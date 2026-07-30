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 24hod.sk    Zo zahraničia

30. júla 2026

Pre sankcie USA a nedostatok paliva zostali na Kube zatvorené takmer tri štvrtiny hotelov


Tagy: Cestovný ruch kubánska vláda nedostatok paliva Sankcie USA

Počet zahraničných turistov sa v prvom polroku medziročne prepadol o 58 percent. Ostrov opustilo aj sedem medzinárodných hotelových reťazcov. Kubánsky turistický sektor sa pre sankcie



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cuba_hotels_66_79 676x451 30.7.2026 (SITA.sk) - Počet zahraničných turistov sa v prvom polroku medziročne prepadol o 58 percent. Ostrov opustilo aj sedem medzinárodných hotelových reťazcov.


Kubánsky turistický sektor sa pre sankcie Spojených štátov a nedostatok paliva dostal do stavu takmer úplnej paralýzy. Vyhlásil to v stredu premiér Manuel Marrero, ktorý po prvý raz zverejnil rozsah krízy postihujúcej jedno z najdôležitejších odvetví kubánskeho hospodárstva.

Podľa Marrera je v súčasnosti zatvorených približne 73 percent hotelov na ostrove a sedem medzinárodných hotelových reťazcov, ktoré prevádzkovali približne polovicu všetkých hotelových izieb, z Kuby odišlo.

Takmer úplná paralýza


Bezprostredné dôsledky krízy pociťuje aj približne 25-tisíc zamestnancov, ktorí sa podľa premiéra ocitli v ohrození. „Turistický sektor sa dostal do stavu takmer úplnej paralýzy,“ povedal Marrero.

Situácia sa výrazne zhoršila po tom, ako Havana vo februári oznámila nedostatok leteckého paliva. Následne lety na Kubu pozastavili viaceré kanadské, ruské aj európske letecké spoločnosti.

Prudký úbytok turistov


Ďalší úder prišiel v máji, keď Washington uvalil sankcie na vojenský konglomerát GAESA, čo prinútilo viacerých zahraničných prevádzkovateľov ukončiť správu hotelov, aby sa vyhli americkým postihom.

Hoci španielske hotelové skupiny naďalej pokračujú v spolupráci s kubánskym ministerstvom cestovného ruchu, Spojené štáty v júli sankcie ešte rozšírili.

Podľa oficiálnych údajov počet zahraničných návštevníkov Kuby v období od januára do júna medziročne klesol o 58 percent.


Zdroj: SITA.sk - Pre sankcie USA a nedostatok paliva zostali na Kube zatvorené takmer tri štvrtiny hotelov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cestovný ruch kubánska vláda nedostatok paliva Sankcie USA
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