navzájom informovali o našich postojoch k dnešnému zasadnutiu Európskej rady, osobitne k záverom, ktoré sa dotýkajú automobilového priemyslu ako jedného z kľúčových odvetví európskeho priemyslu a ambicióznych klimatických cieľov,” píše Fico.
Podľa premiéra je prepojenie slovenskej a nemeckej ekonomiky natoľko výrazné, že v zásadných otázkach, ako je podpora automobilového priemyslu, sú konzultácie na úrovni šéfov exekutív nevyhnutné.
V Nemecku a na Slovensku sa v rovnakom čase konali rokovania s predstaviteľmi výrobcov áut a zásadnou témou bola diskusia k platnej legislatíve Európskej únie, podľa ktorej bude od roku 2035 zakázané predávať autá so spaľovacími motormi.
"Spoločne s nemeckým spolkovým kancelárom sme konštatovali, že výsledkom narastajúceho tlaku bude s vysokou pravdepodobnosťou určitá forma revízie tohto zákazu, napríklad v podobe pokračovania produkcie automobilov s hybridným pohonom," dodal predseda vlády Fico.
Premiér tiež informoval spolkového kancelára o spoločnom zasadnutí slovenskej a ukrajinskej vlády v Košiciach 17. októbra a o zmene Ústavy SR. "Spolkový kancelár potvrdil, že navštívi Slovensko a pracuje sa na termíne vhodnom pre obdive strany," uzavrel Fico.
Zdroj: SITA.sk - Fico rokoval s Merzom o automobilovom priemysle, informoval ho aj o zasadnutí s ukrajinskou vládou – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
"S nemeckým spolkovým kancelárom sme sa navzájom informovali o našich postojoch k dnešnému zasadnutiu Európskej rady, osobitne k záverom, ktoré sa dotýkajú automobilového priemyslu ako jedného z kľúčových odvetví európskeho priemyslu a ambicióznych klimatických cieľov,” píše Fico.
Nevyhnutné konzultácie
Podľa premiéra je prepojenie slovenskej a nemeckej ekonomiky natoľko výrazné, že v zásadných otázkach, ako je podpora automobilového priemyslu, sú konzultácie na úrovni šéfov exekutív nevyhnutné.
V Nemecku a na Slovensku sa v rovnakom čase konali rokovania s predstaviteľmi výrobcov áut a zásadnou témou bola diskusia k platnej legislatíve Európskej únie, podľa ktorej bude od roku 2035 zakázané predávať autá so spaľovacími motormi.
Informoval ho aj o zasadnutí slovenskej a ukrajinskej vlády
"Spoločne s nemeckým spolkovým kancelárom sme konštatovali, že výsledkom narastajúceho tlaku bude s vysokou pravdepodobnosťou určitá forma revízie tohto zákazu, napríklad v podobe pokračovania produkcie automobilov s hybridným pohonom," dodal predseda vlády Fico.
Premiér tiež informoval spolkového kancelára o spoločnom zasadnutí slovenskej a ukrajinskej vlády v Košiciach 17. októbra a o zmene Ústavy SR. "Spolkový kancelár potvrdil, že navštívi Slovensko a pracuje sa na termíne vhodnom pre obdive strany," uzavrel Fico.
Zdroj: SITA.sk - Fico rokoval s Merzom o automobilovom priemysle, informoval ho aj o zasadnutí s ukrajinskou vládou – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Policajt si počas zásahu odstránil identifikačné číslo, podľa Dobrovodského ide o porušenie zákona
Policajt si počas zásahu odstránil identifikačné číslo, podľa Dobrovodského ide o porušenie zákona
<< predchádzajúci článok
Muž obžalovaný z vraždy v Ivanke pri Dunaji odmieta vinu, podľa prokuratúry obeť usmrtil jedným výstrelom
Muž obžalovaný z vraždy v Ivanke pri Dunaji odmieta vinu, podľa prokuratúry obeť usmrtil jedným výstrelom