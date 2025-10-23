|
Štvrtok 23.10.2025
Meniny má Alojzia
|Denník - Správy
23. októbra 2025
Muž obžalovaný z vraždy v Ivanke pri Dunaji odmieta vinu, podľa prokuratúry obeť usmrtil jedným výstrelom
Na pôde Mestského súdu Bratislava I sa vo štvrtok začal súdny proces s Františkom B., ktorý je obžalovaný z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Podľa ...
23.10.2025 (SITA.sk) - Na pôde Mestského súdu Bratislava I sa vo štvrtok začal súdny proces s Františkom B., ktorý je obžalovaný z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Podľa obžaloby v marci tohto roku po vzájomnej hádke zastrelil Mareka G. Podľa prokuratúry obeť usmrtil jedným výstrelom do hlavy z legálne držanej zbrane. Obžalovaný pred senátom vyhlásil, že je nevinný.
Ako Františka B. uviedol vo svojej výpovedi, v inkriminovaný deň Marek G. venčil psa pri pozemku, kde on staval svoj rodinný dom. Podľa výpovede obžalovaného po tom, ako poškodeného upozornil, že oblasť je poľovným revírom a tam psa venčiť nesmie, Marek G. reagoval vulgárne a po hádke ho udrel palicou a zlomil mu nos. František B. v reakcii podľa vlastných slov vytiahol svoju zbraň. „Poškodený mi ju chytil a tým pádom došlo k výstrelu,“ povedal.
Podľa obhajcu Františka B. sa inkriminovaný skutok nestal tak, ako je uvedený v obžalobe. Svojho klienta zároveň označil na milujúceho otca a riadneho občana. „On nie je človek, ktorý strieľa,“ vyhlásil.
Krajský súd v Bratislave ešte začiatkom apríla rozhodol, že Františka B. berie do väzby. Súd tak zrušil pôvodné rozhodnutie Mestského súdu Bratislava I, ktorý väzbu nahradil písomným sľubom obvineného a dohľadom probačného a mediačného úradníka.
Podľa predsedu senátu bratislavského krajského súdu Michala Kačániho senát nezistil výnimočné okolnosti, ktoré by odôvodňovali nahradenie väzby. Dôvodom väzobného stíhania obvineného je podľa sťažnostného súdu obava z možného pokračovania v trestnej činnosti.
Viaceré policajné hliadky v piatok 21. marca zasahovali v blízkosti pamätníka generála Milana Rastislava Štefánika v Ivanke pri Dunaji v okrese Senec, kde došlo k incidentu medzi dvoma mužmi. Podľa orgánov činných v trestnom konaní jeden z mužov utrpel strelné poranenie hlavy a zraneniu na mieste podľahol.
