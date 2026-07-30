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30. júla 2026

Fico rokoval s prezidentom Spojených arabských emirátov, dohodli sa na spolupráci pri projekte na Dunaji aj v oblasti kúpeľníctva – VIDEO, FOTO


Tagy: Premiér Slovenskej republiky Rokovania Štátna návšteva

Stretnutie podľa Fica prehĺbilo priateľské vzťahy. Predseda vlády Robert Fico rokoval v stredu s prezidentom Spojených arabských ...



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6a6a428962c59098942455 676x451 30.7.2026 (SITA.sk) - Stretnutie podľa Fica prehĺbilo priateľské vzťahy.


Predseda vlády Robert Fico rokoval v stredu s prezidentom Spojených arabských emirátov šejkom Muhammadom bin Zájidom Ál Nahjánom, ktorý navštívil Slovensko spolu s početnou delegáciou predstaviteľov exekutívy a prezidentského úradu.

Niekoľkohodinové „pracovné a priateľské stretnutie" podľa Fica nadviazalo na jeho návštevu Spojených arabských emirátov z októbra minulého roka.
 

Dohoda o spolupráci


Dohodli sme sa na konkrétnej spolupráci na významnom infraštrukturálnom projekte na rieke Dunaj v Bratislave a intenzívne budeme pokračovať v začatých projektoch v oblasti obranného priemyslu. Rozhovory sme venovali aj PPP projektu v slovenskom poľnohospodárstve súvisiacim so zavlažovaním a prípadnému vstupu investora zo SAE do slovenského kúpeľníctva pod kontrolou štátu," informoval Fico.

Slovenská strana zároveň požiadala prezidenta SAE o podporu pri zriadení priameho leteckého spojenia medzi Bratislavou a Dubajom alebo Abú Zabí. Súčasťou rokovaní bola aj výmena informácií o aktuálnej bezpečnostnej situácii na Blízkom východe a na Ukrajine.

Prehĺbenie vzťahov


Stretnutie podľa Fica prehĺbilo priateľské vzťahy. „Prezident SAE šejk Muhammad bin Zájid Ál Nahján opätovne preukázal, že je osobitne pragmatickým, racionálnym a vizionárskym lídrom," uviedol premiér.
 
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Zároveň ocenil jeho prínos k udržiavaniu stability na Blízkom východe a dodal, že prezident SAE podľa neho patrí medzi svetových politikov, ktorí „zásadne pred slovom vojna uprednostňujú slovo mier".


Zdroj: SITA.sk - Fico rokoval s prezidentom Spojených arabských emirátov, dohodli sa na spolupráci pri projekte na Dunaji aj v oblasti kúpeľníctva – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Premiér Slovenskej republiky Rokovania Štátna návšteva
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