Štvrtok 23.10.2025
|
23. októbra 2025
Policajt si počas zásahu odstránil identifikačné číslo, podľa Dobrovodského ide o porušenie zákona
23.10.2025 (SITA.sk) - Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský zaslal okresnému riaditeľstvu Policajného zboru na severe Slovenska oznámenie o možnom disciplinárnom previnení policajta, ktorý si počas služobného zákroku v apríli 2024 odstránil z uniformy identifikačné číslo.
Ako informuje hovorca verejného ochrancu práv Branislav Gigac, podnet podal občan, ktorý namietal postup policajtov, pričom orgány činné v trestnom konaní už skôr preskúmali zákonnosť zákroku a nezistili pochybenia.
Na základe kamerového záznamu ombudsman zistil, že policajt bol spočiatku označený identifikačným číslom, avšak po zistení, že priebeh zákroku je nahrávaný, si ho odstránil a po zvyšok zásahu už označený nebol.
„Úmyselné odstránenie identifikačného čísla policajta počas zásahu považujem za porušenie povinností príslušníka Policajného zboru a za správanie, ktoré oslabuje dôveru verejnosti v bezpečnostné zložky štátu. Policajt má byť po celý čas služby riadne identifikovateľný, najmä počas zákroku voči osobám,“ uviedol Dobrovodský.
Podľa verejného ochrancu práv je takéto konanie v rozpore so zákonom o Policajnom zbore, ktorý stanovuje aj povinnosť policajta preukázať svoju príslušnosť služobnou rovnošatou s identifikačným číslom.
Dobrovodský preto požiadal príslušného riaditeľa okresného riaditeľstva Policajného zboru o vyvodenie disciplinárnej zodpovednosti voči konkrétnemu policajtovi. Oznámenie zaslal aj Prezídiu Policajného zboru a Generálnej prokuratúre SR.
„V demokratickom a právnom štáte je neprípustné, aby silové zložky zasahovali do osobnej integrity a slobody osôb inak, než za prísneho dodržania všetkých zákonných pravidiel. Transparentnosť a zodpovednosť polície sú základnými piliermi dôvery občanov v štát,“ dodal Dobrovodský.
Zdroj: SITA.sk - Policajt si počas zásahu odstránil identifikačné číslo, podľa Dobrovodského ide o porušenie zákona © SITA Všetky práva vyhradené.
