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30. júla 2026
Prezident Spojených arabských emirátov rokoval s premiérom Ficom o hospodárskej spolupráci
Prezident Spojených arabských emirátov šejk Muhammad bin Zájid Ál Nahján počas pracovnej návštevy Bratislavy rokoval s premiérom Robertom Ficom o rozšírení bilaterálnej spolupráce. Hlavnými témami boli ...
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30.7.2026 (SITA.sk) - Prezident Spojených arabských emirátov šejk Muhammad bin Zájid Ál Nahján počas pracovnej návštevy Bratislavy rokoval s premiérom Robertom Ficom o rozšírení bilaterálnej spolupráce. Hlavnými témami boli ekonomika, rozvoj, obnoviteľné zdroje energie a moderné technológie.
Prezident Spojených arabských emirátov šejk Muhammad bin Zájid Ál Nahján sa počas pracovnej návštevy Slovenska stretol v Bratislave s predsedom vlády Robertom Ficom. Ako referuje web gulfnews.com, rokovania sa zamerali na rozvoj bilaterálnych vzťahov a možnosti rozšírenia spolupráce najmä v oblasti hospodárstva, rozvoja, obnoviteľných zdrojov energie a pokročilých technológií.
Obe strany počas stretnutia potvrdili spoločný záväzok prehlbovať vzájomné vzťahy a budovať dlhodobé partnerstvo v ekonomickej a rozvojovej oblasti, ktoré bude prínosom pre obe krajiny aj ich obyvateľov.
Prezident Spojených arabských emirátov a slovenský premiér si zároveň vymenili názory na viaceré regionálne a medzinárodné otázky spoločného záujmu, predovšetkým na aktuálny vývoj na Blízkom východe. Zdôraznili význam posilňovania regionálnej bezpečnosti a stability, ako aj pokračovania úsilia o dosiahnutie trvalého mieru v regióne.
Na rokovaniach sa zúčastnili aj podpredseda Prezidentského dvora pre osobitné záležitosti šejk Hamdán bin Muhammad bin Zájid Ál Nahján, poradca prezidenta SAE šejk Muhammad bin Hamad bin Tahnún Ál Nahján, viacerí ministri a vysokí predstavitelia Spojených arabských emirátov, ako aj členovia slovenskej vlády a ďalší predstavitelia Slovenska.
Zdroj: SITA.sk - Prezident Spojených arabských emirátov rokoval s premiérom Ficom o hospodárskej spolupráci © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident Spojených arabských emirátov šejk Muhammad bin Zájid Ál Nahján sa počas pracovnej návštevy Slovenska stretol v Bratislave s predsedom vlády Robertom Ficom. Ako referuje web gulfnews.com, rokovania sa zamerali na rozvoj bilaterálnych vzťahov a možnosti rozšírenia spolupráce najmä v oblasti hospodárstva, rozvoja, obnoviteľných zdrojov energie a pokročilých technológií.
Obe strany počas stretnutia potvrdili spoločný záväzok prehlbovať vzájomné vzťahy a budovať dlhodobé partnerstvo v ekonomickej a rozvojovej oblasti, ktoré bude prínosom pre obe krajiny aj ich obyvateľov.
Prezident Spojených arabských emirátov a slovenský premiér si zároveň vymenili názory na viaceré regionálne a medzinárodné otázky spoločného záujmu, predovšetkým na aktuálny vývoj na Blízkom východe. Zdôraznili význam posilňovania regionálnej bezpečnosti a stability, ako aj pokračovania úsilia o dosiahnutie trvalého mieru v regióne.
Na rokovaniach sa zúčastnili aj podpredseda Prezidentského dvora pre osobitné záležitosti šejk Hamdán bin Muhammad bin Zájid Ál Nahján, poradca prezidenta SAE šejk Muhammad bin Hamad bin Tahnún Ál Nahján, viacerí ministri a vysokí predstavitelia Spojených arabských emirátov, ako aj členovia slovenskej vlády a ďalší predstavitelia Slovenska.
Fotogaléria k článku:
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Zdroj: SITA.sk - Prezident Spojených arabských emirátov rokoval s premiérom Ficom o hospodárskej spolupráci © SITA Všetky práva vyhradené.
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